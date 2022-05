Ze hřbetu prasete je svět krásnější. Projeli jsme parádně zrenovovanou Čezetu 175/501

Čezeta 175/501 a 502 je bezesporu československá motocyklová legenda. Tvary skútru i typické kulaté světlo jí přišily známou přezdívku prase. Protože když na Čezetě jedete, opravdu vypadáte jako na hřbetu prasete. Vyzkoušeli jsme si málo vídaný kousek v barvě holubí šedi a s krásným koženým kufrem, kam se vejde proviant na piknik.

Čezeta "prase" je legenda. Skútr 175/501 a později typ 502 byl na přelomu 50. a 60. let oblíbeným dopravním prostředkem, který vynikal nad ostatní pro své nezaměnitelné a neokoukané tvary.

První sériovou Čezetu vyrobili v roce 1957, a tak má letos půlkulaté výročí. Prase je dnes už legendární československý stroj, jeden z nejznámějších skútrů tuzemské výroby, vyvážel se do 40 zemí světa a prodalo se asi 120 tisíc kusů, přitom se vyráběl jen do roku 1964, tedy sedm let.

V posledních letech jde do módy, proslavila ho i reklama na telefonního operátora s hercem Lukášem Pavláskem, objevil se také ve videoklipu Sametová od Žlutého psa a spoustě filmů, připomeňme například Kouř. Před pár lety se majitel ochranné známky Neil Smith pokusil značku Čezeta vzkřísit a vyráběl elektrickou verzi, nicméně projekt nebyl příliš úspěšný.

V redakci Aktuálně.cz jsme vyzkoušeli poslední typ 501 s označením 05. Ideální stroj pro dámy, nemusí stroj nakopávat nohou, stačí pustit benzin a otočit klíčkem. A jak se prase ovládá? Rozhodně netypicky. Jednička se řadí patou a vyšší stupně řadíte špičkou dolů, odřazuje se špičkou nahoru.

Je také potřeba si zvyknout na jeho podlouhlý tvar, když zatočíte, čumák pořád míří dopředu. V noci přední paprsek světlometu míří do lesa, a ne na silnici. Má taky docela malá kola o rozměru pouhých 12 palců. Ale jede příjemně pohodlně.

Na tomto stroji má rychlost jiný význam, dvoudobý jednoválec má osm koní a bez problémů pojedete 80kilometrovou rychlostí. Skútr váží asi 138 kilogramů a je dvoumístný, dobové prospekty lákaly na to, že spolujezdkyně může jet jako dáma na koni, tedy s nohama na jednu stranu. Na naše dojmy se podívejte na videu.