Toyota Yaris Hybrid. Mnohem lepší dojem a spotřeba ještě nižší než minule

Po čtvrt století průkopnického prosazování hybridního pohonu asi nikoho nepřekvapí, že nová Toyota Yaris kombinuje benzin a elektřinu. Co by čekal málokdo, je emotivní, uhlazený design a jemně zpracovaný interiér. Yaris vypadá k světu, příjemně se řídí a hybridní pohon jako vždy spojuje jednoduché ovládání s nízkou spotřebou.

Japonské značky mají zvláštní dar přešlapovat v designu tam a zpátky. Toyota není výjimkou, když po dlouhých letech šedé nenápadnosti vypálila ke zmuchlaným divočinám typu C-HR. Také první dvě generace Yarisu se jaksi inženýrsky snažily o dětinskou hravost a moc jim to nešlo. Minulá řada působila dospěleji, ale trochu krabicovitě.

Zdá se, že si značka odbyla období designérského vzdoru a po loňské Corolle uvádí druhé opravdu hezké auto v tomto století. Ano, čelní masku má důraznou na samé hranici agresivity. Tím ale vyvažuje uhlazenost zbytku karoserie a doplňuje silácky vytažené blatníky.

Apropos kde se vlastně nafouklé boky vzaly na tak malém autě? Copak Yaris potřebuje široký rozchod, aby mohl řezat zatáčky na okruhu? Ne, je to přesně naopak. Na nápravy standardní šířky Japončíci posadili přísně aerodynamickou kapsli, vzdáleně inspirovanou Cimrmanovým kapotovaným bicyklem "Holubí prsa". Nejširší je v úrovni předních sedadel a dopředu i dozadu se zužuje tak výrazně, že z ní kola lezou ven. Takhle důsledně to v téhle třídě nepojal ještě nikdo. A že to ještě k tomu dobře vypadá, je až nepochopitelné. Kuželový klobouk dolů, pane Nakadžimo!

Stejně milé překvapení vás čeká po nastoupení dovnitř. Žádné ostré rohy, žádné digitálky z osmdesátých let. Ladně štíhlá palubní deska s moderním tabletem uprostřed a šikovnými odkládacími plochami. Přední sedadla jsou královsky pohodlná, alespoň ve vyšších výbavách. Vzadu je už místa méně. Počínaje úzkými dveřmi a konče tím, že vám snižující a zužující se karoserie obepíná hlavu jako skafandr.

Myšlenka hybridního pohonu je už dekády stejná. Moderní benzinový motor sice dosahuje až 40% účinnosti, ale jen v jediném bodě dlouhé křivky. Pokud jeho výkon přenášíme na kola pomocí elektřiny, můžeme ho v tomto ideálním bodě držet skoro pořád. Při jízdě s lehkou nohou běží na střední hladině a přebytky ukládá do baterie. Do kopce není třeba z něj mačkat maximum, pomůže nám elektřina. A při nejklidnějším piánku spalovací proces co chvíli úplně ztichne.

S novým Yarisem přijíždí odvážná novinka - patnáctistovka přišla o jeden válec. To si v této kubatuře zatím troufli jen u BMW a Fordu. Ale nebojte, lehké písty i precizní vyvážení s pomocnou hřídelí dokážou vzorně vyluxovat jakékoli vibrace. Lichý rytmus poznáte jen podle zvuku pod plným plynem.

Spolu s designem se jakéhosi evropského zjemnění dočkalo i naladění podvozku a řízení, takže svezení jednoduše nemá chybu. Díky silnému a plynulému zátahu elektromotoru je po městě radost se rozjíždět, táhlé kopce Yaris vybíhá jen za klidného brumlání, ochotně se protahuje zatáčkami a nic si nedělá ani z hrbolů a kanálů.

Přechod na tři válce, snížení hmotnosti o 60 kg - mimo jiné díky lithiové baterii místo niklové - i zlepšení aerodynamiky by se mělo podepsat na spotřebě. Průměr za celý týden skutečně dosáhl 4,5 litru, což je o půllitr méně než s minulou generací. To stojí za potlesk, protože u malého auta se efektivita zvyšuje nejobtížněji. Příměstské courání Yaris zvládne i za čtyři litry. Z rovnováhy ho vyvede až dálnice, kde spotřeba stoupá k 6,5 litru.

To se u minulé generace dalo považovat za hendikep, jelikož bojovala s konkurencí dieselů. Dnes už v této třídě skoro všichni přešli na benzinové turbo, které na dálnici nežere méně. Pro dlouhodobé vlastnictví vozu je naopak výhodou Yarisu motor se vstřikováním MPI, méně servisně náročný a s menšími sklony k tvorbě karbonových úsad.

Za dobré věci se ovšem platí. Už s litrovým tříválcem, manuální převodovkou a na plechových kolech startuje Yaris na 350 000 Kč, hybrid začíná o bolestivých sto deset tisíc výš. Testovaný vrchol Premiere Edition vybavený libůstkami jako vyhřívaný volant nebo průhledový displej vyjde na 555 000 Kč.