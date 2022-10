Toyota vrší SUV, má i dvě v jedné třídě. Corolla Cross je praktická, ale trochu drahá

Změny by se dotkly více než 5000 zaměstnanců. Uvádějí to zdroje deníku The Washington Post. Nejbohatší muž na světě po několikaměsíčním otálení slíbil, že jednu z nejvlivnějších sociálních sítí planety koupí za 44 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč). Firma vzápětí zaměstnance ujistila, že se žádné velké propouštění nechystá.

The Washington Post ve čtvrtek napsal, že Musk sdělil možným investorům při jednání o koupi Twitteru, že se plánuje zbavit téměř 75 procent ze 7500 zaměstnanců společnosti. List se přitom odvolal na rozhovory a dokumenty, k nimž získal přístup.

Rušení pracovních míst v Twitteru se ale očekává v nadcházejících měsících bez ohledu na to, kdo bude společnost vlastnit, dodal deník. Současné vedení Twitteru podle něj plánovalo, že do konce příštího roku sníží mzdy ve společnosti o dohromady zhruba 800 milionů dolarů. To je číslo, které by znamenalo odchod bezmála čtvrtiny zaměstnanců, uvádí zpráva.

Hlavní právník Twitteru Sean Edgett se po zveřejnění zprávy WP snažil zaměstnance uklidnit. Společnost nemá žádné potvrzené informace o Muskových plánech po akvizici, napsal v interním oběžníku, do kterého nahlédla agentura Bloomberg. Twitter doporučuje spíše počkat na oficiální sdělení než věnovat pozornost fámám nebo uniklým informacím, napsal Edgett.