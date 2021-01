Poprvé v historii: Tesla vykázala celoroční zisk. Nabídne Model S s dojezdem 840 km

Americký výrobce elektromobilů Tesla uzavřel rok 2020 čistým ziskem ve výši 270 milionů dolarů (cca 5,8 miliardy korun) za čtvrté čtvrtletí a zisk poprvé ve své historii firma vykázala i za celý rok, když vydělala 721 milionů dolarů (přes 15,5 miliardy korun).

Klíčem k zisku pro Teslu nadále zůstává prodej nejrůznějších emisních povolenek ostatním výrobcům. Jen ve čtvrtém čtvrtletí z nich firma podle svého finančního ředitele Zacharyho Kirkhorna získala 401 milionů, celoročně pak dokonce 1,5 miliardy. Kirkhorn ale tvrdí, že Tesla do budoucna nechce svůj byznys stavět na podobných příjmech a že chce být udržitelně zisková.

Peníze z emisních pohledávek nemusí plynout donekonečna. Například smlouva s koncernem FCA (dnes součástí skupiny Stellantis), v rámci níž automobilky sdílí svoje prodeje v Evropě, aby společně dosáhly nižšího flotilového průměru emisí CO2, končí v roce 2023. Tesla na ní má za celou dobu vydělat dvě miliardy dolarů (tedy přes 43 miliard korun). Šéf Stellantisu Carlos Tavares ale již naznačil, že ze strany nově vzniklého koncernu není v současné době zájem ji prodlužovat, řekl, že jeho firma do budoucna bude plnit emisní limity i bez pomoci Tesly.

Loňské prodeje Tesly dosáhly na 499 647 aut, což je nárůst o 61 procent a také na dohled od půlmilionové mety, kterou pro rok 2020 stanovil Elon Musk. "Loňský rok byl pro Teslu přelomový," řekl Kirkhorn na virtuální konferenci s investory. Firma se podle něj dokázala vyrovnat s dosud nevídanými globálními problémy. "Značným způsobem se nám podařilo zvýšit dodávky aut a zisk," dodal.

V příštích letech Tesla předpokládá, že její prodeje porostou o padesát procent každý rok, letos by tempo růstu mohlo být dokonce vyšší. Elon Musk se ale k tomu nechce podle svých slov zavázat.

Německý Handelsblatt upozorňuje na to, že v honbě za objemy Tesla ztrácí svoji impozantní provozní marži. Ta ve čtvrtém čtvrtletí klesla z 9,2 na 5,4 procenta. Důvodem může být snížení cen Modelu 3 v Číně a také klesající prodeje vysokomaržových vlajkových lodí Model S a X.

Pro ně v letošním roce naplánovala firma Elona Muska facelift. Auta dostanou zcela nový interiér, v němž volant nahrazuje jakýsi letecký knipl bez horní části. V duchu menšího Modelu 3 pak auta získají vizuálně odlehčenou palubní desku s volně stojícím 17" dotykovým displejem orientovaným na šířku, zůstane jim ale klasický přístrojový štít. Další displej budou mít k dispozici i cestující vzadu a pro ně byla také přepracována zadní sedadla.

V nabídce také přibudou top verze označené Plaid a Plaid+ se třemi elektromotory. V případě druhé jmenované slibuje firma dojezd přesahující těžko uvěřitelných 840 kilometrů, maximální rychlost 320 km/h a zrychlení z nuly na sto pod 2,1 vteřiny. Cena je u Plaid+ v Česku stanovena na 3,8 milionu korun. Zákazníci auta obdrží koncem letošního roku.

Klíčem k růstu prodejů ale mají být také nové továrny. Tesla by letos měla spustit závod v německém Grünheide nedaleko Berlína, kde mají z linky sjíždět Modely 3 a Y pro evropský trh, hotový by měl být také závod v texaském Austinu, kde má vznikat pick-up Cybertruck. Musk o něm prohlásil, že když bude mít firma štěstí, zvládne dodat první kusy ještě do konce tohoto roku. Skutečně sériová výroba ale začne až v roce 2022. Kromě toho má letos také začít produkce elektrického tahače Semi.

Novinkou má být také to, že od února nebo března začne Tesla nabízet pokročilé funkce Autopilota i v podobě předplatného, dosud byl dostupný za jednorázový příplatek ve výši 200 tisíc korun.

Na vcelku pozitivní zprávy z Tesly zareagovaly její akcie pětiprocentním poklesem, což s ohledem na obrovskou tržní hodnotu firmy podle Handelsblattu znamená ztrátu ve výši 40 miliard dolarů. Příčinou je to, že analytici čekali ještě vyšší zisk za poslední čtvrtletí loňského roku.