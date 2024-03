Automobilová proměna desetiletí. Toyotu Prius nepoznáte, pomůže jí to na výsluní?

Když někoho jen s povrchní znalostí aut postavíte před liftback ve výrazné hořčicové barvě, bude hodně dlouho tápat, o jaký model se vlastně jedná. Nějaká nová Tesla? Elektrické BMW? Ani jedno, to atraktivní UFO před vámi je Toyota Prius. Ten Prius, který si ve svých předešlých čtyřech generacích vysloužil za vzhled spíše posměšky, nezřídka také přídomek "beztvarý blob".

S pátým vydáním se to ale mění. Prius dostal až nezvykle nízkou přední část, celkově výrazně nižší stavbu karoserie a zalomení střechy už nad bočními sloupky. Celé je to zakončené mohutnou zadní částí s decentní odtokovou hranou, která jen uzavírá aerodynamickou etudu karoserie. Ta má součinitel odporu vzduchu cx 0,26, což je na úrovní předchozích generací. Atraktivnímu vzhledu navzdory.

Pomáhá samozřejmě výrazný příplatkový lak za 15 tisíc korun, na druhou stranu mělo testovací auto obuté zimní gumy na menších kolech. Standardem testované výbavy Executive jsou jinak lité devatenáctky.

Nízká stavba karoserie překvapivě příliš neublížila nastupování. Jistě, v SUV se za volant dostanete výrazně pohodlněji, ale když srovnáme Prius s nedávno testovanou Teslou Modelem 3, je to skoro jako nebe a dudy. Také hledání pozice za volantem je otázkou chvíle, sedí se sice příjemně sportovně nízko, zároveň je díky velkému čelnímu oknu z auta dobře vidět ven. Při výhledu šikmo do stran ale přece jen trochu vadily čelní sloupky.

Jakkoliv hledání pozice za volantem netrvá dlouho, s jednou věcí budete bojovat. Budíky, respektive jejich displej, jsou umístěné podobně jako u i-Cockpitu v moderních peugeotech. Přesně tak, že v ideálním výhledu na ně bude bránit věnec volantu. Jeho pozice tak bude vyžadovat trochu kompromis, alespoň však není tak malý a naopak dobře padne do ruky.

Za co lze Prius jednoznačně pochválit, je kvalita zpracování. Za co už méně, to jsou některé použité materiály. Třeba výplně dveří tvoří několik plastových ploch s různou texturou i barvou, což u auta s cenovkou přes 1,3 milionu působí zbytečně lacině. Nepotěší ani loketní opěrky ve dveřích a středovém tunelu v různé výšce.

Designově je kabina oproti exteriéru bez většího nápadu, uniformitu plastů rozbijí jen podsvícená linka, která se rozbliká ve chvíli, kdy se v koloně před vámi rozjede auto. Panel klimatizace ale alespoň dostal vlastní tlačítka, vzácností už je také otočný ovladač hlasitosti na straně 12,3palcové dotykové obrazovky. Součástí standardní výbavy testované nejvyšší verze Priusu je i vestavěná navigace, ovšem pokud si budete chtít připojit vlastní telefon s operačním systémem Android, musíte tak učinit kabelem. Alespoň Apple CarPlay má auto bezdrátově.

Během testu také zlobilo propojení Bluetooth mezi telefonem a autem a trvalo poměrně dlouho, než se je navzájem povedlo spárovat a auto začalo plynule přehrávat zvolenou hudbu. Také přihlašování do uživatelského profilu v autě je možná až zbytečně složité, software totiž otevře webový prohlížeč, kam musíte přes displej naťukat e-mail a heslo. Je přitom úplně jedno, že máte auto v tu chvíli propojené s aplikaci My Toyota v telefonu.

Do délky narostl Prius mezigeneračně jen o 29 mm, takže má bezmála 4,6 metru. Jenomže zkrácené převisy zajišťují o 50 mm prodloužený rozvor náprav. A na prostoru před koleny vzadu je nárůst znát. Podélně si cestující nebudou na nic stěžovat, svažující se střecha nicméně přece jen ubírá trochu prostoru nad hlavou. Zhruba 180 cm vysoký člověk se bude lehce dotýkat stropu, třebaže před koleny bude mít místa dostatek. Krajní sedačky vzadu ale mají vlastní vyhřívání, nechybí ani dva nabíjecí USB-C porty.

Zavazadlový prostor má na první pohled maličký objem 284 litrů, což je hodnota, kterou překonává i o dvě třídy menší Renault 5. Na druhou stranu je do něj díky tvaru karoserie dobrý přístup, navíc po sklopení sedadel vznikne rovná ložná plocha. Na dvojité dno ale zapomeňte, tam je místo pro povinnou výbavu. A tak, pokud budete v autě převážet nabíjecí kabely, chtě nechtě už tak z malého objemu kufru ukousnou ještě další litry.

