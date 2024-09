Tohle auto Češi milují. Cupra Formentor není klasické SUV, stačí jí základní motor?

S Formentorem se Cupra trefila do černého. První samostatný model značky tvoří až polovinu jejich prodejů, v Česku pak úspěšně překonává nejen své sourozence, ale i všechny Seaty. Vždyť když se na Formentor na silnici zaměříte, uvidíte je doslova na každém kroku. Teď navíc populární SUV prošlo faceliftem. Stojí ale za to se základním motorem, který má jako jediný cenu pod hranicí milionu?

Velké bronzové logo, většinou velká kola a sem tam i neobvyklá matná barva. Cupru Formentor v provozu nepřehlédnete, přestože jich na českých silnicích přibývá. Jen letos za prvních sedm měsíců překročily prodeje hranici tisíce kusů, v porovnání s loňskem je to čtvrtinový nárůst. Celkově je španělské SUV 24. nejprodávanějším autem českého trhu, což na sportovní model se základní cenovkou přes 900 tisíc korun není vůbec špatné.

Aktuální facelift přitom do vzhledu křížence hatchbacku a SUV řízl poměrně výrazně. Na fotkách se nám auto až tolik nelíbilo, v reálu mu to ale sluší podobně jako předchůdci. Pryč je šestiúhelníková maska, místo ní je jen menší nasávací otvor, nově ale s ostrou hranou nad ním. Extravagantní bronzové logo samozřejmě nechybí. Unikátní je světelný podpis, podtržený příplatkovými maticovými světlomety. Malé kruhové světlomety nahradily v nárazníku trojúhelníky.

Vzadu je logo schované pod lištou propojující skupinové světlomety. Nechybí agresivní difuzor. Také velká kola testované auto má, 19palcové ráfky ale stojí 35 tisíc korun, v základu má Formentor o palec menší disky. Příplatková je i šedá metalíza, ta stojí 22 tisíc korun. S bronzovými doplňky a velkými koly ale autu vyloženě sluší.

Interiér zůstal na první pohled víceméně stejný jako před modernizací, a to se všemi přednostmi i neduhy. Začněme třeba zmínkou o příjemných materiálech a kvalitním zpracování: všude, kam ruka dosáhne, je kabina měkčená. Volant má tak akorát tlustý věnec, vyloženě "frajeřinou" zůstává na něm umístěné startovací tlačítko. Lehce to evokuje třeba modely Ferrari.

Zrcadlově ke stratovacímu tlačítku je také volič jízdních režimů, tato dvě tlačítka navíc narušují jinak ovladače známé z dalších modelů VW. Novinkou se při faceliftu stala větší obrazovka multimediálního systému s úhlopříčkou 12,9 palce. Nový software je známý i z dalších koncernových aut, takže ač dříve mohl být zdrojem frustrací, dnes funguje spolehlivě, rychle a intuitivně. To samé se ale nedá říct o absenci fyzických tlačítek, především klimatizace.

To je neduh, který si Formentor s sebou nese už z doby před modernizací. Všechno je potřeba dělat přes dotykovou obrazovku, teplota se dá upravovat i přes nově podsvícenou dotykovou lištu. Zvyknete si, ale otočení klasickým tlačítkem zůstává nepřekonané. To je ale něco, co s železnou pravidelností všichni novináři píší u většiny (nejen) koncernových aut. Před řidičem pak jsou digitální budíky, které lze naopak jen chválit za výbornou čitelnost a spoustu režimů zobrazení. Promítnout je možné třeba i obraz z navigace, u základní výbavy za příplatek.

Když už Formentor v testu nějakého motoristického média uvidíte, obvykle je to s nejsilnějším benzinovým čtyřválcem, případně dokonce pětiválcem, který se chvíli před modernizací nabízel. Šedé auto na fotkách má ale pod kapotou základní benzinovou patnáctistovku o výkonu 110 kW. Protože má SUV sedmistupňový dvouspojkový automat (manuál je k dispozici a uspoříte tím 75 tisíc), standardně je vybaveno mildhybridní technologií.

To pomáhá při rozjezdu a také především ve městě trochu šetřit palivo. A i když vnější vzhled slibuje asi více než zrychlení za devět vteřin a maximální rychlost 205 km/h, v praxi se ani nejslabší motor nemá vůbec za co stydět. Oproti stejné jednotce třeba ve škodovkách má ve Formentoru trochu hrubší zvuk, auto tak vyvolává pocit větší síly, než jakou doopravdy má.

Automat je s motorem dobře sladěný, dokonce ani prodleva při rozjezdech není nikterak velká, byť přítomná je. Jiná koncernová auta s dvouspojkovým řazením jsou v tomto ohledu letargičtější. Ve vyšších rychlostech je vše ještě kultivovanější, plusem také je, že převodovka zbytečně nevytáčí motor do vysokých otáček. To zvyšuje akustický komfort. Navíc případně můžete řadit i pádly pod volantem.

Papírově to tak vypadat nemusí, ale ani dynamicky se základní Formentor nemá zač stydět. Spotřeba je pak závislá od stylu jízdy, na trase kombinující městský a mimoměstský provoz jsme se v rámci dovolených limitů dostali na 6,5 litru, dálnice spotřebu vyšponovala na rovných osm litrů. Celkový průměr byl v testu podle palubního počítače 7,6 l/100 km.

Díky příplatkovým adaptivním tlumičům nebyla ani jízda na 19palcových kolech nepohodlná, naopak technikům se povedlo trefit příjemný kompromis mezi komfortním a sportovním naladěním podvozku. Potěší i přesné řízení nebo ostré brzdy. A protože kapota končí nově výraznou hranou, máte ze sedadla řidiče - to mimochodem výborně drží v zatáčkách a na SUV sedíte příjemně nízko - skvělý přehled k tom, kde auto vlastně končí.

Cupra Formentor 1.5 eTSI Motor: Přeplňovaný zážehový čtyřválec, 1498 cm3

Výkon: 110 kW / 150 k při 5000 - 6000 ot. / min

Točivý moment: 250 Nm při 1500 - 3500 ot. / min

Nejvyšší rychlost: 205 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,0 s

Průměrná spotřeba: 5,7 - 6,4 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4451 / 1839 / 1511 mm

Rozvor náprav: 2680 mm

Objem zavazadlového prostoru: 450 l

Provozní hmotnost: 1482 kg

Cena od: 979 900 Kč

Základní omlazený Formentor s benzinovým čtyřválcem 1.5 TSI a manuální převodovkou startuje na 904 900 korunách, testovaný mildhybrid s automatem stojí minimálně 979 900 korun. Auto na fotkách pak mělo řadu příplatků (maticová světla, skořepinová sedadla, navigace, adaptivní tlumiče), jeho cena se tak vyšplhala na 1 138 900 korun. Není to nejlevnější SUV na trhu, ale i s patnáctistovkou pořád příjemný společník, který navíc nadělá hodně parády. Vlastně se tak ani nejde divit zákaznické popularitě.

