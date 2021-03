Auto jako Netflix. Flexibilní pronájem naráží na (nejen) český konzervatismus

Myšlenka vypadá lákavě: místo koupě si auto pronajmete jen na pár měsíců a pak ho vyměníte za jiné, které se bude lépe hodit. V ceně pronájmu máte vše od servisu přes pneumatiky až po dálniční známku. Vy jen jezdíte a tankujete. Auto se stává službou, podobně jako si filmy už nepouštíme z DVD, ale z Netflixu. Zákazník to ale nemusí přijmout.

V Česku se s flexibilním pronájmem aut snaží prorazit start-up Driveto z pražského Karlína. Minulý rok se mu dařilo, uzavřel 1100 nových smluv, což znamená nárůst o 120 procent. Celkem tak má ve flotile 1350 aut, protože někteří klienti jich mají pronajato hned několik.

Navzdory plánu tak Driveto vloni zaznamenalo zisk a jeho obrat na konci roku překonal 120 milionů korun. Start-up mohl vydělat i na pandemii koronaviru, uzavření smlouvy u něj probíhá on-line, nutné je jen naskenovat nebo vyfotit dva doklady totožnosti. To je zásadní výhoda ve chvílích, kdy mají "běžní" prodejci uzavřené showroomy a on-line prodeje se kvůli právu na vrácení zboží do 14 dnů bojí. Dnes ho u nás v případě nových aut nabízí v podstatě jen Tesla a Škoda.

V případě Driveta pronájem funguje jednoduše. Zákazník zaplatí startovací balíček, který odpovídá přibližně ceně dvou měsíčních pronájmů, a následně platí měsíčně stanovenou částku. V té má kromě benzinu nebo nafty vše, co k provozu auta potřebuje, tedy servis, dálniční známku, pojištění… Auto může kdykoli předčasně vrátit a vybrat si třeba jiné. Omezen je jen v měsíčním nájezdu.

Relativní úspěch karlínského start-upu je však nutné poměřit také s celým trhem s novými auty. V Česku se vloni prodalo navzdory koronavirovému poklesu necelých 203 000 aut, v tomto množství je 1350 aut Driveta relativně zanedbatelných.

A i když chce firma letos nabídnout 2000 aut a v roce 2023 ještě o tisíc více, stále nemůže konkurovat velkým leasingovým službám. Podle údajů Škody se vloni na operativní leasing, tedy dlouhodobý pronájem, ovšem bez možnosti auto kdykoli vrátit, prodalo přes 33 000 vozů.

Sama Škoda ostatně o zavedení modelu flexibilního pronájmu neuvažuje. "Český zákazník je na to moc konzervativní," řekl na výroční tiskové konferenci v lednu šéf českého zastoupení Jan Maláček.

S Maláčkem souhlasí i partner v analytické společnosti EY Petr Knap. "Zatím bych byl velmi obezřetný k tomu, jak komerčně úspěšné by v Česku mohly v současné době flexibilní pronájmy být. Zákazníci o tuto službu zájem mají, nicméně si představují nižší ceny, než je pro provozovatele ekonomické," uvádí.

Flexibilní pronájmy bývají v porovnání s klasickým operativním leasingem dražší. Například Fabii ve verzi Style pořídíte v rámci nabídky Driveta za 6885 Kč/měsíc a k tomu zaplatíte 14 508 korun jednorázový startovací poplatek, právě díky němu je možné vůz kdykoli vrátit. Za měsíc smíte s autem ujet 1250 km, za rok 15 000.

Odpovídající skladová Fabie se přitom dá on-line, ale neflexibilně pronajmout u Škody na tři roky za 5943 korun, a to s nájezdem 20 000 km ročně. V rámci flexibilního pronájmu navíc často nedostanete zcela nové auto. Třeba Driveto ve své flotile drží vozy po dobu tří let.

Obojí je daň za větší flexibilitu, například Škoda v současné době nabízí operativní leasing přinejmenším na dva roky (podle našich informací se uvažuje o možnosti zkrácení na rok), předčasně ukončit je ho možné dohodou, kdy se individuálně stanoví finanční vyrovnání. Podobně lze ukončit pronájem, který nabízí skupina Aures (majitel sítě AAA Auto) pod značkou Mototechna Drive. V rámci něj si ale lze auto pronajmout i na půl roku.

