Volba rozumu v příjemném balení. Golf Variant dokazuje, že kombi je nenahraditelné

Města se plní rádoby neohroženými SUV s generálsky vysokým postojem. Což ukazuje, jak moc lidé při výběru auta dají na emoce. Pro ty, kdo naslouchají rozumu, je tu Golf Variant. Nezdolává širé prérie ani neláká k lovu bizonů, ale nabízí stejný jízdní komfort, stejně moderní vybavení, stejně prostornou kabinu, leckdy i větší kufr za méně peněz. Což platí i o vyšperkované verzi 2.0 TDI Style.

Ať už zalistujete ceníky kterékoli značky, uvidíte vždycky totéž. V nižší střední třídě je SUV o dobrých 30 procent dražší než srovnatelně vybavené kombi. U Peugeotu dnes tento rozdíl dosahuje pěkných 160 000 korun, u Hyundai 180 000 korun a testovaný Golf Variant 2.0 TDI 110 kW DSG Style je dokonce o 218 000 korun levnější než Tiguan s předním pohonem.

Navzdory tomu právě SUV lámou prodejní rekordy a jejich podíl stále vzrůstá. To ukazuje, že se Evropě stále dobře daří. SUV je záležitost stylu, zatímco kombíky nižší třídy odpovídají na otázku, co opravdu potřebujeme. Třída Golfu dorostla rozměrů, kdy se do ní rodina i s dvěma odrůstajícími dětmi vejde opravdu pohodlně a kufr má o 115 litrů objemnější, než jaký byl před třiceti lety v Passatu.

Za tuto věrnost původnímu poslání automobilu platí Golf jedinou objektivní daň - vypadá poněkud obyčejně. Se základním tvarem se čarovat nedá, nová generace navíc zvolila velmi přísně aerodynamickou příď, na jejíž nízké čelo se nevejde moc charakteru. Ke Golfu ale patří umírněnost bez výstřelků, což novinka splňuje s jistou dávkou elegance.

Spíše strohý přístup určuje i atmosféru v kabině s uklizenou palubní deskou a soustředěním téměř veškerého ovládání do digitálních rozhraní. Tento minimalismus je citlivý na kvalitu materiálů, ale v tom Golf nezklame. Dotykové knoflíky pod centrálním displejem překryté plastem v klavírním laku působí lacině, ale jinak je kvalita zpracování německy důkladná.

Totéž platí o sedadlech. Přinejmenším v testované výbavě Style jsou čalouněná bytelně jako kavárenské sofa a páteř neunaví ani po delší cestě. Prostor vzadu patří mezi konkurenty rozhodně k lepším, na rozdíl od nízko uloženého sedáku, který dnes bohužel patří ke standardu třídy. Rodinný pohled na věc ale vyrovnává kufr: zkuste si přestavit něco, co by se do něj nevešlo.

Vývoj posledních let vede k nasazování stále menších motorů, s nimiž bývá při rozjezdech či předjíždění těžká řeč a na dálnici se vydávají z posledního. Proto je milým osvěžením svezení s dieselovým dvoulitrem, který v libovolné situaci pohotově naservíruje mohutnou sílu a chová se kultivovaně. Od semaforů vystřelí hbitě, na plyn reaguje pohotově a v dálničních kopcích, kde hybridy řvou ve vysokých otáčkách, jen tiše vrní. Mimochodem diesel tohoto objemu už nedostanete v žádném francouzském, japonském ani korejském autě nižší třídy.

Po posledním zpřísnění emisní normy sice přišel o bezstarostný tichý rozlet v nízkých otáčkách, který jsme obdivovali před rokem u hatchbacku, ale pořád jde o suverénní, pohodový a přiměřeně úsporný pohon. Průměr za test dosáhl 5,6 litru, a to jsme vůz nijak nešetřili a pár deci navíc si vzala i hydraulika vláčného automatu DSG.

Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI Motor: naftový 4válec, 1968 cm3

Výkon: 110 kW při 4000 ot./min

Točivý moment: 360 Nm při 1600 ot./min

Nejvyšší rychlost: 223 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,7 s

Kombinovaná spotřeba: 4,1 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 611 l

Cena: od 684 900 Kč

Kultivovanou jízdu podporuje poddajné, ale pevné pérování opřené o nezávislé zavěšení všech kol. S ním se Golf standardně dodává už při výkonu 110 kW, zatímco Octavia i Leon si v této hladině musí vystačit s vlečenou zadní nápravou. Spojení komfortu a obratnosti je tu na ideálním středu, na nerovnostech se do karoserie přenáší i méně hluku.

Druhou tajnou zbraní nového kombi je rozvor o 66 mm delší než u hatchbacku, což žádná předchozí generace Golfu neměla. Pérování nemusí držet na uzdě tak dlouhý převis, což umožňuje pohodlnější nastavení bez vlivu na ovladatelnost. Z této výhody těží i levnější verze s jednodušší nápravou.

Kombi nižší třídy tedy nemusí plnit jen tu nejzákladnější potřebu mobility. Golf umí leccos navíc a díky konvenčnímu, z módy vyšlému formátu to také nabízí za z módy vyšlou cenu. Ne právě lidovou, ale pořád komicky nízkou vedle všech SUV téže velikosti. Volkswagen tuto výhodnost navíc ještě zdůrazňuje tím, že aktuálně prodává Variant za cenu "krátkého" hatchbacku, tedy o třicet tisíc levněji.

Bez této akce začíná testovaná výbava Style s motorem 2.0 TDI 110 kW na 746 900 Kč, obsahuje přitom pohodlná sedadla Art Velour s elektrickým nastavením nebo třízónovou klimatizaci, 17" kola a kompletní balíček jízdních asistentů Travel Assist. U našeho vozu byste připlatili dalších 60 000 Kč za samočinnou převodovku, 31 000 Kč za pokročilou navigaci, 23 000 Kč za světlomety LED Matrix a 16 000 Kč za 18" kola.