Kdo koupí prase? Elektrická Čezeta končí. Asi jsme předběhli dobu, říká majitel

"Byl jsem příliš naivní a udělal jsem určitě spoustu chyb, zároveň si ale myslím, že jsme možná trochu předběhli dobu," přemítá Brit Neil Eamonn Smith ve strašnické dílně nad tím, proč se jeho projekt elektrické Čezety nestal takovým hitem, v jaký doufal. Čezeta míří do insolvence a zachránit ji může nový majitel nebo investor.

Letos v lednu majitel značky Čezeta Neil Eamonn Smith oznámil, že firma míří do insolvence. Zůstala zcela bez prostředků a tím pádem i bez možnosti vyrobit byť jediný další elektrický skútr s nezaměnitelným retro vzhledem. Zachránit by ji mohl jako zázrakem jedině nový majitel nebo investor. Zdá se, že elektrické "prase" dojelo.

Do původní Čezety 501 alias "prasete" se Smith před lety zamiloval na Vinohradech, kde kolem něj jednou projela. "Nejdřív mi dlouho trvalo, než jsem zjistil, o co jde, pak na ní přijela nevěsta na svatbě mých kamarádů," vypráví pro Hospodářské noviny o tom, jak celý příběh začal.

"Je jako Mona Lisa, pro jedny nadčasově krásná, pro druhé ošklivá. Každopádně si myslím, že je to trochu nedoceněná československá ikona a zasloužila by si být pro Čechy tím, čím je pro Brity Mini nebo Němce VW brouk," rozpovídá se.

Pár skútrů v různém stadiu rozkladu záhy koupil, aby smontoval jeden pojízdný. V rodném Lancasteru si už jako náctiletý vlastnoručně opravoval kola a motorky a servis dělal na jednostopých dopravních prostředcích pro své kamarády za úplatu. A tak ho napadla poměrně odvážná myšlenka - někdejší československé rodinné stříbro jedné stopy vrátit na silnice. V co nejoriginálnějším kabátě, ale novou technikou.

"Dodnes nechápu, jak to že to po revoluci nenapadlo někoho jiného, ochranná známka byla volná," vypráví Smith. Jeho obchodní plán byl smělý. Věřil, že Čezeta bude dávat smysl s elektrifikovaným pohonem. Chtěl, aby se použilo co nejvíce dílů vyráběných v Česku. Skútry se stavěly v bývalém prvorepublikovém strojírenském areálu firmy Wikov v Prostějově, reprezentativními prostory byl nádherný statek v Mirošovicích u Prahy, kde Smith s rodinou také bydlel.

Když se v roce 2018 konečně spustila výroba prvních 60 kusů při příležitosti oslav 60 let od založení Čezety, Smith věřil, že ze skútru do zásuvky s označením 506 se stane kult jako pro Italy Vespa nebo pro Američany Harley a jeho obchodní plán počítal s tím, že v roce 2020 bude vyrábět tisíc strojů ročně.

Jenže v roce 2020 se ve skutečnosti nevyrobil skútr ani jeden, předloni to bylo jen pár kusů. Celkově tedy za tři roky existence značky vzniklo jen něco málo přes 70 elektrických prasat.

Ač na počátku rozjezdu do firmy vložil 15 milionů, věděl, že je to příliš málo na tak ambiciózní projekt, a proto využil k získání kapitálu česko-slovenskou crowdfundingovou platformu Crowdberry. "Zájem byl enormní a během deseti dnů jsme od investorů vybrali 20 milionů. Ti za to získali celkem 30 procent firmy. Jenže zpětně vidím, že tento způsob financování má i své slabiny," popisuje Smith.

Myslí si, že problém byla složitá komunikace. "Investorů je 93 a jednal jsem s nimi vždy pouze zprostředkovaně. Jakmile nastaly problémy, diskutovali jsme o nějakých záchranných krocích, a přitom nerozhodli vůbec o ničem. Takto nám jen běžel čas a nakonec jsme skončili tam, kde jsme teď," posteskne si Smith.

