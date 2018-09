Uvnitř nástupce Rapidu: Škoda ukázala skicu interiéru studie Vision RS

Palubní desky škodovek projdou zásadní proměnou. Koncept Vision RS potvrzuje odklon od stávajícího pojetí interiéru mladoboleslavské automobilky. Ukáže se na autosalonu v Paříži.

Škoda Rapid se chystá příští rok do automobilového důchodu a první ochutnávka toho, jak by mohl vypadat její nástupce, který by podle všeho měl nést tradiční jméno Felicia, se ukáže na pařížském autosalonu. Minulý týden Škoda ukázala první skici jeho zevnějšku, dnes představila náčrt palubní desky. Ta potvrzuje trend nastolený studií malého crossoveru Vision X - interiéry Škodovek projdou výraznou proměnou.

Vizuálně odlehčené palubní desce, jejíž linie přebírají vnější tvar masky chladiče, totiž dominuje volně stojící displej infotainmentu, až pod ním jsou umístěny výdechy a ovládací panel klimatizace. Modely jako Rapid nebo Octavia přitom dosud měly výdechy klimatizace nad obrazovkou palubního systému a jejich palubní desky působily o poznání opticky mohutnějším dojmem.

Nové řešení je v současné době trendem a pomáhá ergonomii - "plovoucí" LCD nenutí při kontrole mapy na navigaci k takovému odhlédnutí od silnice před autem.

Pokud celkové pojetí palubní desky symbolizuje odklon od zavedených pořádků, výběr materiálů v interiéru studie je naopak pro škodovácké koncepty poměrně tradiční: dekor palubní desky tvoří ručně broušený křišťál od firmy Lasvit, sportovní nádech konceptu má dokreslit karbonový kompozit z recyklovaného polyesteru.

V křišťálovo-karbonovém vnitřku Visionu RS se nezapomnělo ani na sportovní odkazy (středový tunel v podobě prostorového rámu, látková poutka místo madel ve dveřích, "mířítko" na volantu) a praktické drobnosti: ve výplních dveří jsou speciální přídržné gumičky.