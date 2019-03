Pneumatika nebo vrtule? Koncept značky Goodyear má být obojím a umožnit autům létat

Své koncepty na autosalonu v Ženevě nepředstavují jen automobilky. Společnost Goodyear vystavuje svou vizi pneumatiky budoucnosti. Měla by sloužit i létajícím autům.

Studie nese prostý název Aero a má kombinovat výhody pneumatiky integrované s kolem a vrtulníkového rotoru. Speciálně tvarované paprsky tak při jízdě nahrazují klasický disk a díky pružnému provedení zvládnou absorbovat i nárazy, aniž by plášť pneumatiky musel být naplněný vzduchem.

Goodyear Aero | Video: Goodyear Aero | 03:16

Jakmile se ale "gumy" naklopí, stanou se z nich rotorové lopatky, které vytvoří vztlak a auto bude moci vzlétnout. V představách inženýrů Goodyearu se z klasického vozu během chvilky stane vrtulník, který se vyhne kolonám.

Paprsky musí být elastické i pevné zároveň. Musí zvládnout utlumit nerovnosti, ale zároveň přenést síly hnacího ústrojí a řízení na vozovku a vydržet vysoké rychlosti, když pneumatiky zrovna fungují jako vrtule. Aby dokázaly rotovat dostatečně rychle, jsou pneumatiky vybaveny magnetickým pohonem, který má téměř nulové tření.

Pneumatika budoucnosti v podání Goodyearu by kromě toho měla být vybavena i speciálními čidly založenými na optických vláknech, která umí monitorovat její stav, opotřebení nebo kvalitu vozovky. To vše je spojeno se systémem umělé inteligence: koncept Aero má zjištěné informace předávat dál a sám usoudí, kdy by bylo vhodné přejít do "leteckého" režimu, aby se řidič vyhnul kolonám.