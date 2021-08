Vesničan na cestách. Obytňák může být i Mini Countryman, spát je ale lepší na střeše

Jde všechno, když se chce. I Mini Countryman se může proměnit na docela funkční auto na dobrodružné výlety. Vždyť to také není žádné opravdové "mini". Countryman (v překladu vesničan) je "imageové" menší SUV, dovnitř se vejde nejmenší typ vestavby s dvojvařičem, skládacím dřezem, venkovní sprchou, úložným boxem a postelí. Mít stan na střeše je ale lepší nápad.

Když na to přijde, přečkat noc se dá prakticky v jakémkoli autě, třeba i ve Fiatu 500 (odzkoušeno na vlastní kůži). Pohodlně se vyspat jde v obyčejných kombících, na parkovištích kolem festivalů bývá zvýšená koncentrace aut, ve kterých si majitel prozíravě vozí i vlastní matraci, aby posádka byla ráno jako rybička.

Málokteré ale na podobných výjezdech umí vypadat tak stylově jako právě toto Mini. Spíš byste ho čekali někde v ulicích na Letné, v okolí Holešovic či v Krymské, kde masivní muskulatura, chytře vybrané retro detaily a v neposlední řadě promyšlená konfigurace matné šedozelené barvy a černých detailů působí jako prostředek, kterým jeho majitel sebevědomě projevuje svůj vkus.

My ho vzali na koncert Tří sester do Harrachova. Countryman je dostatečně velký na to, aby se mohl řadit do kategorie SUV, kombíků a MPV, do kterých se vejde i nejmenší kempinková vestavba od české firmy Egoe. Špatná zpráva hned na začátek - zabírá kompletně celý kufr, takže na rodinný výlet i se zavazadly vyrazit nepůjde, všechny věci budete muset uložit na přední sedačky. Naučí vás to balit to nejnutnější.

Pozitivní zprávou naopak je, že vestavba čítá vše, co se na výletech do přírody, při kterých se nechcete vzdát auta a komfortu, bude hodit. Je tu dvojvařič, rozkládací kuchyňské prkýnko i s ukrytým nožem, rozkládací dřez a nádrž na vodu, přičemž do odšroubovatelné baterie, případně venkovní sprchy, žene vodu čerpadlo. Připnutá minisekyrka na stěně vestavby na fotkách vypadá skvěle.

Do rozměrného boxu se vejde nádobí nebo potraviny, chladicí taška alespoň chvíli udrží jejich teplotu. Lednička se sem už bohužel nevejde. Zato součástí vestavby je také rozkládací rošt s lůžkem. I když je Countryman trochu vyšší, vlézt do postele v autě připomíná spíš soukání se do futrálu. Pro děti bude dostačující, ale jinak byste od něj neměli mít většího očekávání. Skoro by se nabízelo říct, že samotná kuchyňská vestavba bez postele by stačila.

Spát se totiž dá ve střešním stanu. Složený vypadá spíš jako podivný, nezvykle nízký střešní box, rozkládá se lehce během pár sekund. Plastová, 215 cm dlouhá skořepina se pomocí plynových vzpěr vyklopí vzhůru, boky tvoří stanovina, v otvorech má moskytiéru, a tak se dá větrat, aniž by dovnitř nalítal hmyz.

Otvory jsou hned tři, po obou bocích i zezadu od kufru. Do příslušných ok se dají připnout teleskopické hliníkové schůdky. Působí trochu chatrně, zvlášť když po nich lezete ven v noci, ale těžko by si zrovna tohle auto kupovali lidé na stáří.

Spaní ve stanu je perfektní, teoreticky by to šlo i v malým děckem, ve dvou je místa královsky a matrace, ač poměrně tenká, je příjemně měkká. Zastihla nás velmi silná bouřka v horách, stan ale dešti statečně odolal a dovnitř neprosákla ani kapka.

Není to však výbava z nejlevnějšího kraje, střešní stan vyjde na 50 tisíc korun, a tak byste se měli upřímně zamyslet nad tím, jestli jezdíte na výlety skutečně tak často, aby se investice v rozumném čase vrátila.

Mini Countryman rozhodně není jedno z extra praktických aut na trhu, má však styl. Šestiúhelníková maska chladiče a typická kulatá světla nelze přehlédnout, britská vlajka v zadních svítilnách je milá drobnost. Testovaný kousek je navíc extrémně vyšperkovaný, takže všechny detaily v černém laku spolu s pruhy na kapotě a ozdobnými 19" koly mu dodávají na ještě větší originalitě. Není to auto pro plaché povahy.

Uvnitř má v rámci modernizace oválný digitální displej před řidičem s jednodušší grafikou, který je docela dobře čitelný. Sedadla jsou perfektně tvarovaná, ale výhled ven přece jen horší, v tomto kusu o to víc, že složená matrace zcela zaplnila prostor zadního okna.

Pod kapotou má dvoulitrový diesel se 140 kW, jde o nejsilnější naftovou motorizaci pro Countryman, kombinovaný s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. Výkonu má tedy na rozdávání, jen by mohl být tišší, dieselový hukot se k jeho charakteru moc nehodí.

Mini Cooper Countryman SD ALL4 Motor: řad. 4válec, 1995 cm3, turbodiesel

Výkon: 140 kW

Toč. moment: 400 Nm

Zrychlení 0-100 km/h: 224 km/h

Nejvyšší rychlost: 7,6 s

Spotřeba: 5,4 l/100 km

Objem kufru: 450/1390 l

Cena od: 975 000 Kč

Cena vestavby Egoe Nestbox: 96 679 Kč

Na Mini se ale nelze dívat jen očima pragmatika. I v tom největším, co automobilka vyrábí, na vás dýchne pocit, že auto není jen obyčejný dopravní prostředek, že velmi záleží na tom, jak vypadá a jaký pocit ve vás vyvolává. A když budete k sobě velmi upřímní, je to i o tom, co o vás vypovídá, že vlastníte zrovna Mini.

S obytnou vestavbou bude auto za ještě větší raritu. Na občasné výlety je to překvapivě dobrá kombinace, bohužel ale za nadprůměrnou dávku stylu zaplatíte i nadprůměrným obnosem.

Nejlevnější Countryman vyjde na necelých 700 tisíc, vrcholná motorizace na milion, testovaný kus stojí 1,5 milionu a vestavba bez drobných sto tisíc korun. To už by se dal pořídit i Volkswagen California nebo obyčejnější menší osobní dodávky v obytné úpravě. Ale za styl se zkrátka tvrdě platí…