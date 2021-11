Podzimní Rujána v obytném Volkswagenu Crafter. U moře jste hned, ale dost fouká

Má dobré mimikry. Zvenku vypadá jako auto dodávkové služby, a tak v přístavech zapadl mezi ostatní "užitkáče". Přitom v něm můžete spát, a když na to přijde, vézt si s sebou minimálně jednu velkou, nebo dokonce dvě malé motorky. S VW Crafter upraveným na obytné auto jsme vyrazili na ostrov Rujána. Podzim tu může být melancholicky krásný, nebo také pořádně sychravý, každopádně výlet stojí za to.

Bývaly doby, kdy se na Rujánu jezdilo spíš z nouze, svobodně k moři nebylo moc kam. Po otevření hranic dovolenkáři ze zemí za někdejší železnou oponou trochu ohrnovali nad Baltem nos, slunná Itálie a hřejivé Chorvatsko byly lákavější prázdninové destinace.

Teprve v posledních letech se Češi začali do tohoto koutu na severu Německa zase vracet. Rujána je nádherný ostrov, velký piniový háj, s rozkošatělými bučinami a vysokými křídovými útesy, malými přístavy a tak akorát velkými plážemi. Romantický kus země, kde vám vichr severák zafouká jemný písek až za šálu a chladné zelenošedé moře zocelí tělo.

Vyrazit sem na podzim znamená, že davy turistů vás nezaskočí ani v těch nejlákavějších lokalitách jako je Binz nebo mys Arkona. Spíš sem míří na výlet motorkáři a také němečtí senioři, kteří se poklidně procházejí v péřových vestách po přístavních molech a vysedávají v restauracích, kde už topení jede naplno. Ledový vítr vanoucí od Baltu má sílu, tradiční proutěné koše na plážích už jsou definitivně zakryté, sezona tu skončila.

Místa pro obytná auta jsou už také jen sporadicky zabraná a s "naším" Crafterem jsme tu trochu mezi automobilovými výletníky jako zjevení. Je to zvenku klasická prosklená šestimetrová dodávka, dojem běžného auta na práci ještě podtrhuje nevýrazná stříbrná metalíza. Bedlivý pozorovatel si ale všimne, že má na boku markýzu.

Jde totiž o upravený obytný vůz. Auto, které má zvládat několik rolí najednou. Dodává se v osmimístném provedení, sedačky lze ale vyjmout, a to buď celé dvě řady, anebo alespoň jednu, kdy uvnitř zůstane pět míst k sezení. V autě se dá převážet v podstatě jakýkoli materiál, pro který je tu připravený ohromný přepravní prostor jak na délku, tak i na výšku.

Pak ale stačí jen pár chvatů a z Crafteru je provizorní obytka. Na vnitřních bocích auta je složená postel s dřevěným rámem i s matracemi. Po rozložení má na délku dva a na šířku 1,8 metru. Spí se tu celkem příjemně, i když člověk má pocit, jako by se vrátil do mládí, kdy mu nevadilo spát u kamarádů na zemi v pokoji. A protože je Crafter hodně vysoký, oceníte, že má efektivní horkovzdušné topení, protože to chvilku trvá, než se uvnitř tak velký prostor zahřeje. Zvlášť když se počasí na Rujáně nevyvede a leje jako z konve.

Také v autě nečekejte žádné vychytávky, které mívají čistokrevná obytná auta, tedy skříňky, šuplíky, kuchyňku či snad ledničku. Vešly se sem alespoň menší úložné prostory, i když jim částečně zabírají místo podběhy. Plechové vnitřky auta jsou pokryté tlumícím materiálem, na podlaze je protiskluzová ochrana a okna jsou zatmavená, i když záclonky by byly přece jen praktičtější.

Zmíněnou přestavbu v Crafteru vyrobila firma Sicar. Součástí je také instalace lepších sedaček a především rychloupínacího držáku na motorku, který se dá posouvat po kolejnici na podlaze auta. Jednu větší motorku, a údajně až dvě malé, můžete v autě pohodlně převážet, když je postel složená, ale na noc byste ji museli vystěhovávat ven, což se nezdá moc praktické a ani bezpečné, pokud se nespí v hlídaném kempu.

Cestovat s Crafterem po Rujáně po sezóně je ale fajn. Kéž by každá cesta z Česka z evropským mořím byla tak snadná a trvala tak krátce. Z Prahy najedete na dálnici D8 a pak už stačí jet v podstatě pořád jen rovně za nosem po A13, A11 a A20. Na trase minete Drážďany a tradičně ucpaný okruh kolem Berlína, a pak už jste po třech stovkách kilometrů u Stralsundu a známého monumentálního zahnutého mostu Rügenbrücke, který vás vyplivne na ostrově.

V aplikaci Park4night se dají najít místa, kde se dá v autě na Rujáně bezpečně kempovat, s Crafterem jsme ale bez obtíží přespali i na běžných parkovištích, jsou tu i hezká placená místa u lidí na zahradách a se sociálním zázemím.

Nejsilnější skříň

Co se techniky týče, je to zkrátka užitkový skříňový Crafter se vším všudy. Nabízí se v několika délkách, rozvorech a výškách. My dostali k dispozici model se středním rozvorem a nejsilnějším motorem, 2.0 TDI se 130 kW, osmistupňovým automatem a pohonem 4Motion. Jezdí slušně, když nefouká boční vítr, dá se cestovat rychlostí 160 km/h. Spotřeba se při běžném tempu drží okolo 9 l/100 km a motor trochu duní.

Tato konkrétní přestavba testovaného auta, která navíc vyjde na nemalých 465 tisíc korun, ukazuje různé možnosti, jak si auto upravit podle svých potřeb a požadavků. Variant je spoustu a ne každý chce utratit 1,5 milionu za obytnou Grand Californii či jiné jednoúčelové obytné auto.

Je tedy alternativou pro člověka, který potřebuje přes týden auto s obřím nákladním prostorem, anebo pro přepravu lidí, a o víkendech nebo na dovolenou s ním rád vyrazí ve dvou na výlet. Je to univerzál, i když rozhodně ne pro každého, jisté omezení se mu zkrátka nevyhne. Nebude moc příjemné neustále manipulovat s těžkými sedadly a chtělo by to vymyslet, kam se všemi věcmi, které s sebou posádka poveze na dovolenou.

Navíc to ani není levná legrace, vedle zmíněného necelého půl milionu za přestavbu je potřeba připočíst cenu za auto. Testovaný nejsilnější Crafter s pohonem všech kol a automatem začíná na částce 1 255 000 Kč, i když VW slibuje, že zákazník u prodejce údajně dostane slevu. Ten nejholejší základní Crafter cenově startuje na 846 tisících korunách.