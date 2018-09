před 1 hodinou

Do muzea traktorů značky Zetor se rozhodně vyplatí podívat. Pokud máte děti, mohou si totiž do traktorů i vlézt a vcítit se do kůže traktoristy. Na unikátní malý Zetor Pionýr je možné se "jen" dívat, stojí to ale za to. V 60. letech ho vyrobili učni do soutěže pro uvědomělé malé zemědělce. Získal ho ten, kdo vypěstoval nejvíc kukuřice.