Ano, čtete dobře, pátý Prius si s sebou vozí nabíjecí kabely. Jedná se totiž o plug-in hybrid, což u této modelové řady není nic nového. Jenže poprvé jde v Evropě o jedinou dostupnou motorizaci, třeba v Americe ji ale paralelní hybrid, kterým se Prius proslavil, stále doplňuje. Oproti minulosti Toyota výrazně posílila, kombinace dvoulitrového benzinového čtyřválce a elektromotoru má dohromady 164 kW, což je na ochotě zrychlovat z klidu i pružně dost znát.

O rychlosti ale nakonec nový Prius tak úplně není, zato úsporností pohonu dokáže rozehnat nejeden diskutabilní dojem z interiéru. Baterie v útrobách má 13,6 kWh a papírově by měla stačit ke kombinovanému dojezdu 71 až 86 kilometrů jen na elektřinu. Když jsme baterku plně nabili, mimochodem jde to nejvíce 3,3 kW, takže plnou kapacitu dostane z nuly za 4 hodiny a 20 minut, ukazoval palubní počítač dojezd 77 kilometrů.

Po městě se prakticky nebudete během týdne, pokud průběžně dobíjíte ať už doma, nebo třeba v práci, pohybovat na nic jiného než na elektřinu. Auto je díky tomu tiché a příjemně svižné na rozjezdech od semaforů. Elektrický režim si lze vynutit, případně nechat vše na automobilu, který si sám rozhoduje, jestli pojede na benzin, nebo elektřinu. Ve městě je to ale stejně víceméně jen to druhé.

Jestli se bojíte, že po vybití baterky přijde klasický neduh hybridů, tedy vyšší spotřeba především na dálnici, jste na omylu. Auto i po zdánlivém vybití baterky část její kapacity doplňuje rekuperací, takže elektřina pomáhá benzinovému čtyřválci třeba při zrychlování kvůli předjíždění nebo s pohybem ve městě, i když systémově ukazuje auto elektrický dojezd 0 kilometrů.

Daří se tím stlačovat spotřebu. Ve městě se se umí auto dostat blízko 4 l/100 km, na okreskách se nepřehoupne pět litrů a na dálnici osciluje kolem 5,5 l/100 km. Trasu z Prahy do Brna po dálnici s tím, že po metropoli se auto pohybovalo na elektřinu, jsme s Priusem zvládli pod hranicí pěti litrů. Po ujetí asi 740 kilometrů ukazovalo auto průměrně spotřebu 4,6 litru benzinu na 100 km a 16,7 kWh elektrické energie na 100 km. Reálně se tak při průběžném nabíjení a pohybu po městě na elektřinu dá na jednu nádrž ujet i přes 800 kilometrů.

K tomu se navíc Prius výborně řídí a dobře sedí na silnici. Podvozek není přehnaně tvrdý a uskákaný, většinu běžných nerovností žehlí s grácií a klidem. Mohla k tomu samozřejmě přispět menší kola s vyšší bočnicí pneumatik. Jízdní vlastnosti ale budou jednou z výhod plug-in hybridní Toyoty.

Toyota Prius 2.0 Plug-in Hybrid Executive Motor: Zážehový čtyřválec, 1987 cm3 + synchronní elektromotor s permanentním magnetem

Systémový výkon: 164 kW / 223 k

Výkon: 122 kW (zážehový motor) + 120 kW (elektromotor)

Točivý moment: 190 Nm (zážehový motor) + 208 Nm (elektromotor)

Baterie: 13,6 kWh

Nejvyšší rychlost: 177 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,8 s

Kombinovaná spotřeba: 0,5-0,7 l/100 km

Elektrický dojezd dle WLTP: 71-86 km

Rozměry (d / š / v): 4599 / 1782 / 1420 mm

Rozvor náprav: 2750 mm

Objem zavazadlového prostoru: 284 l

Cena: od 1 355 000 Kč

Cena ale rozhodně není z nejnižších. Základní Prius stojí v Česku 1 150 000 korun, testovaná nejvyšší výbava Executive stojí o 205 tisíc korun více, s patnáctitisícovým příplatkem za lakování pak má Prius na obrázcích cenovku 1,37 milionu korun.

Ve výbavě ale nebudete postrádat nic. Prius má automatickou dvouzónovou klimatizaci, vestavěnou navigaci, parkovací senzory vpředu i vzadu, 360stupňovou kameru, samočinné parkování, kompletní sadu asistenčních systémů včetně sledování mrtvých úhlů nebo střechu s fotovoltaickými panely, která umožňuje dobíjet baterku slunečními paprsky. Cenově se ale pořád pohybuje na úrovni čistých elektromobilů.