Vývoj létajících aut pokračuje, japonský prototyp vydržel minutu ve vzduchu

| Video: Associated Press | 01:27

Japonci testují EVtol, elektrické létací auto | Video: Associated Press | 01:27

Japonská firma NEC pokračuje ve vývoji autonomního létajícího vozidla. Díky čtyřem vrtulím vypadá jako dron, je schopno se ale pohybovat i na zemi. Ve vzduchu při srpnovém testu vydrželo minutu.

Firma NEC Corp. provedla první poloveřejný test 3,7 metru dlouhého, 3,9 metru širokého a 1,3 metru vysokého prototypu na tokijském předměstí. Z důvodu bezpečnosti byl zkoušen v gigantické kleci. Vznesl se tři metry nad zem a ve vzduchu vydržel zhruba minutu, test byl ještě jednou zopakován.

Testovaný stroj firmy NEC je údajně navržen pro leteckou zásilkovou službu, zkušenosti by ale měly být využity i k dalšímu vývoji v rámci vesmírného programu nebo kybernetické bezpečnosti.

Stroje tohoto typu se souhrnně označují jménem Evtol (Electric vertical take-off and landing aircraft), volně přeloženo elektrický stroj schopný svislého vzletu i přistání, a NEC není zdaleka jediná společnost, která se ve vývoji angažuje, dalšími jsou například Uber s projektem Uber Air.

Společnost již dříve oznámila, že v roce 2020 demonstruje veřejně funkčnost svých strojů a od roku 2023 spustí komerční provoz Uber Air. Prvními městy, kde bude možné využít leteckou donáškovou službu, mají být města Dallas, Los Angeles a Melbourne.

Japonsko, ráj autonomních létajících strojů?

NEC je jednou ze zhruba 80 společností, které patří na seznam japonského start-upového projektu Cartivator. Angažuje se v něm i japonská společnost Toyota. V roce 2017 Cartivator rovněž demonstroval test, při kterém ale došlo k nehodě.

Japonská vláda podporuje vývoj létajících autonomních strojů, protože věří, že by tento způsob dopravy mohl vyřešit věčné kolony v japonských velkoměstech. I proto také podpořila výstavbu monumentálního vývojového a testovacího centra pro létající prototypy na území na severovýchodě země nedaleko jaderné továrny ve Fukušimě. Tto oblast byla po zemětřesení a vlně tsunami v roce 2011 zcela zdevastovaná.

Nejen v Japonsku se firmy dívají do nebes, například německá automobilka Daimler investovala 25 milionů eur do start-upového projektu Volocopter, který vyvíjí elektrický autonomní vrtulník s osmi rotory. Stroj by měl sloužit jako létající taxík.

O podobné projekty se zajímají i další firmy, jako je například Audi, které už vloni představilo létající koncept Pop.Up Next. Mimochodem na něm spolupracovalo s leteckou společností Airbus. Ve vývoji dronů využívaných k přepravě se intenzivně angažuje i Boeing nebo výrobce vrtulníků Bell.

Hlavní překážkou na cestě k rozšíření autonomních létajících strojů jsou nyní podle firem, které se vývojem zabývají, limity baterií, respektive jejich nedostatečná výdrž. Bude také potřeba sjednat pravidla pro provoz a zajistit maximální úroveň bezpečnosti, než se tento způsob dopravy začne plně využívat.