Nejkrásnější auta 2020? Mezi vozy oceněnými letos cenou Red Dot je i Škoda Octavia

Německá cena Red Dot patří k těm nejprestižnějším designovým oceněním na světě. Svoji historii odvozuje od designérské výstavy Ständige Schau formschöner Industrieerzeugnisse (Stálá výstava atraktivně navržených průmyslových produktů) z roku 1955. Červenou tečku Red Dot získávají nejpovedenější produkty od roku 1993 a jednou z kategorií jsou i auta.

Na rozdíl od evropského ocenění Auto roku není designová cena Red Dot zcela volnou soutěží, která by výrobce aut stála jen přistavení vozu k testům a které by se účastnila všechna nová auta na trhu. Hodnotí se jen výrobci nominované vozy, a pokud do Red Dot svůj produkt přihlásíte, musíte předně zaplatit samotnou přihlášku, jež se pohybuje ve stovkách eur.

Následně se ale také zavazujete, že pokud budete ocenění, musíte logo použít ve své komunikaci, za což se opět platí. Zde se ceny pohybují od tisíců eur, a navíc se připlácí za to, aby logo ocenění mohli využívat třeba jednotliví importéři a tak dále.

Přestože samotná organizace tedy na udělení ceny vydělá, nedává je automaticky všem. V letošním ročníku se sešlo na 6500 přihlášek, ale jen okolo 1700 dostalo ocenění. 1644 si odneslo běžnou cenu Red Dot, 76 obdrželo prestižnější Red Dot Best of the Best.

Každý přihlášený výrobek přitom musí porota vidět na vlastní oči a vyzkoušet. Auta se tak testují na letišti poblíž německého Essenu, kde sídlí organizátoři ocenění.

Ti také tvrdí, že Red Dot není soutěží, ale oceněním kvalitního designu, proto není pevně stanovené pořadí. Z přihlášených výrobků se nicméně vybírají ty, které si odnášejí hodnocení Red Dot Best of the Best, tedy nejlepší z nejlepších. V kategorii aut tentokrát byla takto oceněna dvě: Ferrari SF90 Stradale a Honda e. Mezi "řadovými" oceněními ale najdete také Škodu Octavia, podívejte se do galerie.