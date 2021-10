Užitkový Golf s logem Fordu. Tourneo Connect je dvojčetem Volkswagenu Caddy

Muže obviněného kvůli tomu, že v pondělí v Tišnově na Brněnsku v rodinném domě vážně zranil pět lidí, poslal dnes soud do vazby. Oznámil to mluvčí policie David Chaloupka. Muž je obviněný z pokusu o vraždu, hrozí mu až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Policisté útočníka zadrželi bezprostředně po činu. "Podle výsledků orientačních testů na návykové látky nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Obviněný dosud nebyl trestán, motiv jeho jednání zjišťujeme," uvedl už dříve mluvčí policie Pavel Šváb. Podle policie byl muž byl s napadenými v příbuzenském vztahu.

Policie přijala oznámení o události v rodinném domě v Tišnově v pondělí po 19:00. Záchranáři vyslali na místo tři záchranářské posádky, tři lékařské posádky, inspektora provozu a vrtulník.

"Měli jsme v péči šest pacientů. Pět z nich utrpělo vážná zranění sečného, bodného a řezného charakteru. Další podrobnosti uvést nemůžeme," řekla už dříve mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Záchranná služba pacienty odvezla do několika brněnských nemocnic. Šlo o čtyři dospělé a dvě děti, jedno z dětí lékaři už propustili.