Ruské "znárodňování" automobilek pokračuje. Místo Nissanů můžou vznikat čínské Lady

Zatímco prodeje nových aut v Rusku vytrvale padají, pokračují státní firmy v postupném "znárodňování" zahraničních automobilek. Po Renaultu nebo Mazdě změnila majitele i fabrika Nissanu v Petrohradu. Nově by se tam měly vyrábět automobily Lada, přičemž je čím dál pravděpodobnější, že logo s plachetnicí dostanou i původem čínská auta.

Exodus zahraničních automobilek z čínského trhu je, zdá se, dokončený. Podle poslední statistiky Ruské asociace automobilových prodejců nabízí v současnosti oficiální cestou svá auta na tamním trhu jen čtrnáct značek. Ještě počátkem roku - před ruskou invazí na Ukrajinu a následným uvalením sankcí - jich bylo šedesát. A z těch čtrnácti jsou hned tři domácí: jde o Ladu, GAZ a UAZ.

Statistikům tam zatím chybí Moskvič, který spustil produkci koncem minulého měsíce. Ovšem o tom, že by se jednalo o ruské auto, nemůže být řeč. Opomněli rovněž elektromobily Evolute, což je další z "domácích" značek, která ale dělá jako Moskvič jen přeznačená čínská vozidla.

Zbývajících jedenáct automobilek? Všechny pocházejí z Číny. Konkrétně jde o značky Dongfeng, Exeed, FAW, Foton, GAC, Geely, Haval, Changan, Chery, JAC a Omoda. Z Evropy, Japonska, Ameriky nebo Jižní Koreje tam nenajdete jedinou. Neznamená to, že se tam jejich auta neobjevují, ruští prodejci je ale dovážejí prostřednictvím takzvaných paralelních importů, což znamená bez souhlasu původního výrobce.

V autosalonech si tak Rusové mohou koupit třeba čínské Volkswageny, indické Suzuki nebo Škody Scala a Kamiq, k nimž by se jinak nemohli dostat. Všechno samozřejmě bez podpory mateřské automobilky, a naopak s poměrně tučnou cenovou přirážkou za "lepší" zboží s lepší image, než mají právě čínské nebo ruské automobily.

Na druhou stranu to není tak, že by si prodejci mohli dovážet auta jakýchkoliv značek. Seznam je podle serveru Autonews omezený ministerstvem průmyslu a obchodu jen na některé značky. Patří mezi ně třeba Jeep, BMW, Nissan nebo zmínění výrobci z koncernu Volkswagen.

V době, kdy se objevila tato statistika, pak zároveň Nissan oznámil, že prodal všechny své ruské aktivity výzkumnému institutu NAMI. Konkrétně jde o závod a vývojové centrum v Petrohradu a centrálu v Moskvě. Celý prodej se uskutečnil za symbolické jedno euro, podobně jako už předtím u Mazdy, která prodala svou polovinu ve společném podniku s firmou Sollers, a na jaře u Renaultu. Nissan má možnost se do Ruska zase vrátit a do šesti let svůj podíl odkoupit zpět.

Japonci už zároveň oznámili, že ochodem z Ruska přišli jednorázově o sto miliard jenů, tedy asi 17 miliard korun.

Co se bude místo Nissanů vyrábět? Deník Izvestija píše, že půjde o automobily Lada, přičemž továrnu v Petrohradě bude řídit právě AvtoVAZ (ten bude zodpovědný i za servis a distribuci dílů pro již prodané Nissany v Rusku). Není to překvapení, institut NAMI totiž na jaře od Renaultu AvtoVAZ převzal. Produkce se tam má rozběhnout znovu už v roce 2023.

AvtoVAZ pak v příštím roce plánuje vyrobit 400 tisíc automobilů, což je o 82 procent více než v letošním roce. Lada přitom zůstává jedničkou ruského trhu, a to navzdory meziročnímu prodejnímu propadu o 50 procent.

Takového nárůstu ovšem výrobce nedosáhne zřejmě jen vlastním portfoliem, byť příští rok Lada plánuje vrátit do výroby další modely, stejně jako opět rozšířit výbavu svých aut třeba o ABS. Podle rozhovoru magazínu Forbes s ředitelem AvtoVAZ Maksimem Sokolovem však výrobce zvažuje navázání technické spolupráce s partnery ze "spřátelených zemí", s nimiž by spolupracoval na výrobě vozů nižší střední a střední třídy.

To jsou segmenty, které nyní v Rusku nikdo nevyrábí. Lada dělá jen Grantu a Nivu. O něco větší Vesta by se do nabídky měla vrátit v příštím roce, ani tak to ale nebude stačit, stejně jako dovoz pomocí paralelních importů. A chystané SUV odvozené z Vesty, rovněž na pomezí malých a kompaktních aut, přijede nejspíše až v roce 2025.

Střední třída pak z programu automobilek vyrábějících v Rusku zmizela prakticky úplně. Mezi lídry prodejů v ní patřila především Toyota Camry, kterou se za tři čtvrtě roku nepovedlo spolehlivě nahradit.

O jakých "spřátelených zemích" AvtoVAZ uvažuje, Sokolov neuvedl, nicméně už jen podle toho, s kým spolupracuje Moskvič, je jasné, že by se z dovážených sad mohly začít dělat modely některé z čínských automobilek (do úvahy ale připadá třeba také Írán, jehož značky mají zájem o vstup na ruský trh). Deník Gazeta pak dodává, že taková auta by s vysokou pravděpodobností nosila logo Lady s plachetnicí, přestože by nešlo o její produkty.

Podle Gazety by jako možný partner připadaly v úvahu třeba JAC a Dongfeng, s nimiž už spolupracují Moskvič a Evolute. Experti listem oslovení ale zmínili také Chery, které nemá jako jediný z tří velkých čínských hráčů v Rusku (Haval) nebo Bělorusku (Geely) vlastní výrobu.

Prodeje nových osobních a lehkých užitkových aut v Rusku se pak za jedenáct měsíců podle podnikatelského sdružení AEB propadly o 60,9 procenta na 548 877 automobilů. Nejprodávanějším novým autem je s velkým náskokem Lada Granta, druhá je letitá Lada Niva.