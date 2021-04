Komentář: Tesla a kamerová špionáž. My nic nenatáčíme, obrázky nám chodí samy

Před měsícem čínská vláda zakázala automobilům Tesla vjezd na vojenské základny a do areálů státních úřadů. Zabudované kamery, které nepřetržitě posílají data do Ameriky, by prý mohly posloužit špionáži. Zdůvodnění nebudí důvěru, ale odpověď Elona Muska také ne. Tvrzení, že v Číně auta data nesbírají, vyvracejí vlastní prezentace Tesly.

Elon Musk je bezesporu největší osobnost naší doby. V kosmickém výzkumu překonal americkou vládu. Firma na elektromobily, v jejíž budoucnost nikdo z oboru nevěřil, nestíhá vykrývat poptávku. A všechny předběhla ve sběru dat z reálného provozu pro umělou inteligenci. Související Poprvé v historii: Tesla vykázala celoroční zisk. Nabídne Model S s dojezdem 840 km To ovšem nic nemění na tom, že Musk občas mluví rychleji, než myslí. Vrcholnou formu zatím předvedl asi tak třikrát - od legendárního sedmiletého seriálu "příští rok dosáhneme zisku" přes unáhlený tweet o odkupu všech akcií až po předpověď, že plně autonomní auta začnou jezdit v roce 2018. Minulý týden se do této série zapsala další zajímavá hláška. "Kamery v Teslách jsou aktivovány jen v severní Americe," napsal Musk na čínskou sociální síť Weibo. Reagoval tak na rozhodnutí komunistické vlády v Pekingu, že kamerami vybavená auta nesmějí vjíždět do objektů státní důležitosti, protože by mohla sloužit špionáži. Čínská vláda se svérázně a neurvale mstí za americký tlak na nápravu podmínek vzájemného obchodu. Asi není náhoda, že zákaz vyslovila těsně před první schůzkou zástupců obou zemí po prezidentských volbách, kdy si mohla myslet, že na novou administrativu trocha křiku zabere víc než na Trumpa. Jenže Musk nezareagoval o mnoho důvtipněji. Všechna auta Tesly vyrobená od podzimu 2016 jsou vybavena soustavou osmi kamer a dalších čidel, která sledují situaci kolem vozidla. Umožňují činnost jízdních asistentů označovaných jako Autopilot. Na oplátku posílají informace do vzdálených počítačů v Kalifornii. Ty se z nafilmovaných sekvencí vaší jízdy učí, jak reagují vozidla i chodci v reálném provozu a jak si vzájemně naznačují svoje úmysly. Tato "škola života" má pro vývoj umělé inteligence cenu zlata. Právě sběrem informací ze statisíců aut zákazníků Tesla získala nedostižný náskok před konkurencí, jež k natáčení používá jen vlastní flotilu prototypů. Přední kamera má dosah 250 metrů a data obsahují zeměpisné souřadnice, takže by se z nich skutečně dalo o okolí vozu leccos zjistit. Zneužít by toho ale mohli spíš hackeři než automobilka. Tesla prodává auta po celém světě a jediný režim, který na ně reaguje tak paranoidně, je ten čínský. Související Tesla v rukou čínské propagandy: Levné úvěry, přednostní roušky, Musk mlží o viru Nemluvě už o tom, že se vláda z ničeho nic ozvala až po čtyřech letech fungování autopilota, během nichž ještě sama Tesle pomohla vybudovat továrnu v Šanghaji. V efektivitě sběru dat platí zásada "ani kolo nazmar". Pomáhat musí každé auto, ať se prodá kdekoli. Elon Musk rád mluví o tom, jak zákazníci pomáhají vývoji autonomního řízení, kdykoli usedají za volant. A nikdy tuto spolupráci nepodmiňoval ani administrativně, natož zeměpisně. Právě naopak. Stačí se podívat na záznam z konference Tesla Autonomy Day 2019. Košický rodák Andrej Karpathy, který má ve firmě autonomii na starost, tam na kratičký okamžik ukazuje mapu světa protkanou světelnými cestičkami analyzovaných tras. A co nevidíme: rozvinuté oblasti Číny od Macaa přes Šanghaj po Peking a Čunking možná nezáří tak jasně jako Německo nebo jih Skandinávie, ale také nejsou o moc pozadu. Přísedící Musk do prezentace občas vstoupí s nějakou glosou, aby si o dva roky později vzpomněl, že kamery vlastně nahrávají jen v severní Americe. Tak tomu se říká bingo. Kdyby byl fotbalista, mohl ještě dodat, že ta částka vůbec neodpovídá. Související Hlavně žádné analýzy. Čínská média dostala návod, jak psát o zmizení šéfa Alibaby Což o to, ponížené plazení před despotickou vládou není u průmyslníků nic nového. Mercedes po celém světě stáhl reklamu s Dalajlámou, americké aerolinky označují hongkongské letiště jako čínské, vyhledávač Googlu cenzuroval dotazy na masakr z náměstí Nebeského klidu. Jenže za prvé žádná z těchto firem nepopírala sebe samu a nesnažila se tvrdit, že v Číně nedělá to, co dělá. Pokud se teď Peking rozhodne přitlačit Muska ke zdi a obvinit ho ze lži, bude mít k jeho velké smůle pravdu. A za druhé všichni víme, že Googlu spoluúčast na cenzuře stejně nepomohla a nakonec si musel sbalit kufry. Co teď čeká Teslu, neví zatím nikdo, ale její zbrusu nová továrna postavená na výhodném místě by se mohla někomu hodit. Právě pro ten případ si Musk mohl vybrat, jestli odejde středem se vztyčenou hlavou, nebo jako školák nachytaný na výmluvách. Těžká volba za miliardy, nicméně jízdní záznamy z ulic Pekingu i Šanghaje se na servery Tesly musely nějak dostat.