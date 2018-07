Test motorky: Aprilia Tuono je bestie na silnice i na okruh. Krotit ji mohou jen odvážní

Tuono je jedna z mála motorek, která má díky svým vlastnostem třídu samu pro sebe. Když se v patnácti rozhodovala, co dál dělat, neměla svou jasnou volbu, a tak je to na první pohled naháč, ale na první svezení “prachsprostý“ supersport. Podrobili jsme ji testu.

Aprilia už samotným vzhledem napovídá, že její doménou budou trojciferné hodnoty na ukazateli rychlosti. Při pohledu z boku jsou patrné křížící se linie vedoucí zpod nádrže až po okraj zadního sedadla a spolu s prolisy umocňují sportovní vzhled. Celkovému agresivnějšímu vzezření dopomáhá přední maska s náfuky sání, zjemněná lehce zaoblenými světlomety a červené polepy objevující se na nádrži a oplastování.

I přes svou velikost štítek velmi dobře odvádí proud vzduchu. Při pohledu zezadu odpoutá pozornost od zadního světla ve tvaru "A" EURO kanon, kterému říkají výfuk. Mohlo by se říci, že oproti svým krajankám je tato italka poněkud fádnější, ale tahle jednoduchost má něco do sebe. Model se nabízí v barvě černé a námi testované šedé. Kdo by se nemohl rozhodnout, může sáhnout i po variantě Factory, která více připomíná modell RSV4.

Výška sedla 825 mm spolu s mojí výškou 172 cm mě nutily stát v křižovatkách na špičkách. Samotný posed během jízdy byl i přes tvrdší sedlo pohodlný, s pozicí nohou v ideálním úhlu a díky rovným řidítkům vzpřímenější. Stejné nadšení nesdílí spolujezdec, který je nucen si do stupaček div nezlámat nohy. Zadní sedlo se dá odklopit, ale stejně jako u předchozí verze tam neschováte nic.

Analogový otáčkoměr s LCD displejem nahradila palubovka plně digitální, reagující na světlo a zobrazující například jednotlivá nastavení elektronických systémů, aktuální palivovou mapu, zařazený převodový stupeň, počet otáček, zobrazení úhlu náklonu a v módu RACE stopky. Palubní počítač pracuje na dvou frontách A a B, kde si můžete dále přepínat mezi ujetými kilometry od startu a celkovými, nejvyšší dosaženou rychlostí a pro mě poněkud humorným, ale chytlavým, zobrazením aktuální spotřeby v podobě počtu možných ujetých kilometrů na litr. Množství pohonné hmoty však signalizuje až rezerva.

Hnací jednotka prošla od prvního štěknutí do výfuku v roce 2002 mnoha změnami. Nejzásadnější byl kupříkladu přechod z dvouválce na čtyřválec do V a následně v roce 2015 navýšení objemu z 999 na 1 077 ccm. Nyní výkon motoru oplývá 175 koňmi a 120 Nm, což jej dělá dosti nebezpečnou hračkou, nutící k dynamické jízdě a zároveň respektu.

Technické údaje Výkon: 129 kW

Točivý moment: 120 Nm

Převodovka: manuální 6st

Pření kolo: 17"

Zadní kolo: 17"

Výška sedla: 825 mm

Provozní hmotnost: 205 kg

Nádrž: 18,5 litru

Cena: 399 990 Kč

Tuono patří do divočiny okresek, dálnic a okruhů, kde se může svobodně prohánět a provokovat ostatní, neboť v zajetí města se jeho kovové srdce trápí. Do čtyř tisíc otáček nespokojeně vibruje a zřetelně si brumlá pod svody: "Přidej, no tak dělej."

Jakmile ale Tuonu dopřejete vydatnou porci paliva, dostaví se takové množství síly, až se samou radostí snaží zvednout na zadní. A jelikož se vám projevy motoru a jízdní vlastnosti líbí, chcete mu na oplátku té radosti dopřát více. Neutuchající touha po rychlé jízdě, burácení motoru a hraní si s rychlořazením, mění každý kus silnice v závodní trať.

Naštěstí motorka disponuje pudem sebezáchovy v podobě bezpečnostních pomocníků, které ji umírňují v potřebě jezdce trestat za sebemenší chyby. V základu se objevuje nastavitelné ABS ve třech stupních, kontrola trakce (ATC) a Wheelie Control (AWC), zabraňující zvedání předního kola a anti-hopingová spojka, díky níž se zadní kolo při podřazování nezablokuje. Veškerá elektronika se dá nakonfigurovat či deaktivovat nezávisle pomocí tlačítek na levém ovladači. Nastavení palivových map TRACK-SPORT-RACE se pak volí při jízdě pomocí startovacího tlačítka na pravém ovladači, což je poněkud zvláštní řešení. O bezpečnost se také starají účinné avšak snadno dávkovatelné radiální čtyřpístkové brzdiče vpředu a plovoucí dvoupístkové brzdiče vzadu od Bremba.

Tuono není jen svéhlavá bestie, co se musí krotit. Světe div se, ona i poslouchá. Důkazem je její ovladatelnost a to s jakým nadšením se pouští do každé zatáčky. Díky plně nastavitelnými "Up-side Down" přednímu tlumiči a též nastavitelnému zadním tlumičem Öhlins, verze nerozumíš-nešahej, skvěle informuje o tom, co se děje s předním a zadním kolem. Při testu byla ideálně nastavená tuhost podvozku, vyvolávající pocit stability v každé zatáčce.

Skvělý podvozek, ovladatelnost, síla a surovost motoru, to vše v jednom balíčku je Tuono. Stroj, pro kterého slovo motorka zní jako zdrobnělina. Stroj, za kterým půjdete pro další nášup, aby jste nakonec zjistili, že jeho limitem jste jen vy.