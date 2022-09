Jde to i bez turba a hybridu. Nejlevnější Toyota Corolla překvapí všestranností

Legislativa preferuje malé přeplňované motory, gurmáni s benzinem v krvi volají po velkém objemu. Toyota nasadila do Corolly patnáctistovku bez turba, což zdánlivě nevyhoví ani jedné straně. A ještě tříválcovou! Nezvyklý stroj jsme museli prověřit a s uznáním konstatujeme, že funguje výborně. Cenově sice Toyota není pro každého, ale kdo ji má v hledáčku, neměl by základ podceňovat.

Toyota Corolla je nejprodávanější auto světa. Od roku 1966 si našla přes padesát milionů zákazníků a od roku 2018 je na trhu už dvanáctá generace. Část jejího kouzla spočívá v nevtíravém, až nenápadném designu vyvíjeném po velmi opatrných evolučních krocích. I nadšencům dá někdy práci současný model rozeznat od předchozího.

Stejně málo má ovšem Corolla nepřátel. Gurmáni ji mohou označit za příliš nudnou a neviditelnou, ale to je tak všechno. Lépe řečeno - to je přesně ono. Tohle auto vám nikdo nezávidí a neobjede klíčem, ale nedělá ostudu ani majetnějším jedincům. Je zkrátka společensky neutrální a místo image staví do popředí důraz na kvalitu.

V Evropě se Corolla nabízí s hybridním pohonem, kombinujícím benzinové motory 1,8 či 2,0 litru a malé bateriové úložiště. Zejména první jmenovaná specifikace dokáže být při plynulém stylu jízdy pohádkově úsporná, také ovšem není z laciného kraje.

Jako levnější alternativa se v hatchbacku a kombi nabízí přeplňovaný čtyřválec 1.2 Turbo, konzervativnější sedan zůstával až do loňska u atmosférické šestnáctistovky. Právě tu nahrazuje testovaný motor, který je o decilitr menší a o válec kratší.

Agregát označený 1.5 Dynamic Force má vysokou kompresi a přímé vstřikování paliva, což zaručuje výbornou účinnost právě při středním a vyšším zatížení, v němž pod kapotou Corolly často pracuje. Jistěže to není žádná raketa. Na stovku zrychlí za 12,1 sekundy, tedy asi o vteřinu pomaleji než Octavia 1.0 TSI.

Ekonomická varianta tu ovšem není od toho, aby zrychlovala jako čert. Jejím úkolem je plynulá jízda a nízká spotřeba, což se jí také daří. Opírá se o válce velké jako u dvoulitru, které mají velkou plochu pístu i dlouhý zdvih. Zabírá proto překvapivě srdnatě už dole a Corollu suverénně tlačí i proti kopci.

Že si malý motor poradí ve městě a na okresce, bylo jasné předem. Nás ale zajímala jeho univerzálnost ve všech režimech. A tak jsme po týdnu stráveném v Praze vyrazili na Šumavu. Tedy dílem po dálnici, dílem do strmých svahů. Tam už se Corolla zatížená třemi lidmi samozřejmě nenechala šimrat nad volnoběhem, ale 2500 otáček jí vždy spolehlivě stačilo. Což se dalo snadno zařídit i díky šestistupňové převodovce.

Za devět set kilometrů Corolla spotřebovala průměrně 5,7 litru benzinu, což je na malý motor ve velkém autě dobrá práce. Milým překvapením byla přiměřeně rostoucí žízeň na dálnici. Zatímco ze 110 na 120 kilometrů stoupla o 11 procent, ze 120 na 130 kilometrů o 13 procent. Tedy téměř lineární růst navzdory exponenciálně stoupajícímu odporu vzduchu. To svědčí o vysoké účinnosti motoru v širokém rozpětí otáček i vynikající aerodynamice sedanu.

Kombinace dlouhého rozvoru, nezávislého zavěšení všech kol a dobře naladěného pérování přináší řidiči jistotu a cestujícím pohodu na palubě. Příkladně pohodlná jsou i sedadla, včetně přiměřeně vysokého sedáku vzadu. Snad jen šum pneumatik by mohl být odtlumený o trochu lépe.

Fyzikálně vzato Corolla dokazuje, že atmosférický motor má stále co říci a nemusí to být na úkor spotřeby. Uživatelsky můžeme patnáctistovku prohlásit za nečekaně schopný základ.

Tedy s jednou výhradou a tou je přímé vstřikování paliva, kvůli němuž každý benzinový motor hůř snáší krátké jízdy za studena a zanáší se karbonem. Deset či patnáct kilometrů z periferie do města je v pořádku, ale tři kilometry do školky a zpátky už je málo. Tady má Toyota silnější zbraň v hybridu, který stále používá vstřikování MPI.

Toyota Corolla 1.5 Dynamic Force Motor: benzinový 3válec, 1490 cm3

Výkon: 92 kW při 6600 ot./min

Točivý moment: 153 Nm při 4800 - 5000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 190 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 12,1 s

Kombinovaná spotřeba: 5,7 až 6,1 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 471 l

Cena: od 592 900 Kč

Je ovšem o sedmdesát tisíc korun dražší. Což platí i v kombinaci výbavy Comfort s pakety Style a Tech, kterou vidíte na snímcích. Obsahuje dvouzónovou klimatizaci, navigaci, parkovací senzory, dvojitá diodová světla a sedmnáctipalcová kola. S tříválcem za 682 900 Kč.

Škoda jen, že příplatky nelze kombinovat volněji. Slabší světlomety než testovaný Bi-LED bychom určitě nechtěli, ale sedmnáctipalcová kola nám připadají zbytečná až nevhodná - jejich velká setrvačnost okrádá skromnou patnáctistovku o čas při každém rozjezdu.