Už i Škoda učí auta komunikovat mezi sebou. Zprávy přijmou díky speciální aplikaci

Škoda představila novou aplikaci Traffication, která bude řidiče varovat před nebezpečnými situacemi v dopravě. Řidiči si ji budou moci do auta nainstalovat pomocí vestavěného obchodu a získají tím první škodováckou "vlaštovku" technologie Car2X, tedy komunikace mezi auty navzájem a infrastrukturou.

Mladoboleslavská automobilka není prvním výrobce hlavního proudu, kdo technologii do auta implementuje. Například americký Ford ji nabízí od roku 2020 v modelech Puma a Kuga a letos v lednu dokonce přistoupil k projektu Data for Road Safety. Díky tomu si Fordy budou moci vyměňovat informace o odstavených vozidlech, kluzkém povrchu silnice nebo špatné viditelnosti i s auty značek BMW, Mercedes nebo Volvo.

Podobně již technologii Car2X nabízí třeba i nový Volkswagen Golf. Škodovkám však dosud chyběla. "Aplikaci Traffication je možné chápat jako první vlaštovku, která přináší a bude přinášet některé z funkcí C2X i do vozů, jež nejsou od základu vybaveny potřebnou technologií," vysvětluje mluvčí značky Martin Preusker.

Aplikace je v současné době dostupná pro modely Superb, Scala, Kamiq, Karoq a Kodiaq s nejnovější generací palubního systému v nejvyšší verzi (Columbus v případě Superbu, Karoqu a Kodiaqu, Amundsen u Scaly a Kamiqu). Během letošního roku ji bude možné nainstalovat i do nové Fabie, Octavie a Enyaqu.

Traffication zatím nabízí dvě funkce. V první řadě dokáže využít data od ostatních škodovek, které ji mají nainstalovanou. Pokud mají zapnutá výstražná světla, řidiči se na displeji navigace objeví zpráva o tom, že je v okolí odstavené vozidlo.

Program přitom v autě běží na pozadí a hlášky se zobrazí jen ve chvíli, kdy se v okolí něco děje. "Aplikace poskytuje řidiči neustále relevantní upozornění na situace v dopravě bez ohledu na to, zda je navigace zapnutá," říká produktový manažer Traffication Michal Vondra.

Sběr informací by v budoucnu měl vylepšit fakt, že je od systému začnou odesílat všechny modely s třetí generací palubního systému. A nebude tedy omezen jen na auta s aplikací, ta bude potřeba jen k příjmu zpráv. "Podmínkou budou aktivované on-line služby, přenos informací do systému bude zdarma," popisuje Preusker. Důležité bude také správné nastavení soukromí v infotainmentu, sdílení podobných informací v něm lze zakázat. Podle Preuskera také Škoda jedná o tom, že by se do systému zapojily i další koncernové značky.

Druhou funkcí pak je to, že s využitím informací z navigace a těch o směru jízdy auto dokáže vyhodnotit, jestli řidič nevjíždí na dálnici v protisměru, a pokud se tak děje, opět se na displeji navigace objeví upozornění.

Služba využívá technologii společnosti Bosch a Škoda je podle své tiskové zprávy první automobilkou, která ji nabízí přímo v autě. Podobnou funkci dnes mají také zmíněné automobilky značky Ford, ty však kromě dat z navigace vyhodnocují i dopravní značky přečtené kamerou za čelním sklem.

Fordy funkci nabízejí bez nutnosti instalovat aplikaci. U Škody by to v budoucnu mohlo být podobně. "Řešíme nyní několik možných scénářů integrace aplikace," říká Preusker. S ohledem na bezpečnost je pak integrace aplikace jednou z priorit vývoje.

Schopnosti aplikace Traffication se mají do budoucna rozšiřovat. "Hlavní cíl byl nyní aplikaci uvolnit tak, aby mohla i v této 'minimalistické' formě pomoci zvýšit bezpečnost," vysvětluje Preusker. Ve třetím čtvrtletí přibudou informace o počasí a podmínkách na silnici, aplikace dostane také možnost zprávy předčítat a řidiči budou moci nebezpečné situace do systému hlásit, podobně jako to dnes dělají například v navigaci Waze.

Plánují se rovněž lepší předpovědní algoritmy, lepší rozpoznávání potenciálně nebezpečné situace. Řidič by také měl od čtvrtého čtvrtletí dostávat upozornění před zahájením cesty, a to na základě jeho nejčastějších tras.

"Příští rok chceme aplikaci lépe integrovat do systému Car2X, který komunikuje s okolní infrastrukturou a dalšími vozidly. Toto rozšíření umožní okamžitý příjem informací ze systému chytrých měst nebo upozornění od nedalekých zásahových vozidel," říká Michal Vondra.

Traffication je další aplikací dostupnou v obchodu škodováckého infotainmentu. K její instalaci stačí jen několik kliknutí na displeji palubního systému. Do poloviny letošního roku by měla být k dispozici zdarma, následně za ni bude automobilka účtovat "malý roční poplatek".

"O výsledné podobě licenčního modelu stále jednáme," popisuje systém placení Martin Preusker. Neznamená to tedy, že by po polovině roku měli za aplikaci všichni zákazníci platit. "Změna se tak bude týkat především nových zákazníků a bude následovat až po rozšíření aplikace. I tak ale nadále počítáme se zkušební dobou," doplňuje.