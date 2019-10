První dojmy: Superb to bude mít příští dva roky těžké, říkají o nové Octavii ve Škodě

Foto: Škoda Auto

Čtvrtá generace Škody Octavia už rozvážně zakleká do startovních bloků. Automobilka ji kompletně představí již za dva týdny: 11. listopadu. Bude se jednat o technicky nejpokročilejší auto v nabídce domácí automobilky. Už jsme ho řídili.

Prodejní čísla ukazují, jak je Octavia pro Mladou Boleslav nesmírně důležitá, dlouhodobě tvoří přibližně třetinu celkových prodejů a podle představitelů automobilky generuje celou polovinu příjmů. "Také je to auto, na jehož přípravě jsme za poslední roky strávili nejvíce času," říká o Octavii člen představenstva Škody pro technický vývoj Christian Strube.

Nárůst rozměrů není nikterak zásadní

Nová Octavia tak sice sedí na evolučně upravené platformě MQB, kterou už využívalo třetí provedení škodováckého bestselleru, ale novinek je tolik, že byste auto jen těžko mohli vydávat za facelift. Navíc se měnily i rozměry, Octavia má nepatrně (o devět milimetrů) delší rozvor a o kousek delší je i celkově. Combi i liftback budou na délku měřit shodných 4689 milimetrů, což je asi o dva centimetry více než dosud.

Zástupci Škody sami přiznávají, že Octavia už nemá kam růst a konkurence se na ni velikostně dotáhla. "V prvních generacích Octavia byla auto mezi segmenty nižší střední a střední třídy, dnes je to vůz horní části segmentu nižší střední třídy," říká Martin Klíma z produktového marketingu. Pro tu dolní část mají v Boleslavi hatchback Scala.

Mezi hlavní konkurenty Octavie Combi tak podle Škody patří kombíky modelů Kia Ceed, Ford Focus a Opel Astra, v případě liftbacku se jedná o Hyundai i30 Fastback nebo Renault Mégane Gran Coupé. U varianty se splývavou zádí se nicméně počítá i s tím, že by mohla přetáhnout zákazníky pokukující po Peugeotu 508 nebo Renaultu Talisman.

Klíma také přiznává, že v automobilce už nechtějí příliš zvětšovat kufr. U čtvrté Octavie Combi povyrostl o třicet litrů na celkových 640, liftback nově pobere 600 litrů, tedy o pouhých deset více. Škoda si tak bere zpět titul největšího kompaktního kombíku, který ji vloni sebrala Kia Ceed SW. Zvětšení je ale dané především tím, že obložení zavazadlového prostoru lépe kopíruje kontury karoserie.

Mírně se změnily i "komfortní" míry v interiéru, jak říká vedoucí produktové řady Compact František Drábek. Znamená to, že je uvnitř o trochu více prostoru pro kolena, hlavu a tak dále. Žádný velký posun to pochopitelně není, na nedostatek místa si ale nešlo stěžovat ani ve třetí generaci českého bestselleru. Stále existují o třídu větší auta, která jsou uvnitř stísněnější.

0:48 Čtvrtá generace Škody Octavia v pohybu | Video: Škoda Auto

Přesto bude Octavia honosnější

Ač u Škody s Octavií oficiálně nemíří o třídu výše, design tomu zrovna nenapovídá. Ukázat vám vzhled finálního auta zatím nemůžeme, jen designérské skici. Z nich je nicméně patrné to, že nejoblíbenější škodovka odhodí kontroverzní čtveřici oddělených světlometů. Čtyřoká grafika zůstane zachována v linkách denního svícení.

Auto bude poprvé vybaveno chytrými světlomety LED Matrix, které selektivně zhasínají jednotlivé segmenty, aby mohly nabídnout stálé dálkové světlo, jež neoslňuje ostatní řidiče. Od letošní modernizace je má i Superb. Takový Opel Astra podobné řešení v nižší střední třídě nabízí již několik let a pionýrem matrixových světlometů je automobilka Audi.

Ze Superbu na Octavii dorazí i designové prvky. Vůz bude mít poprvé kapotu přesahující na blatníky a dělená zadní světla (část na blatníku, část na pátých dveřích), jejichž design připomíná Superb nebo menší Scalu. Celkové pojetí auta je honosnější, luxusnější, přibližuje se právě Superbu. Design má být dynamičtější, ale rozhodně není provokativní. Zvyknout si bude nutné snad jen na poměrně nízkou příď.

Velkou změnou projde palubní deska. Vizuálně ji ve Škodovce výrazně odlehčili a zásadním způsobem snížili i počet tlačítek a ovládací prvky přemístili na dotykový displej. Tvar palubky připomíná vybrání u mřížky chladiče, několik pater umožnilo návrhářům, aby si uvnitř mohli hrát s různými materiály. Celek má dotvářet dojem vzdušnosti a působí skutečně luxusně a moderně. Novinkou je také dvouramenný volant.

