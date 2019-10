Tesla málem králem. O Model 3 je v Evropě zájem, předčil i Octavii nebo Dacii Duster

Ačkoliv Tesla nemá prodejní zastoupení zdaleka ve všech evropských státech a infrastruktura pro elektromobily má pořád své mouchy, přesto je o americké modely do zásuvky zájem. Dokazují to například i zářijové prodeje nových aut, kdy Modelu 3 jen těsně unikla pozice mezi desítkou nejprodávanějších modelů. Jaká je situace na trhu, se podívejte do galerie.

V září se v Evropě prodalo 1,28 milionu automobilů. To podle JATO Dynamics, která sleduje mimo jiné celosvětové prodeje automobilů, představuje více než čtrnáctiprocentní meziroční nárůst. Je to zčásti pochopitelné, právě loňské září bylo prvním měsícem, kdy začala pro všechna nová auta platit metodika měření spotřeby a emisí WLTP. Ta zásadně zahýbala s nabídkou jednotlivých automobilek, některé verze či celé modely nebyly vůbec dostupné, protože je výrobci nestihli včas homologovat. Pozitivní je podle organizace také vývoj v srpnu a září, kdy se v těchto dvou měsících prodeje zvýšily o 2,6 procenta na 2,35 milionu automobilů. "Celkový nárůst v srpnu a září ukazuje, že i přes nové výzvy, které trh přináší, je zájem evropských zákazníků stále silný. To je dobré znamení pro nadcházející měsíce, kdy začnou platit ještě více svazující emisní cíle," předpovídá analytik JATO Felipe Munoz.