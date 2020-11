Byt, nebo luxusní obytňák? Osm důvodů, proč si zamilovat Volkswagen Grand California

Pravděpodobně jen hrstka lidí uvažuje o tom, jestli mít menší byt, anebo obytné auto. A když už, dodávka pro alternativní nomády, kteří v autě pracují i žijí, obvykle vypadá jinak. Volkswagen Grand California 680 je spíš pro pár, který za prvé neřeší finance a za druhé má jasnou představu o tom, co znamená komfort na cestách a jak moc se ho nechce vzdát. A my je chápeme.

1. Obytňák, který se řídí mnohem lépe než klasické dodávky

Může se to zdát jako nepodstatné kritérium. Na obytných autech je přece podstatné, jak se v nich bydlí, ne to, jak jezdí. Ale pro někoho to důležité být může. Grand California patří mezi velmi dobře řiditelné obytné vozy.

Využívá podvozek modelu Crafter a technika z dobře fungující dodávky tu je rozhodně namístě. Navzdory tomu, že auto měří skoro sedm metrů a na výšku bez pár centimetrů tři metry, jezdí výborně. Slušně zvládá nerovnosti, nekroutí se tolik, jak byste mohli čekat, a dodává řidiči pocit, že má nad strojem kontrolu. Dlouhé štreky? Není problém.

2. Brzda provozu? Ani náhodou

Kde obvykle vídáte obytná auta a karavany? Správně, v pravém pruhu, kde se beze spěchu šinou rychlostmi okolo 100 km/h. Důvod je nasnadě, řidiči mají respekt k velikosti auta, síle bočního větru i hodnotě spotřeby, která se šlapáním na plynový pedál rychle stoupá.

Grand California má pod kapotou naftový dvoulitr o výkonu 130 kW. Navzdory tomu, že auto váží zhruba 3,2 tuny, motor postačí, aby se dalo cestovat důstojnou dálniční rychlostí. Spotřeba je přitom docela slušná, pohybuje se okolo 10 litrů nafty na 100 km. Motor v kombinaci s osmistupňovým automatem funguje bezchybně.

Je tu také celá plejáda asistentů, vedle udržování v pruzích také přednárazový asistent a adaptivní tempomat, couvací kamera a rozpoznávání dopravních značek. Vyhřívaný volant je příjemný bonus.

3. Ideální pro pár, který má rád pohodlí

Před časem jsme tu měli Grand Californii 600, tedy na délku sice kratší variantu, ale se spacím prostorem v "alkovně" nad prostorem řidiče a spolujezdce pro dvě malé děti. Delší verze (680) je paradoxně jen pro lidi dva, ale nabídne špičkový prostor.

Dobrá, postel stále není tak dlouhá, aby se tu na délku natáhli basketbaloví hráči, aniž by jim přes postel nečouhaly nohy už od lýtek, ale široká je tak jako běžné manželské lůžko a běžným lidem bude její délka bohatě stačit.

Ulička mezi kuchyňkou a koupelnou je úzká, ale prostor kolem stolku s otočnými sedadly řidiče a spolujezdce plus jedna lavice pro návštěvu je naprosto dostačující, aby se tu pohodlně trávily dlouhé i chladné večery. Odzkoušeno.

4. Komfort bytu s sebou na cestách

Když je venku krásně a teplo, je skvělé rozložit křesílka, stůl a grilovat nebo opékat buřty na ohni. Jenže v počasí, jako je venku právě teď, se výhody Grand Californie ukazují v plném světle. Má dvě plotýnky, supervýkonnou ledničku i s mrazicím boxem (a díky solárním panelům na střeše nebere autu tolik elektřiny), malý dřez.

Kdo si chce tedy vařit něco víc než jen polévky z pytlíku, bude z vybavení velké Californie nadšený. Nádrž na vodu má 110 litrů, takže si s ní vystačíte i na několik dní a odpadní nádrž pojme 90 litrů. Když vám dojde plyn v jedné bombě, pořád tu máte k dispozici druhou. Topit se dá i elektřinou, musíte být ale připojeni v kempu. Ani 220V zásuvka nefunguje bez elektrické přípojky…

5. Koupelna nechybí

Grand California je první VW s toaletou. Když máte rádi své pohodlí a nechce se vám v noci vylézat z auta a vykonávat potřebu na hranici parkoviště nebo lesa, budete za malou koupelnu a chemický záchod moc rádi. Teplá voda do sprchy se ohřeje zhruba za půl hodiny na 40 nebo 60 stupňů.

6. Důmyslné úložné prostory

Zkušení cestovatelé vám řeknou, že člověk toho ve finále potřebuje opravdu málo. Zvlášť pokud cestujete autem, chce si to dobře rozmyslet, co si brát a bez čeho se obejdete. A znáte to - čím větší kufr v autě, tím víc krámů s sebou bereme.

Grand California má tolik úložných prostor, že si můžete na dobrodružné cesty vzít i to, co byste jinak museli nechat doma. Kolem lůžka jsou schránky jako v letadle, velká skříň mezi postelí a koupelnou, do skříněk v kuchyni se toho také vejde spoustu a odkládací schránky jsou i za stolkem a nad řidičem. To, co vytahujete méně často, se dá odložit do "technického" prostoru pod postel, nemusí se tedy pro všechno běhat ven z auta.

Pochvalu si zaslouží i za to, jak dobře jsou uložená skládací křesla. V menší Californii se vejdou do výklopného víka, tady jsou na vnitřních stranách křídlových dveří. Každopádně nezabírají v autě místo, chytré.

7. Digitální displej, který vše ovládá

Věc, která rozhodně přispívá k příjemnému soužití s autem. Dotykový displej na stěně koupelny zobrazuje veškeré funkce, které potřebujete ovládat. Máte tak ihned přehled o stavu čisté i odpadní vody, kapacitě akumulátoru. Snadno si ohřejete vodu na sprchování, ovládáte osvětlení v autě (jsou zde různé barvy). Dá se tak ovládat i wi-fi, router se nachází na střeše vozu.

8. Kolik tahle zábava stojí? Zdaleka ne tolik, kolik jste si možná mysleli

A dostáváme se k odpovědi na otázku v titulku. Byt, nebo obytňák? Cena miniaturní garsonky na malém českém městě je podobná jako u základní Grand Californie, vyjde minimálně na necelý 1,5 milionu.

Tohle auto si ale pořizují spíš lidé, kteří neřeší existenciální otázku bydlení. Rádi cestují obytným autem a chtějí mít co nejvíce pohodlí. Paradoxně menší California je jen o asi čtvrt milionu dražší, ale s příplatky se její cena hravě vyhoupne ke dvěma milionům (test Californie čtěte zde). Testovaná Grand California se všemi příplatky vyšla na 2 006 900 Kč. To ve finále není tak moc.