Technikou překonává Superb

Celému autu teď vládne obrovský až desetipalcový displej, ovládá se přes něj i nastavení klimatizace, a to včetně její manuální varianty. Plošky upravující teplotu jsou na něm dostupné vždy. Hlasitost rádia nebo třeba teplota jdou ovládat pomocí dotykové plošky (slideru) pod obrazovkou - stačí po ní přejet prstem.

Nový palubní systém má konfigurovatelnou domovskou obrazovku a umožňuje pomocí propojení s uživatelským účtem Škoda ID přenášet nejrůznější nastavení auta mezi různými Octaviemi. Kromě toho je vůz díky eSIM kartě neustále on-line - třeba výpočet trasy do navigace probíhá na vzdálených serverech, aby ulehčil procesorům v autě, byť ty jsou výkonnější než ve Scale.

Octavii nebude chybět ani virtuální hlasová asistentka Laura, která má reagovat na přirozené pokyny jako "Doveď mě do Prahy!" a podobně. Funkce včetně datových balíčků pro on-line připojení půjdou dokupovat pomocí vestavěného obchodu, jak jsme zvyklí z chytrých telefonů.

Škoda systém navrhovala s využitím tzv. klinických testů přímo se zákazníky. Cílem bylo podle šéfa vývoje elektroniky Reinera Katzwinkela být nejlepší v celé třídě a aby ovládání bylo co nejjednodušší. Při prvním seznámení displej svižně reagoval na dotyky a menu působilo poměrně intuitivně. Na slider si budeme muset zvyknout.

Stejně tak si budeme muset zvyknout na to, že technika Octavie překonává hierarchicky výše postavený Superb a vyrovná se příbuznému Golfu. Auto dostalo ve vyšších výbavách zmíněné Matrix LED světlomety, může mít ergonomická (a na přání odvětrávaná a masážní) sedadla s certifikací německých ortopedů, aby řidiče nebolela záda, třízónovou automatickou klimatizaci, automat řadí poprvé "by-wire", tedy bez mechanického spojení se samotnou skříní…

Octavia je také vůbec první škodovkou s průhledovým head-up displejem, který se promítá na čelní sklo. K dispozici je celých pět USB-C portů, jeden z nich je dokonce umístěn u vnitřního zpětného zrcátka - Škoda myslí na Čechy, kteří v autě tak rádi vozí palubní kameru.

Charakteristika adaptivních tlumičů DCC půjde také nově jemněji upravovat pomocí posuvníku na displeji. Na výběr bude od nejměkčího nastavení Comfort ++ až po tuhé Sport++. Hračičkové budou ve svém živlu a ředitel se Superbem bude řadu z těchto technických vychytávek dost možná střednímu managementu s Octavií ještě závidět. "Superb to bude mít dva roky těžké," komentuje technologickou převahu kompaktního modelu František Drábek.

Změny nejsou spojené jen s elektronikou. Octavia má nový elektrický posilovač brzd i řízení, které může mít za příplatek s proměnným převodem. To bylo dříve vyhrazené sportovnímu RS a v praxi snižuje počet otáček nutných k dosažení plného natočení kol. S takovým autem se snadněji parkuje a méně točí volantem v serpentinách.

Na samotné koncepci podvozku se nic neměnilo. Stejně jako dříve mají verze s výkonem do 110 kilowattů včetně vzadu vlečená ramena a silnější varianty víceprvek. Naladění je ale nové (příčinou je i možnost objednat si na standardní Octavii obří 19" kola) a kvůli aerodynamice jsou na dílech speciální prvky usměrňující proudění vzduchu. Podvozek je kompletně zakrytovaný.

Volant Octavie dokáže poznat, že na něm má řidič ruce, a věnuje se tedy řízení. Pomocí čidel odhalí i šoférovy zdravotní problémy. V takovém případě zvládne auto samo zastavit. Nechybí pochopitelně adaptivní tempomat (nově s prediktivní funkcí na základě dat z navigace - měl by tedy sám zpomalit před obcí) nebo samočinné držení v jízdním pruhu, Octavia nově pomůže i při vystupování, kdy kontroluje další auta nebo cyklisty, jimž by posádka mohla do cesty otevřít dveře.

Ve dveřích nechybí tradiční otvor, do něhož uložíte deštník a nově také smetáček. Octavia má také víčko s integrovanou nálevkou pro dolévání kapaliny do ostřikovačů a otvor plnicího otvoru pro kapalinu AdBlue je uzpůsoben tak, aby se dala "tankovat" ze stojanu pro kamiony, kde bývá levnější než v kanystrech. Líbily se nám i dvojité kapsy na opěradlech předních sedadel, do menší se dá schovat mobilní telefon. Jeho horní okraj přitom jako hlava klokáněte kouká ven, abyste ho v autě nezapomněli.

