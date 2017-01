Zákaz "segwayů" nedopadá jen na turisty. Do centra Prahy nesmí ani vozíčkáři nebo jednokolky

před 4 minutami

Měsíc po nainstalování značek vymezujících zóny se zákazem vjezdu pro vozítka typu Segway už do nich turisté příliš nejezdí. Kvůli znění zákona sem ale nesmí ani invalidé, kteří používají vozík s vyvažovacím systémem. Zákaz platí i pro jednokolky, ačkoliv je turisté vůbec používat nemohou a proti Segwayům jsou mnohonásobně menší. Magistrát ale trvá na totálním zákazu pro všechny.

"Po Praze se prohánějí turisté na vozítku Segway. Nyní možná uvidíme i dobrého pomocníka pro vozíčkáře, vytvořeného na bázi tohoto dopravního prostředku." Tak o speciálním invalidním vozíku pro paraplegiky informuje portál hlavního města v článku Praha bezbariérová: Velký pomocník pro vozíčkáře (článek najdete zde). Jde o reportáž z jízdy, která by se dnes už uskutečnit nemohla. Značky zakazují vjezd vozítek „Segway“ totiž neplatí jen pro turisty na vyjížďce.



„Nařízení se týká všech samovyvažovacích zařízení (osobních přepravníků) a vymezuje místa, kde je jejich provozování zakázáno. Praha k tomuto nařízení přistoupila na základě mnohých stížností od občanů,“ odpověděl mluvčí magistrátu Vít Hofman na dotaz Aktuálně.cz, zda do zón, které zabírají centrum a některé přilehlé městské části, mohou vjet obyvatelé Prahy, kteří používají jiná vozítka, než přímo Segway.

Do zón tedy nesmí žádné hoverboardy (obdoba skateboardu s jedním kolem uprostřed), kolonožky (malé stupačky se dvěma kolečky po straně) nebo jednokolky. Přitom velikostně jsou s originálním Segwayem nesrovnatelné. Například jednokolku má jezdec mezi nohama a tudíž je s ní skoro stejně velký, jako kdyby normálně šel. Jednokolka navíc váží jen 10 kg, Segway pětkrát tolik.



„Jednokolku by ani turista používat nemohl. Naučit se na ní udržet rovnováhu trvá několik hodin tréninku. Abyste se na ni cítili jistě, potřebujete alespoň pár dní,“ říká jeden z uživatelů, který si nepřál být jmenován. Využívá vozítko Inmotion V5, které na jedno nabití ujede okolo 20 kilometrů.

Segway vs. jednokolka Segway i2 SE

Velikost (šířka x výška): 63 x 109 cm

Hmotnost: 47,7 kg

Max. rychlost: 20 km/h

Dojezd: 38 km

Cena: 210 000 Kč Jednokolka Inmotion V5+

Velikost (šířka x výška): 15 x 48 cm

Hmotnost: 11,5 kg

Max. rychlost: 20 km/h

Dojezd: 25 km

Cena: 16 000 Kč

„Díky tomu ho používám téměř každý den na cestu do práce a zpět. A líbí se mi i jeho skladnost. Zatímco kolo nebo koloběžku bych musel někde poutat na ulici ke sloupu, jednokolku si hodím v práci pod stůl a když jedu někam do obchodu, tak ji vedu, jako by to byl kufr na kolečkách,“ popisuje.



Jméno nechce prozradit hlavně proto, že se po zavedení zón obává postihu. „Na Staroměstské náměstí bych nikdy nejel, to by bylo nepříjemné pro mě i chodce. Ale jezdím v místech širšího centra, kde zákaz nesmyslně platí také. Přitom lidé se nezlobí, setkávám se téměř výhradně s pozitivními reakcemi – údivem, úsměvy, vztyčenými palci. Nemám z toho dobrý pocit, ale co mám dělat? Teď hlavně doufám, že budu pod rozlišovacími schopnostmi strážníků,“ přiznává.



Invalidní vozík Genny ale přece jen se Segwayem sdílí víc než jen gyroskop. Je na něm založený. Díky dvěma kolům je skladnější a mrštnější. „Vyzkoušel jsem všechno... ale musím říci, že Genny je bezkonkurenční v tom, že se s ním dostanete na místa, kde to běžně nejde. Jezdím teď na místa, kde jsem nevěřil, že se ještě někdy podívám,“ říká v článku na serveru Praha.eu jeho uživatel Zdeněk Kirch. O vozíky je podle prodejců zájem. Udá se jich okolo 20 kusů ročně, což je u takového zařízení úspěch.

Podle Asociace Segway ČR, která sdružuje většinu českých provozovatelů půjčoven vozítek Segway pro turisty, je umístění dopravních značek zákazu vjezdu osobních přepravníků v rozporu se zákonem. V zákoně se totiž píše, že má obec právo zakázat vjezd do vybraných míst. „Budeme se ptát, zda možnost regulace jen na určitých místech byla myšlena na celá území městských částí,“ píše Jan Večeřa z výkonného výboru asociace ve vyjádření, které zaslal na dotazy Aktuálně.cz.



Asociace přitom zákon připomínkovala na ministerstvu dopravy. „To nám řeklo, že nepůjde proti rozhodnutí obce,“ doplňuje Večeřa. Společnost proto bude v tomto týdnu podávat žalobu přímo na Prahu. Zatím má na svých oficiálních stránkách (najdete je zde) pouze výzvu pro majitele osobních přepravníků v Praze, ve které se domnívá, že vymahatelnost zákazu vjezdu je na území zón zpochybnitelná. Ministerstvo dopravy na opakované dotazy Aktuálně.cz nereagovalo.

Ještě na začátku roku to vypadalo, že se provozovatelé vyjížděk na Segwayi se zástupci Prahy dohodnou. „Netvrdili jsme, že problémy neexistují. Hustota dopravy byla veliká. Stačilo ale stanovit jasná pravidla pro provoz Segwayů, například využít cyklostezek, silnic a méně frekventovaných míst. Navíc jsme stanovili trasy více mimo centrum. Místo toho ale přišel absolutní zákaz, protože je to nejjednodušší,“ zlobí se Milan Kudrys, předseda Asociace Segway ČR.



Tvrdí přitom, že například lákání turistů na projížďky přímo na Václavském nebo Staroměstském náměstí bylo v režii firem z Ruska, které v asociaci nejsou. „My máme přísná pravidla, turisté si rezervovali cesty po internetu,“ doplňuje. Sám doufá, že se podaří nařízení změnit. „Elektrická vozítka jsou čím dál tím levnější, stále více lidé je bude používat, snad to nakonec donutí úředníky ke změnám.“



To by si ostatně přál i nejmenovaný uživatel jednokolky: „Vyměnil jsem ji za skútr, který používám už jen na delší cesty. Chci se chovat ekologicky, ale teď se místo toho cítím špatně pokaždé, když projíždím kolem zákazové značky. Bohužel je nás pořád málo a tak je to lidem na magistrátu asi jedno, že nás hodili do stejného pytle se Segwayi,“ uzavírá.



