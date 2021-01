Jsme národ kombíkářů. Škoda Octavia je nejprodávanějším kombi v Evropě

Zájem o klasické vozy s kufrem v Evropě v posledních letech upadá, nebo přinejlepším stagnuje. Z trhu je postupně vytlačují auta kategorie SUV. Mezi kombíky je ale nejoblíbenější auto z Boleslavi, v top 10 je také Superb Combi.

Octavia Combi je nejprodávanějším kombíkem v Evropě. Ukazují to statistiky společnosti JATO Dynamics za deset měsíců roku 2020, na které se odkazuje Automotive News Europe. Kompletní výsledky za celý loňský rok ještě nejsou zveřejněny.

Od ledna do října se v loňském roce prodalo na evropských trzích asi milion aut typu kombi, což znamená meziroční pokles o 26 %. Do značné míry za tím stojí také pandemie koronaviru, jejímž důsledkem je pád prodejů napříč všemi automobilovými kategoriemi, nicméně potvrzuje to trend z posledních let - SUV se těší zájmu zákazníků a tradiční auta, mezi něž kombíky patří, už nejsou tak populární.

Konzultační společnost LMC Automotive nicméně uvádí, že tato kategorie si vloni v Evropě udržela 10% podíl na trhu stejně jako v roce 2019. Údajně výsledku pomohl německý trh, kde se prodaly dvě pětiny kombi verzí v celé Evropě (podle JATO Dynamics se od ledna do října prodalo v Německu přes 400 tisíc kombíků) a za pozitivní výsledek může i nová generace Škody Octavia Combi.

Ta je ostatně nejprodávanějším kombíkem v Evropě, následuje ji Volkswagen Passat Variant a Ford Focus Kombi. Do top 10 se dostaly Škody dvě, na desátou příčku dosáhl Superb Combi. V tabulce jsou uvedeny výsledky JATO Dynamics za deset měsíců loňského roku. Mezi země, kde se kombíky stále těší slušnému zájmu, patří Švédsko, kde si vloni udržely 29% podíl, druhým trhem je Česko s 23 %, třetí je Finsko (20 %), čtvrté Německo se 17% podílem následované Slovenskem (16 %).

Nejprodávanější kombi v Evropě leden-říjen 2020 % pokles 2019 Škoda Octavia 123,124 -15% Volkswagen Passat 76,422 -8% Ford Focus 69,736 -16% Toyota Corolla 53,066 -28% Audi A4 47,244 -29% VW Golf 46,983 -39% BMW řady 3 45,702 -31% Seat Leon 44,018 -27% Volvo V60 35,179 -11% Škoda Superb 35,011 -14% Zdroj: Jato Dynamics

Analytik společnosti LMC Automotive Sammy Chan však prohlásil, že se jedná o krátkodobé zpomalení trendu. "Kombíky budou v budoucnu ještě více ustupovat SUV. Letos trh s kombi spadne na 9,8 %, příští rok o dalšího 1,2% bodu a v roce 2025 se prodá 1,3 milionu aut typu kombi, v roce 2016 to přitom bylo 1,9 milionu," uvedl pro Automotive News Europe.

Což ale také může znamenat starosti pro koncern Volkswagen. V top 10 nejprodávanějších kombících má hned šest modelů, vedle Octavie, Passatu a Superbu také Audi A4 Avant, VW Golf Variant a Seat Leon Sportstourer.

Prodeje kombi podle trhů od ledna do října 2020 Německo 404 799 Švédsko 66 760 Velká Británie 65 112 Francie 53 597 Itálie 52 999 Zdroj: Jato Dynamics

Za tři roky se má spustit výroba nové generace Passatu vyvíjená společně se Superbem, oba modely mají vznikat v bratislavské fabrice. Passat už bude mít pouze karosářskou variantu kombi, limuzína má skončit, více jsme informovali zde.

Koncern také do budoucna chce jako jediný zůstat i v segmentu nejmenších kombi. Ačkoli při vývoji nové generace Fabie, která se představí letos na jaře, se uvažovalo o ukončení vývoje kombíku, nakonec se na trh přece jen dostane, avšak s časovým odstupem. Nová Fabia Combi přijde v roce 2023.

Z třídy malých kombi, kam Fabia patří, se přitom většina výrobců postupně vytrácí. Renault Clio Grandtour se dá pořídit už jen mezi skladovými vozy, Dacia ukončila prodej modelu Logan MCV. Příčinou je fakt, že o tyto modely není mimo Evropu tak velký zájem a nedosahují tedy tak vysokých prodejních výsledků, aby se investice do vývoje vyplatila.

Nenahrává jim ani fakt, že nyní se výrobci musí snažit prodat především elektromobily, aby se vyhnuli pokutám za překročení emisí, a tradiční kombíky se v čistě elektrických variantách nenabízejí.