Elektromobil zaslouží dobrou pojistku. Z běžné nehody se může vyklubat totální odpis

Pojištění, likvidace škodní události, vyplacení opravy nebo zůstatkové hodnoty. Známé pojmy, mezi nimiž dosud vládly ustálené vztahy. Pět let staré auto se po běžné čelní srážce vyplatilo opravovat vždycky, patnáctileté nikdy. Elektromobily zažitou praxi mění. Baterie je křehký organismus, a pokud prodělá „otřes mozku“, musí na recyklaci. Přitom bývá dražší než zbytek auta.

Provoz houstne, povinnosti nečekají, pozornost ochabuje. Chvilka nepozornosti a prásk. Stane se skoro každému, nehody na křižovatkách patří k městskému koloritu. Výsledkem nejčastěji bývají pomačkané plechy, vysypané světlo, přinejhorším vyvrácené kolo.

U starších vozidel to znamenalo opravu za čtyřicet nebo padesát tisíc. V moderních ji prodražují airbagy. Stačí, aby se v křižovatce rozjela dvě auta proti sobě a oba čelní mohou vystřelit. S nimi letí i účet rázem k osmdesáti tisícům, u prémiových značek i výš.

Vyplatí se takové auto opravovat? Pojišťovny říkají, že jen do 80 % zůstatkové hodnoty. Pětiletá Octavia s cenou kolem 250 000 Kč tímto sítem projde, desetiletá je na hranici a u patnáctileté je to vyloučeno. Pak je škoda prohlášena za totální a vůz zamíří do šrotu.

Airbag nezmiňujeme náhodou. Pyrotechnicky nafukovaného pomocníka aktivují gyroskopická čidla přetížení. Úplně stejná v elektromobilu obklopují baterii a hlídají, jestli síly nárazu nepřesáhly mezní hodnotu.

Vnitřní poškození by totiž mohlo vést ke zkratu a požáru. A to nejen při nehodě, ale i celé týdny po ní - průkopnický plug-in hybrid Chevrolet Volt to názorně předvedl hned po nárazových zkouškách prototypu.

Vnitřnosti baterie snesou trochu větší přetížení než vaše krční páteř, takže ne každé vystřelení airbagu nutně znamená odpis akumulátoru. Přesto není neobvyklé, že počítač řekne dost a navždy odpojí elektrické kontakty, aby potenciálně nebezpečnou baterii nebylo možné znovu použít. Zvenčí totiž nikdy nelze skutečný stav poznat a dovnitř jednotlivých článků se nedostanete, aniž byste je poškodili.

Stejně opatrně hodnotí stav akumulátoru servis. "Lehčí škrábance na pouzdře necháváme na posouzení výrobce. Jakmile se ale do něj při nehodě udělá prohlubeň, je baterie vyřazena," potvrzuje Josef Gamba ze zastoupení Peugeotu.

Baterii je tedy třeba kompletně vyměnit za novou. A modří už vědí, že to nebude levné. Jako náhradní díl například do Renaultu Zoe stojí půl milionu korun, do Nissanu Leaf 665 000 Kč a do maličké Škody Citigo iV 448 000 Kč. Čtete správně, to auto se vlastně prodávalo za cenu akumulátoru. Karoserii a sedadla jste dostali zadarmo, aby Boleslav podlezla emisní kvótu. Že se jí to nakonec nepovedlo, dnes ponechme stranou.

I v ostatních elektromobilech samotná baterie tvoří víc než 60 % ceny nového vozu. Do totální škody se tak snadno dostane už dvouleté auto. Větší poškození může poslat do šrotu vůz zcela nový - a jsou mezi námi tací, kteří to vyzkoušeli. Havarijní pojištění je zde rozhodně podmínkou, protože nehodu, při níž se baterie odepíše, může z nepozornosti zavinit i řidič ukázněný a ohleduplný.

Pojišťovnám se zatím tato rizika do statistiky nepromítla, takže to nestojí moc peněz. Generali Česká pojišťovna nám na elektrickou Škodu Citigo spočítala dokonce levnější havarijní pojistku než na benzinové provedení. Karta se začne obracet až s přibývajícími elektromobily na silnicích a počtem nehod. Pak o něco zdraží i povinné ručení nám všem, protože nabourat a odepsat elektromobil můžete i dvacetiletou Octavií.