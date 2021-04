Vláda podpoří toleranci alkoholu v elektromobilech. Bude to účinnější než dotace

Vláda připravuje novelu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Řidičům nízkoemisních vozidel se zvláštní poznávací značkou EL bude tolerována hladina alkoholu 0,5 ‰. "Tato hranice platí ve většině západních zemí, které chceme v elektromobilitě dohnat," konstatuje materiál z ministerstva dopravy s tím, že rozpočtově jde o mnohem šetrnější nástroj než miliardové dotace.

Důvodová zpráva, kterou má redakce Aktuálně.cz k dispozici, konstatuje, že prodej elektromobilů roste nejrychleji ve státech s nejvyšší tolerancí k alkoholu za volantem. Jde především o Velkou Británii (0,8 ‰), dále Francii, Německo, Nizozemsko a Rakousko (0,5 ‰). Zdánlivý paradox severských zemí, kde se elektromobilům daří navzdory limitu 0,2 ‰, vysvětluje asketická kalvínská morálka, která na alkohol pohlíží celkově přísněji.

"Česká republika je dlouhodobě kritizována, že na podporu elektromobility nedělá dost," vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy a spojů Petr Výmol. "Návrh vzešel z dlouhodobých konzultací s ministerstvem financí a klade si za cíl povzbudit poptávku takovými mechanismy, které jdou trhu tak říkajíc po srsti, nikoli proti ní," dodal.

Kolik lidí s běžným českým příjmem asi alkoholová tolerance motivuje k pořízení dvojnásobně dražšího auta? Podle ministra Karla Havlíčka Borovského to je špatně položená otázka. "Smyslem opatření není přesvědčovat motoristy, kteří elektromobil vůbec nemají v hledáčku. To by bylo stejně neefektivní jako stotisícová dotace, s níž také nikdo nedosáhne na Teslu," vysvětlil.

Podle něj jde naopak o to, namazat špekem myším, které mají největší hlad. "Opakovaně jsme se přesvědčili, že podnikatele, kteří pořizují vůz za milion a půl, si získala možnost parkovat v Praze zadarmo. Legální šance dojet po večeři z restaurace domů je podobná výhoda. Navíc neplatí jen v Praze, tudíž splňuje kritérium podpory elektromobility v regionech, k níž jsme se zavázali v Národním plánu čisté mobility," dodal ministr.

Experty na silniční bezpečnost návrh pobouřil. "Je nepřijatelné, aby se tady zaváděl dvojí metr. Alkohol působí na lidský organismus bez ohledu na to, jaké auto řídíte. Proč by měli majitelé elektromobilů získávat výhody na úkor bezpečnosti všech?" kroutí hlavou vedoucí Besipu Bruno Zákruta.

"Nehody pod vlivem alkoholu patří k nejnebezpečnějším," souhlasí mluvčí Policie ČR Miloš Zadržel. A dodává, že špatný odhad se ještě násobí razantním zrychlením elektromobilu: "Hlídky při vyšetřování často zjišťují, že podnapilému řidiči vůbec nedošlo, k jak prudké akceleraci došlo."

Předseda Sdružení pro bezemisní mobilitu Jaromír Křižík to ale vidí úplně opačně. "Uživatelé elektromobilů přece už svým přístupem k životnímu prostředí dávají najevo, že jsou mnohem ohleduplnější a zodpovědnější než ostatní. Podívejte se, jak málo nehod u nás zaviní elektromobily. Na tom nic nezmění, když si večer trochu přihnete."

Návrh jednoznačně podpořil také Radek Špica ze Svazu průmyslu a dopravy. "Znova se ukazuje, jak absurdním reliktem národního státu je nulová tolerance k alkoholu v České republice. Sedmnáct let po vstupu do EU nechápu, že když k nám autem přijedou slušní lidé z Bavorska nebo Rakouska, dostanou tady pokutu za něco, co je u nich legální. To úplně odporuje duchu schengenského prostoru. Systémové řešení dokážeme přijmout jedině na úrovni Evropy, ale do té doby bude nejpřehlednější, když rizika postihu zbavíme alespoň uživatele elektromobilů."

Jestliže řidič pod vlivem alkoholu znamená větší riziko, neměl by také platit dražší povinné ručení? "To zaplatí stejně, protože při nehodách s elektromobily vznikají statisticky daleko vyšší škody. Po dvou panácích se s tím aspoň snáz vyrovná," shodli se mimo záznam zástupci několika pojišťoven.

Větší obavy mají z rizika podvodů. Poznávací značku EL totiž využívají i hybridní vozidla, takže nepoctiví motoristé by mohli uplatňovat toleranci k alkoholu i při jízdě na benzin. Řešení ale existuje. "Pokud nelze trakční mód vozidla ověřit na místě nehody, zašleme uživateli standardní předžalobní výzvu. Proti ní se bude moci bránit diagnostickými daty z autorizovaného servisu," vysvětluje Lubomír Dluh z České kanceláře pojistitelů.

Na zásadní potíže by novela neměla narazit ani v parlamentu. "Z platu zákonodárce si elektromobil pořídíte relativně snadno. Tato úprava nám tedy ušetří ponižující procedury v mandátním výboru pokaždé, když některý poslanec zaviní nehodu v opilosti. To je v zájmu všech stran, takže se jistě najde nadpoloviční většina i pro případ, že by nám Senát návrh vrátil," odhaduje parlamentní veterán Marek Čenda (ODS).

Předseda pirátského poslaneckého klubu Michal Jakoubek se jen pozastavil, proč se výjimka ze všech psychotropních látek týká výhradně alkoholu: "Majitelé elektromobilů, které osobně znám, vyznávají moderní životní styl a také volí progresivnější cesty k rozšíření vědomí. Za to by je vláda neměla diskriminovat v životě ani na silnici." S kolegy proto připraví pozměňovací návrhy, které umožní řízení i pod vlivem dalších substancí a také rozšíří platnost výjimky na elektroskútry a elektrokola.

(Poznámka redakce: Obsah článku se vztahuje k unikátnímu kalendářnímu datu. Jakákoli podobnost se skutečnými osobami či institucemi je čistě náhodná.)