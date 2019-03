Když jeden kilometr stojí jen korunu. Volkswagen Caddy na zemní plyn nadchne šetřílky

Ve světě aut na práci čas běží pomaleji. Caddy je na trhu po výrazné modernizaci od roku 2015, ale z velké části jde o model, který se vyrábí už od roku 2003. CO nabízí? V případě, že zvolíte motor spalující zemní plyn, nadchne nízkými provozními náklady.

Zatímco jiné koncernové vozy už dostaly modernější motor 1.5 TGI (třeba Škoda Octavia), dodávku Caddy stále pohání přeplňovaná čtrnáctistovka TGI upravená na spalování zemního plynu neboli CNG, která výkon na přední kola posílá přes šestistupňový manuál.

Kdybyste měli možnost vyzkoušet další motory, které má Caddy v nabídce, plynová varianta by se vám zdála letargičtější - právem, Caddy TGI je totiž těžší, je to dokonce nejtěžší motorizace, o dva kilogramy předčí i 2.0 TDI DSG 4Motion.

Výkonově je navíc s 81 kW slabší než klasické benzinové 1.4 TSI (o 11 kW), a tak nelze čekat zázraky. Jenže kdo by si zrovna toto auto pořizoval kvůli výkonům? V mezích možností akceleruje pružně, zvládne i rychleji předjet pomalejší vozy a cestovat po dálnici komfortní rychlostí. Šestý stupeň v převodovce mu ke kultivovanějšímu projevu pomáhá a kdo by zatoužil neřadit, TGI je možné vybavit dvouspojkovou převodovkou DSG.

Více než přesnost řazení a výkonové parametry motoru však pro zájemce o menší dodávku bývají důležitější prozaičtější vlastnosti. Caddy ve verzi Maxi má ložnou plochu 4,2 m2.

Těžko se hodnotí praktičnost, pokud člověk netráví za jeho volantem pracovní směny a nepřeváží balíky od domu k domu, ale alespoň podle našich zkušeností je uživatelsky přesně takový, jaký být má - praktický. V nákladovém prostoru je spousta ok, protiskluzová gumová podlaha, osvětlení a doširoka se otevírající jak ty zadní, tak boční dveře se zesílenými panty.

Interiér dvoumístné kabiny je rovněž poplatný potřebám řemeslníků či dovážkových služeb, utilitární, jednoduchý, uživatelsky nenáročný, ale bytelný, jak Volkswageny bývají. Sedadla jsou měkká tak akorát, aby se v nich daly vydržet hodiny ve službě.

Nejdůležitější v případě Caddy na CNG je samozřejmě to, jak moc dokáže ušetřit na provozních nákladech. Podle oficiálních údajů spotřebovává 4,4 kilogramu CNG na 100 km, a díky čtyřem nádržím na stlačený zemní plyn, které se pod krytem chránícím je zespodu vozu nacházejí jak před, tak i za zadní nápravou, zvládne ujet na jedno naplnění CNG a plnou nádrž na benzin téměř 900 kilometrů. Vedle nádrží na CNG, které v případě Caddy Maxi mají objem 37 kg, má ještě 13litrovou nádrž na benzin. To když se dostanete do míst, kde nejsou plnicí stanice na stlačený zemní plyn. Těch je ale rok od roku více, za posledního půl roku ji v ČR přibylo čtrnáct, celkem jich je 173.

Praxe ukazuje, že nízké spotřeby lze skutečně dosahovat i v provozu. Sice ne tak působivě nízké, ale jezdili jsme v rozmezí za 4,5 - 4,9 kg CNG. Uvažujeme-li, že kilogram zemního plynu vyjde na zhruba 24 korun, Caddy Maxi CNG jezdí za korunu na kilometr.

V tomto světle může plynový Caddy působit jako nejsmysluplnější volba pro drobné řemeslníky, jenže jednu slabinu přece jen má. Tím, že je nejtěžší verzí, se snížilo užitečné zatížení - Caddy Maxi CNG uveze oficiálně maximálně 745 kg (varianta s DSG ještě o dalších 30 kg méně), zatímco ostatní nabízené motory 832 kg.

Jen ještě těžká naftová čtyřkolka má sníženou užitečnou hmotnost na 797 kg, resp. 777 kg u verze s DSG. Alespoň standardní kratší verze Caddyho mají užitečnou hmotnost stejnou bez rozdílu pohonné jednotky.

Technické údaje VW Caddy Maxi "skříň" 1.4 TGI Motor: zážehový 4válec, 1395 cm3, turbo

Výkon: 81 kW/110 koní při 4800 ot./min.

Točivý moment: 200 Nm při 1500 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 174 km/h

Zrychlení: 13,0 s

Hmotnost provozní/užitečná: 1600/745 kg

Spotřeba: 4,3 - 4,5 kg CNG/100 km

Ložná plocha: 4,2 m2

Cena od: 630 693 Kč

Nakonec ale stejně bude rozhodovat hlavně cena. Caddy Maxi 1.4 TGI jako skříň vyjde na 630 693 Kč, je tedy o zhruba 84 tisíc korun dražší než 1.4 TSI, u něhož jsou náklady na ujetý kilometr v praxi zhruba dvojnásobné oproti TGI. Vyšší vstupní investice se tak začne vracet po ujetí 160 tisíc km. U aut spalujících alternativní palivo se však neplatí silniční daň.

Jenže Caddy je už poměrně staré auto, výraznější modernizací prošel už před čtyřmi lety. A navíc byl vždy výrazně dražší než konkurence, a ani v případě CNG varianty tomu není jinak.

Třeba dodávka Fiat Doblo v prodloužené verzi, která se rovněž nabízí se čtrnáctistovkou spalující CNG, nyní vyjde v akci na 408 900 Kč, tedy o více než 220 tisíc korun levněji. Sice nemá ani dálkově ovládané centrální zamykání, natož klimatizaci, ale i při srovnatelné výbavě je stále levnější než VW. Cena přitom právě u těchto aut nakonec rozhoduje ze všeho nejvíc.