Knap se odkazuje na průzkum, který jeho firma loni provedla. V něm se Češi ukazují jako jedni z nejkonzervativnějších zákazníků v rámci Evropy. Připlatit si za flexibilní pronájem by u nás byla ochotna jen pětina dotázaných. I v Rumunsku a Turecku je to přibližně třetina.

Zájem o podobné modely je podle EY největší mezi lidmi ve věku od 20 do 44 let a pak také mezi domácnostmi s větším hrubým příjmem ve výši 120 až 150 000 korun měsíčně. To potvrzují i statistiky Driveta. Typickým zákazníkem je muž ve věku 39 let, podnikatel nebo jednatel společnosti.

Ředitel Driveta Adam Szabó si přes vlažný přístup Čechů myslí, že jejich postoj dokáže změnit. "Kdo by si před pár lety pomyslel, že si budou Češi předplácet filmové nebo hudební streamovací aplikace? Ano, jsme konzervativní národ, ano, naše služba to má na trhu určitě těžší než v jiných zemích, ale věřím, že se toto vnímání časem překlopí v náš prospěch," říká. Slibuje si, že se k nám přelije zájem o podobné služby ze západní Evropy a Spojených států.

Ani tam ale nadšení netrvá věčně a výsledky jsou smíšené. Zatímco některé firmy na trhu zůstávají, velké automobilky Cadillac, Mercedes a BMW v USA již svoje služby dlouhodobého pronájmu pozastavily. A to Cadillac v porovnání s Drivetem umožňoval navíc například vůz v rámci předplatného průběžně měnit. Během týdne tak zákazník mohl jezdit něčím menším do práce a o víkendu si vzít obligátní kabriolet nebo SUV na cestu do hor. Naopak například Volvu se v tomto segmentu daří a vloni dokázalo zdvojnásobit prodeje své služby Care by Volvo.

Analytická společnost J.D. Power dokonce sestavila seznam čtyř důvodů, proč služby flexibilního pronájmu nemusí fungovat. První již zmínil Petr Knap z EY a jedná se o problematickou hodnotu. Řada zákazníků si nedokáže spojit výhody takové služby s často poměrně vysokým příplatkem. Například malé SUV Volvo XC40 vyjde v rámci flexibilní služby Care by Volvo v USA na 675 dolarů měsíčně, stejné auto se ale dá pořídit na splátky od 335 dolarů.

Dalším důvodem má být to, že auto prostě není spotřební zboží. Jedná se o velkou investici, která ukazuje rovněž společenský status svého majitele, představuje pro něj svobodu a důkaz dospělosti. S filmy si podobné věci nespojujeme.

Podle J.D. Power rovněž modely flexibilního pronájmu nezohledňují jistý intimní vztah, který majitel ke svému vozu získá. Ať už se jedná o jakousi svalovou paměť, kde je jaké tlačítko, pohodlná sedadla, pokud si auto vyberete dobře, pak nebudete chtít ho každých pár měsíců měnit. A pak je jednodušší koupit ho na úvěr nebo za hotové.

Čtvrtým důvodem pak má být to, že předpoklady o tom, že mladí nechtějí auta kupovat, se zatím v USA ukazují jako liché. Generace mileniálů podle J.D. Power auta zprvu nekupovala proto, že do pracovního procesu naskočila v době probíhající krize. Jak ale jejich životní úroveň roste, ve svých firmách se propracovávají do vyšších pozic a utrácejí.

Společně s mladší generací Z tak tato generace Y alespoň v USA má přispívat k poptávce po individualizovaných vozidlech v osobním vlastnictví. Ukazuje se tedy, že tento klasický model flexibilní pronájmy zatím zcela nenahradí ani v západním světě. V době covidové jsou však rozhodně jednou z nejrychlejších cest k bezpečné individuální mobilitě, která nevyžaduje vysokou počáteční investici.