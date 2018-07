před 48 minutami

Ve čtvrtek se do Prahy sjely tisíce jezdců na motocyklech značky Harley-Davidson z nejrůznějších koutů světa. Vydrží tu až do neděle. Slaví zde 115. výročí této legendární americké značky. Prohlédněte si fotogalerii, jak to v metropoli vypadá, když je na ulicích najednou více zvučných motocyklů než běžných aut.

Kompletní program akce najdete na oficiálních stránkách Harley-Davidson zde.