Nejúspornější Octavia historie

Octavia vzniká v době nízkoemisní. Nejenže musí projít velice složitou homologací s ohledem na jedovaté výfukové plyny, ale musí splnit i závazky ohledně produkce oxidu uhličitého. K tomu pomáhá výrazně zlepšená aerodynamika. Součinitel odporu vzduchu klesl u liftbacku z 0,26 na 0,24 a u kombi z 0,31 na 0,26. To je pořádný skok. Škodě se to podařilo především zmíněným důsledným zakrytováním celého podvozku.

Výsledkem je to, že se plošně podařilo snížit emise skleníkových plynů o 14 procent a pět pohonných ústrojí se s emisemi oxidu uhličitého vejde do 100 gramů CO2 na kilometr. Počítá se, že pod tuto hranici se dostane i flotilový etalon: Octavia 2.0 TDI o výkonu 110 kW s automatem.

Co konkrétně bude v nabídce? Benzinové motory 1.0, 1.5 a 2.0 TSI s výkonovým rozpětím od 85 po 180 kilowattů (2.0 TSI / 140 kW bude výhradně jako čtyřkolka s automatem), nafťáky bude zastupovat vždy dvoulitrové TDI o výkonu od 85 do 147 kilowattů, chybět nebude ani verze na zemní plyn (96 kW) a rovnou dva plug-in hybridy. Slabší se systémovým výkonem 150 kW a silnější se 180 kW.

Hybridem (byť "mild") budou i motory 1.0 TSI a 1.5 TSI s automatem - budou vybaveny malou baterií a elektrickým startér generátorem, který pomůže s akcelerací a umožní plachtění s vypnutým motorem. Čtyřválcová jednapětka běží kvůli úspoře paliva ve speciálním Millerově cyklu a častěji se má přepínat do dvouválcového režimu. Dvoulitrové TDI je nově vybaveno dvojitým vstřikováním močoviny, aby se (výrazně, až o 80 procent) snížily škodlivé emise dusíku.

Je to poslední Octavie se spalovacími motory? "Můj osobní názor je, že ne," řekl aktuálně.cz člen představenstva Škody pro technický vývoj Christian Strube.

Žádný Laurin & Klement, více verzí RS

"Obyčejnou" Octavii doplní v polovině příštího roku i další deriváty. V nabídce poprvé nebude luxusní verze Laurin & Klement. S tou by Octavia až příliš lezla do zelí Superbu. Standardní výbavy ponesou známá označení Active, Ambition a Style.

Naopak rozmáchnout by se měla u verze RS, u níž Škoda slibuje ještě sportovnější projev. Zpočátku by měla dorazit jako 180kW plug-in hybrid s pohonem předních kol, později i jako stejně silný benzin, s chytrým elektronicky řízeným předním diferenciálem, a jako nejsilnější nafťák. Ten bude k dispozici výhradně jako čtyřkolka.

O povinnou čtyřkolku naopak přijde terénní verze Scout (na trhu na podzim). Poptávka po zvýšené předokolce je hlavně z trhů, kde se z pořízení auta platí daň v závislosti na emisích CO2. Verze 4×4 však z nabídky nevypadnou. Auto bude mít o 15 mm zvýšený podvozek.

Úplně první bude kombi

Jak jezdí RS nebo Scout, ještě nevíme, mohli jsme vyzkoušet dvě ze tří verzí, které se na trhu objeví jako první na jaře příštího roku (předběžně přelom března a dubna). Kombi s dvoulitrovým nafťákem o výkonu 110 kW a stejně silnou benzinovou jednapětku. Doplní je ještě 85kW diesel. Ostatní pohonná ústrojí dorazí na trh později.

Zpoždění pár týdnů bude mít i liftback. Důvod? V západní Evropě tvoří kombi drtivou většinu prodejů, v Německu připadá na verzi se splývavou zádí jen pět procent.

Spotřebami neposloužíme, krátké svezení není směrodatné. Dvoulitrový diesel ale vypadá jako příjemný parťák. Je kultivovaný, má příjemně uhlazený projev, a když ho automatická převodovka drží nad dvěma tisíci otáček nabídne i solidní pružnost a odezvu na plyn. Benzinový motor s přesným manuálem v otáčkách trochu drnčí, jak jsme u koncernových aut zvyklí, dynamicky v něm rovněž strádat nebudete.

Prototypy kombíků navíc působily komfortně a řídily se tak, jak jsme u Octavie zvyklí, tedy dobře. Z čistě technického pohledu tak nelze o úspěchu Octavie pochybovat, ovlivní ho samozřejmě ceny, ale na ty je ještě příliš brzo.