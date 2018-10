Test levného Mitsubishi Space Star. Jednoduchostí se inspirovalo u Dacie

Levné nemusí znamenat ošklivé. Space Staru to sluší, trochu připomíná předchozí Nissan Micra. Foto: Martin Přibyl

Mitsubishi na českém trhu dlouhodobě sází především na SUV, teď však svoji nabídku doplňuje o malý hatchback, který by mohl zaujmout ty, pro něž současná přetechnizovaná auta nejsou. Space Star je jedním z nejlevnějších aut na českém trhu a právě prošel naším testem.

Seznamte se s Mitsubishi Space Star, jehož cena začíná na 239 850 Kč, za což dostanete auto na pomezí tříd, kterým u nás vládnou Škody Citigo a Fabia. Bude mít litrový benzinový motor o výkonu 52 kW, klimatizaci a rádio, jež zvládne přehrát MP3, ale i klasické kompaktní disky. To druhé je přitom věc, která se postupně z nových aut vytrácí. Třeba Fabia CD přehrávač v ceníku nemá.

Nějakou výrazně komplikovanější techniku ale u Mitsubishi nečekejte. V nejvyšší výbavě dostanete Bluetooth handsfree, připlatit se dá za navigaci (32 tisíc korun bez instalace) a parkovací senzory (sedm tisíc bez instalace).

A to je vlastně všechno, život s tímhle prckem si nebudete komplikovat žádnými asistenčními systémy, žádným on-line připojením ani žádnými přeplňovanými motory.

Šikovný podvozek, šikovný motor

Taková Dacia přitom ukazuje, že něco podobného může fungovat velice dobře a že jsou zákazníci, kteří na to slyší. Space Star je navíc mechanicky velice příjemným autem.

Ve městě zvládne bez nervózního poskakování překonat kostky i tramvajové koleje, v zatáčkách je překvapivě jistý. Na dálnici se úplně dobře necítí, ale při dojíždění za prací to asi nikoho trápit nebude.

Místo základního litru se nám do rukou dostala verze se silnějším, 59kW tříválcem o objemu 1,2 litru, a navíc s variátorem, samočinnou převodovkou typu CVT. Dostanete ji jen v top výbavě za necelých 300 000 Kč. Může se zdát, že to trochu nabourává představu Space Staru jako lidového auta.

Ovšem: konkurenční Dacii Sandero v současné době s automatem ani nekoupíte a to samé platí i Škodě Citigo. Obě auta navíc jsou nebo byla vybavena samočinnými převodovkami, u nichž jen (zjednodušeně řečeno) elektronika vyšlapává spojku za řidiče. Tyto robotizované manuály jsou uškubané, neřadí hladce a jejich ovládání vyžaduje cvik.

Variátor od Mitsubishi s plynule měnitelným převodem je přesným opakem. Ve městě si ho doslova zamilujete, hladce mění otáčky, necuká. Díky širokému rozsahu převodových poměrů se po městě dá jezdit tak, aby ručička otáčkoměru lízala tisícovku. Prospívá to spotřebě i hlučnosti. Takový automat do malého auta patří.

Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC CVT Výkon: 59 kW v 6000 ot./min.

Točivý moment: 106 Nm při 4000 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 173 km/h

Zrychlení: 13,5 s

Udávaná spotřeba: 5,0 l/100 km

Provozní hmotnost: 980 kg

Objem zavazadlového prostoru: 235 l

Cena od: 299 850 Kč (verze Invite)

Tříválec v nízkých otáčkách pod plynem trochu drnčí, není to ale nic hrozného. Na městský provoz postačí. Připlatit za jednadvojku se vyplatí i s ohledem na níže položené maximum točivého momentu. U silnějšího motoru je k dispozici 106 Nm již ve čtyřech tisících otáčkách, u slabšího si na 88 newtonmetrů musíte počkat až do pěti tisíc. Jednadvojka by tak měla jít lépe odspodu. Její spotřeba se mimo kolony a dálnice pohybuje okolo šesti litrů.

Odhalené šrouby a málo místa pro hlavu

Je však pravda, že příjemný dojem z motoru i podvozku dokáže trochu nabourat interiér. Odhalené šrouby naleznete na místech, kde je v dražších autech výrobci schovávají.

Panel klimatizace je dobře po ruce, ale táhlo k ovládání vnitřního okruhu bylo již ve většině evropských aut nahrazeno tlačítkem. Stejně jako z nich zmizelo přepínání palubního počítače kolíčkem v přístrojovém štítu. V Mitsubishi k němu musíte nešikovně prostrčit ruku skrz volant.

Oproti Fabii nebo Sanderu pak o půl třídy menší Space Star není ani žádným velkým prostorovým zázrakem. Vadí hlavně vyšší ukotvení sedáků sedadel - na hlavu máte pocitově málo místa i s podprůměrnými 175 centimetry na výšku.

Lepší je to se zavazadly. Byť udávaný objem 235 litrů rekordy netrhá, kufr Space Staru není tak malý a špatně využitelný jako u jiných městských autíček. Pod podlahou máte navíc šikovný organizér na nezbytnosti. Škoda jen, že podlaha pod ním už není pevná. Odhalená karoserie je zakryta jen kusem čalounění.

Laciné, jednoduché, dobré

Je to problém? Nemusí, Space Star je jedním z nejdostupnějších aut na trhu, a tak od něj nemůžete v podobném směru čekat zázraky. Naopak příjemně nastavený podvozek a sladění motoru s převodovkou u Mitsubishi neošidili vůbec. Chcete jednoduché auto do 300 tisíc a nepotřebujete velký vnitřní prostor? Jednoho dobrého kandidáta jsme vám právě našli.

