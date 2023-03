Vrrrr, šťastnou předeš nit. Toyota GR86 je nekompromisní rošťák s mechanickou duší

Před deseti lety uvedla Toyota malé sportovní kupé vyvinuté společně se Subaru. Chvíli po finanční krizi to vypadalo jako úlet. Ale to nebylo nic proti druhé generaci, která přijíždí teď, za všeobecného úprku od spalovacích motorů. Tohle auto je dokonale nepraktické a zbavené všeho, co by rušilo bezprostřední radost z jízdy. Do práce se v něm vozit nechcete, ale ty víkendy!

Kořeny dnešního příběhu sahají hluboko do klasické éry motorismu. Do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy bylo veškeré dění v oboru motivováno výkonem a rychlostí, kdy skoro každá značka provozovala závodní tým a jeho zkušenosti prodávala běžným smrtelníkům v podobě nějakého sportovního modelu.

Jedním z nejslavnějších byla Toyota AE86. Nenechte se zmást číslicí v názvu, kupé na základech tehdejší Corolly bylo uvedeno v roce 1983. V zájmu temperamentního charakteru ovšem dostalo zadní pohon, jenž přispěl jak k závodním úspěchům, tak k oblibě mezi vášnivými řidiči.

Abyste chápali - s předním pohonem můžete zatočit buď pomalu, nebo ještě pomaleji. Chcete-li zatáčet rychle, musíte se zbavit jakékoli zátěže před nápravou a izolovat řízení od hnacích sil. To se dělá tak, že uložíte motor podélně mezi kola, převodovku šoupnete mezi sedačky a z ní vedete hřídel k zadní nápravě.

Začátkem osmdesátek jste mohli před finančním ředitelem obhájit i takové vylomeniny, jako že jste vzali Corollu s předním pohonem a celou jste ji popsaným způsobem předělali. Pod současnými nároky na ekologii a bezpečnost má každá automobilka víc starostí a méně peněz. A tak když před deseti lety chtěla Toyota oslavit třicátiny AE86 postavením nového kupé se zadním pohonem, musela hledat kumpány.

Kolegové od Subaru měli k dispozici šikovný motor. Dvoulitrový plochý čtyřválec s protiběžnými písty, čili boxer. Posouvá těžiště co nejníž a co nejdál dozadu. Tím menší síly je třeba, aby auto měnilo směr a protahovalo se zatáčkami.

Zbytek auta umí Toyota postavit víc než dobře, a tak si kupé GT86 vysloužilo uznání a respekt. Lehké, obratné a hravé, se srdcem na dlani. Přesnost, s jakou se dalo vodit i ve smyku, vystihla půvabná reklamní parodie.

Jen ten motor by snesl o pár koní víc. Jenže boxer za svou nízkou a krátkou stavbu platí tím, že je široký. A tím pádem jeho objem nelze zvětšit prodloužením zdvihu pístů, nevešel by se mezi blatníky.

Celý tento dlouhý příběh vysvětluje, proč se v roce 2023 mluví o novém autě. Ono totiž nové není, jen mírně přepracované. Skromné prodeje ortodoxního kupátka by si na zcela novou konstrukci nevydělaly, ale ona ani není třeba. Původní recept je totiž dokonalý. Blízkou příbuznost s předchůdcem potvrzuje i jméno, v němž se vyměnilo jediné písmeno.

Proklatě nízká a široce rozkročená silueta nenechává nikoho na pochybách, o čem to celé bude. Výrazu nechybí známka rváčského odhodlání, na tvarování světel a doplňků je vidět poslední móda. Po stranách nárazníků přibyly šachty vedoucí vzduch ke kolům pro snížení aerodynamického odporu.

Adekvátně nízké je i sezení za volantem a interiér obepíná posádku těsně jako ve stíhačce. Přesto má řidič skvělý výhled ven. Plochý motor kryje velmi nízká kapota a příď vozu je přehledná pro manévrování. Zařízení kabiny je plně zaměřené na soustředěnou jízdu. Žádné zbytečnosti, pár knoflíků a konec.

Po rozjezdu se projeví hlavní změna, která dělá ze staré GT86 novou GR86. Motor má objem zvětšený na 2,4 litru. Jelikož se válce nemohly protahovat do délky, bylo třeba jim zvětšit průměr, což také znamená je posunout dál od sebe a prodloužit klikovou hřídel. Takže motor je zcela nový.

Větší objem je okamžitě znát na suverénnějším zátahu. S maličkým autem si snadno pohrává už v běžných otáčkách a po městě si vystačí na trojku. Kabinu zaplňuje charakteristické vrčení boxeru, zcela odlišné od hučení řadových motorů. Osobnost se pozná na první dotek.

Toyota GR86 Motor: benzinový 4válec, 2487 cm3

Výkon: 172 kW při 5500 ot./min

Točivý moment: 250 Nm při 7000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 226 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,3 s

Kombinovaná spotřeba: neuvedena

Objem zavazadlového prostoru: 226 l

Cena: od 951 000 Kč

Přesto teprve pořádný rozlet ukazuje, co je motor zač. Kolem čtyř tisíc se začne zhluboka nadechovat, aby mezi pěti a šesti předvedl, co je žízeň po životě. Vrrrrum… takovou chuť jet mezi dnešními auty těžko hledat. Výkon vrcholící na sedmi tisících zaplňuje kabinu zvukem obvyklým spíše u motockylů.

Přitom GR86 zdaleka není nejrychlejší auto světa. Rozdíl mezi zrychlením na stovku za 6,3 a na dvoustovku 25,1 sekundy ukazuje, jak těžce se výkon motoru pere s rostoucím odporem vzduchu. Vyšší a hranatější Golf GTi vám díky přeplňovanému motoru ujede o dobrých šest vteřin.

Jenže šarm Toyoty je v podání. Díky atmosférickému plnění reaguje na plyn jako na výstřel z pistole a nejinak je tomu u řízení. Do zatáček a manévrů se vrhá jako zbavená hmoty a setrvačnosti, lehká příď jako by se nechala směrovat do oblouků jen očima. A jak bezstarostně můžete na výjezdu ze zatáčky přidávat plyn, to nikdy žádná předokolka nedožene.

Kinematice podvozku zdatně sekunduje přitvrzené pérování, opřené do karoserie se zvýšenou tuhostí. K řidičský požitkům patří i skvěle dávkovatelné brzdy, o které se musíte vážně opřít. Také jejich účinnosti pomáhá to, co v Golfu GTi nikdy nepoznáte: vůz s lehkým čumákem se při zpomalení méně klopí, takže může intenzivněji brzdit i zadními koly. V zatáčce by se správně brzdit nemělo, ale když už musíte, chová se Toyota stabilněji.

Na tak talentovaném stroji těžko hledat nějaké chyby. Obzvlášť když jde o výsledek desetiletého zrání. Je ale pravda, že na jiné než sportovní jízdy je pérování poměrně tvrdé. A pokud nejste na zadní pohon zvyklí, osmělujete se opatrně. Stabilizace vás nechá v zatáčce frajersky vybočit zádí, i když to nečekáte.

Samozřejmě že za 950 tisíc korun si ultimativní a nepraktická GR86 najde méně zákazníků než stejně drahý Golf GTi, ve kterém odvezete tchyni k zubaři, pračku k opraváři a to ještě obojí současně. Je ovšem vítanou známkou pestrosti života, že nás Toyota podobnému dilematu vůbec vystaví.