V nedostatku zdrojů vidí problém i zástupci Crowdberry. "Hlavním problémem, který podle nás vedl k úpadku firmy, byly zdroje, pomalejší nástup trhu elektromobility a vysoká cena první generace Čezety. Přidala se i neochota majoritního zakladatele do firmy z osobních důvodů vložit dodatečný kapitál," uvádí investiční platforma Crowdberry ve svém vyjádření pro vydavatelství Economia.

"S crowdfundingem jsem ztratil tu výhodu rychle o něčem rozhodovat. Určitě jsem udělal spoustu chyb při budování firmy. Byl jsem naivní a dnes vidím, že jsme si vypracovali pouze byznysový plán, kdy se nám mělo dařit, měli jsme hodně vyrábět a hodně prodávat. Teď vím, že jsme měli mít na začátku minimálně dvakrát tak větší rozpočet," popisuje Smith.

Elektrická Čezeta 506 byla drahá. Skútr s dojezdem na nabití asi 150 km a maximální rychlostí 120 km/h stál skoro 400 tisíc korun. A to je dost i na designově výjimečný stroj jedné stopy s protáhlou přídí a kulatým světlometem, který jako by z oka vypadl originálu vyráběnému v 50. a 60. letech minulého století. Ostatně i proto většina majitelů pochází ze zahraničí, podle Smithe je to až 90 % z nich. České skútry prý jezdí v Paříži, Londýně, Monaku, USA i na Novém Zélandu.

"Víte, i když skútr stál skoro 400 tisíc, ve skutečnosti jsme na něm neměli žádnou marži. Téměř polovinu ceny skútru tvořila drahá baterie," říká. Počítal s tím, že by Čezeta záhy přišla s druhou sérií skútru - modelem 507, kde se cena baterie měla snížit na polovinu a zároveň měla zvládnout dojezd 200 km na jedno nabití.

"Technický vývoj jde v tomto směru hodně kupředu a věřím, že dnes bychom mohli nabídnout Čezetu za cenu možná i od 150 tisíc korun. To byl náš záměr - přijít na trh s dostupnějším strojem, aby si ho mohlo dovolit co nejvíc lidí i z Česka," uvažuje. I když má v předobjednávkách na novou verzi skútru údajně na čekací listině 100 tisíc eur (2,6 milionu korun), bez dostupné hotovosti už firma není schopná vyrábět.

Mirošovický statek Smith musel prodat, aby splatil narůstající dluhy, a to, co z Čezety zbylo, přestěhoval do jedné ze strašnických dílen. U zdi stojí tmavě modré prase. "Je to poslední Čezeta, která mi zbyla, navíc první vyrobená z první série. Přál bych si, aby mi zůstala," povzdechne si Smith. V malé kanceláři má z karoserie prasete vyrobený konferenční stolek, který mu nechali vyrobit přátelé k padesátinám.

Rok hledal nového investora, prý marně. "Oslovil jsem minimálně 200 různých firem nebo lidí z byznysu, a to jak v Česku, tak ve Velké Británii nebo USA, jmenovitě například i ČEZ nebo Škodu Auto. Ale nikdo zájem neprojevil, pro Škodovku jsme údajně malí a ČEZ chce investovat do softwaru, ne do projektu, jako je výroba elektrického skútru," popisuje pro Hospodářské noviny Smith.

Proto podal k soudu návrh na insolvenci. Zástupci Crowdberry ale namítají, že Čezeta fakticky není ve stavu insolvence, jelikož její dluhy jsou z 98 procent vůči jejím majitelům - Neilu Smithovi jde o pohledávku ve výši šest milionů, vůči investorům prostřednictvím platformy Crowdbery sedm milionů.

"Potřebný kapitál na řešení aktuální insolvence mají naši investoři již od ledna připravený. Udržitelné řešení pro Čezetu a její rozvoj následně představíme veřejnosti po dohodě s majoritním vlastníkem, který inicioval návrh na insolvenci. Bohužel i přes snahu jsme během minulého roku nedospěli k dohodě, která by dostatečně chránila zájmy a hodnotu investorů Crowdberry. Věříme, že se to nyní podaří," uvádí za Crowdberry Hynek Bartík.

Investiční platforma údajně jedná s potenciálními zájemci z regionu západní Evropy, Blízkého východu a Asie. Osud "prasete" je tedy nejistý.