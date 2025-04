Ekonom: Česko by Trump položil za týden. S cly bude „hotovo“ do konce roku

Americký prezident Donald Trump úřaduje ve svém druhém funkčním období prvních 100 dnů a podle ekonoma Petra Bartoně se zatím zdá, že jeho politika je spíše chaotickou improvizací, nežli nějakou promyšlenou strategií. "Pokud to je šachová partie, tak má tolik rozměrů, že si na to budete muset pozvat nějakého ufona," komentuje zejména zahraniční politiku USA ve Spotlight News.

Bartoň vidí jako hlavní problém v politice Donalda Trumpa fakt, že si dal naprosto nedosažitelné cíle, které nebude schopen ve svém volebním období realizovat. "Vrátit výrobu zpět do Ameriky a snížit závislost na Číně? Vybudovat něco takového by trvalo 30 až 40 let," kroutí hlavou ekonom a poukazuje, že i v případě, že by se něco takového stalo, Čína může jednoduše uvalit embargo na vývoz konkrétních vzácných surovin, bez kterých by se americká ekonomika neobešla.

Dalším z počinů Trumpovy administrativy bylo uvalení bezprecedentních cel na dovoz z většiny států světa, které během několika dalších dnů stihla pozastavit, snížit, nebo v některých případech zrušit. Podle Bartoně by ale tato "obchodní válka" neměla mít příliš dlouhého trvání. "Bude to taková jarní či letní válka, je nepředstavitelné, že by cla v této výši trvala i na konci roku. Nakonec nad Donaldem Trumpem zvítězí ekonomické zákony, které se projeví růstem cen téměr všeho," popisuje ekonom.

Bartoň navíc dodává, že v případě, že by se Česká republika rozhodla jít podobným směrem a uvalila cla na většinu obchodních partnerů, tuzemská ekonomika by příliš dlouho nepřežila. "Položili bychom se do týdne, protože jsme malá ekonomika a na dovozu jsme mnohem závislejší. Kdyby to udělalo Lichtenštejnsko nebo Malta, tak se položí v rámci hodin," vysvětluje ekonom a dodává, že Amerika by do zhroucení domácí ekonomiky měla nanejvýš měsíce.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:47 Jaký dopad mělo prvních 100 dní Donalda Trumpa na světovou ekonomiku? Má Trumpův plán pro navrácení výroby zpět do Ameriky šanci na úspěch? Jaká cla a obchodní opatření jsou součástí Trumpovy obchodní politiky vůči Číně a zbytku světa?

04:47-10:53 Jak moc je reálný Trumpův sen přesunout výrobu zpět do USA na úkor Číny? Má vůbec šanci něco takového stihnout ve svém volebním období?

10:53-18:40 Pomáhají Donaldu Trumpovi zkušenosti z byznysu, nebo mu v mezinárodní politice naopak škodí? Kdo nejvíce prodělává a naopak vydělává na nové celní politice USA?

18:40-21:03 Může se situace s nezaměstnaností v Česku změnit v důsledku Trumpových obchodních politik? Jaké jsou možné ekonomické důsledky, pokud by se USA ocitly bez svých klíčových dovozců?

21:03-23:50 Jak mohou těžební aktivity v Grónsku přispět k americké národní bezpečnosti a ekonomice? Jakým způsobem Trumpova komunikace s médii ovlivňuje vnímání jeho administrativy a rozhodnutí?

Napsal jsem to od srdíčka, líčí Trump, jak spískal "největší den v dějinách financí"