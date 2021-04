Tesla dosáhla rekordního zisku. Kromě emisních povolenek vydělala i na bitcoinu

Americký výrobce elektromobilů Tesla v letošním prvním čtvrtletí i díky růstu prodeje zvýšil čistý zisk na rekordních 438 milionů dolarů (zhruba 9,4 miliardy Kč). Ve stejném období loňského roku činil její zisk pouze 18 milionů dolarů, Tesla je v "černých" číslech již sedmé čtvrtletí po sobě.

Tržby společnosti se meziročně zvýšily téměř o tři čtvrtiny na 10,39 miliardy dolarů. Mírně tak překonaly očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu firmy Refinitiv odhadovali na 10,29 miliardy dolarů. Tesla již začátkem dubna oznámila, že její odbyt se v prvním čtvrtletí meziročně více než zdvojnásobil na rekordních 184 800 vozů.

Zisku však Tesla nedosáhla jen díky prodeji aut, naopak její financování nadále výrazným způsobem vylepšuje prodej nejrůznějších emisních povolenek, kterými pomáhá ostatním výrobcům, např. v Evropě nebo Kalifornii, splnit limity vypouštěného CO2. V prvním čtvrtletí za ně Tesla utržila 518 milionů dolarů.

Výsledku Tesly pomohl také prodej kryptoměny Bitcoin. Firma do něj investovala 1,5 miliary dolarů v únoru, následně za 300 milionů část bitcoinů prodala. Vydělala na tom 100 milionů dolarů.

Automobilka dnes předpověděla, že v celém letošním roce její odbyt stoupne o více než polovinu. Vloni přitom udala více než půl milionu aut.

Upozornila, že letos nadále počítá se spuštěním produkce v nových továrnách v Německu a v Texasu. V případě závodu u Berlína však zatím společnosti chybí finálních schválení tamních úřadů.

Tesla, v jejímž čele stojí známý podnikatel Elon Musk, loni navzdory pandemii covidu-19 vykázala svůj první celoroční zisk. Firma je nyní nejhodnotnější automobilovou společností na světě. Objem její produkce přitom představuje pouhý zlomek ve srovnání s výrobou předních tradičních automobilek, jako je například německý koncern Volkswagen.

Poslední dobou se ale také potýká s problémy ohledně systému vysoce automatizované jízdy Autopilot. Při nedávné smrtelné nehodě v Texasu zahynuli v Modelu S dva muži ve věku 59 a 69 let. Podle prvotních informací o nehodě přitom na místě řidiče neměl nikdo sedět.

Představitelé Tesly tyto závěry před investory při oznámení aktuální finančních výsledků popřeli. Podle technického viceprezidenta společnosti Larse Moravyho byl v autě zdeformovaný volant, což má naznačovat, že za ním přece jen někdo seděl. Při ohledání vozu navíc bylo zjištěno, že nebyly zapnuté pásy, což by mělo znamenat, že Autopilot nemohl být aktivován. To ostatně o nehodě již dříve na Twitteru tvrdil Elon Musk s tím, že novináři informující o nehodě se mýlili a měli by se stydět.

Vyjádření představitelů Tesly tedy jsou v rozporu s tvrzením místní policie. Oficiální závěry by mělo přinést vyšetřování Národního úřady pro bezpečnost v dopravě NTSB a Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu NHTSA.