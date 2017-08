Foto: Toyota Prius slaví dvacetiny. Podívejte se, jak šel čas s revolučním japonským vozem

před 51 minutami

V posledních desítkách let prochází automobilový průmysl celou řadou větších či menších inovací. Kdo by například před dvaceti lety vsadil na to, že i auta velikosti Fordu Mondeo budou mít přeplňovaný litrový tříválec a městská přibližovadla typu Škoda Fabia budou umět to, co kdysi jen nejdražší limuzíny luxusních výrobců? Tou vůbec největší inovací za poslední dvě dekády je ale dost možná hybridní pohon, který dostatečně šetří životní prostředí, ale zároveň poskytuje jízdní vlastnosti podobné klasickému spalovacímu vozu. Prvním sériovým hybridem se stala přesně před dvaceti lety Toyota Prius. Prostřednictvím této galerie si připomeňte, jak se japonský vůz nižší střední třídy vyvíjel.

Doporučujeme

Přehled hybridních a plug-in hybridních automobilů na českém trhu hledejte pod tímto odkazem.

Související