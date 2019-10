Závod VW v Turecku? Plány jsou pozastaveny, alternativní místo se zatím ale nehledá

Německý automobilový koncern Volkswagen navzdory pozastavení plánů na výstavbu nové továrny v Turecku nehledá pro tento závod alternativní umístění. Podle agentury DPA to v úterý 22. října uvedl člen představenstva značky Volkswagen Andreas Tostmann, který je zodpovědný za výrobu.

Volkswagen minulý týden konečné rozhodnutí o výstavbě nového závodu v Turecku odložil kvůli mezinárodní kritice tureckých vojenských operací v Sýrii. "Sledujeme vývoj. Plány pro Turecko jsou nyní pozastavené. Nehledáme aktivně alternativní lokality," citovala agentura Reuters z dnešního Tostmannova prohlášení.

Nový závod Volkswagenu by měl podle dřívějších informací ročně vyrábět na export do východní Evropy 300 000 aut, včetně vozů české automobilky Škoda. Závod by měl přijít na více než jednu miliardu eur (25,6 miliardy Kč) a zaměstnat skoro 4000 lidí. Předpokládalo se, že výstavba by mohla začít koncem příštího roku a výroba začít v roce 2022.

Zájem o novou továrnu Volkswagenu už minulý týden projevilo Rumunsko. O závod nadále usiluje také Bulharsko, které německá automobilka už dříve zařadila do užšího seznamu kandidátů. Agentura APA dnes s odvoláním na chorvatská média uvedla, že mezi uchazeče o továrnu patří i Chorvatsko a Srbsko.