Velké elektromobilové přátelství? Elon Musk a Herbert Diess spolu jeli ve VW ID.3

Elon Musk, šéf Tesly a Herbert Diess, předseda koncernu Volkswagen, se na sociálních sítích vzájemně chválí. Nyní nastala příležitost, kdy spolu nasedli do vozu. A ne ledajakého. Diess se přijel Muskovi pochlubit svým novým elektrickým Volkswagenem, modelem ID.3. Video zveřejnil na svém profilu na profesní sítí LinkedIn.

Elon Musk se 3. září večer setkal s Herbertem Diessem, který mu půjčil na vyzkoušení v okolí letiště Braunschweig pod Wolfsburgem, sídlem Volkswagenu, elektromobil ID.3. Ten si Diess považuje, má jít o první lidový elektrický vůz nové éry.

Muska hned zajímalo zrychlení, Diess ho decentně upozorňuje na to, že ID.3 není žádný sporťák. "Na to, že to není sportovní auto, příjemně zrychluje," hodnotí ve videu Musk vlastnosti elektromobilu. Také se ptá na kapacitu baterií a rovněž i to, jakou úroveň autonomního řízení ID.3 zvládá, zda má alespoň asistent pro jízdu v pruzích. Více ve videu, které Diess zveřejnil na svém účtu na profesní síti LinkedIn.

Musk na návštěvě Německa

O tom, že Elon Musk přiletěl do Německa, by zkontroloval, jak pokračuje výstavba Gigafactory u Berlína, informoval německý Handelsblatt. V továrně se mají začít vyrábět elektromobily v polovině příštího roku.

"Nejprve přiletěl v pondělí 31. srpna do města Prüm za jedním z dodavatelů Tesla Grohmann Automation, firma vyrábí automatizované systémy do výrobních linek. V úterý přeletěl do Tübingenu do biotechnologické společnosti Curevac, poté přeletěl do Berlína, kde se setkal s několika politiky včetně federálního ministra hospodářství Petera Altmaiera, uvádí Handelsblatt. Na konci své německé mise se setkal s Herbertem Diessem.