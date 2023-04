Test prozářenou nocí. I dvouvláknovou žárovku H4 už mohou nahradit diody

Proč je rozdíl u potkávacích světel větší než u dálkových?

Cílem potkávacích světel je soustředit světlo do ohraničeného obrysu, aby neoslňovalo protijedoucí. To dokážou diody účinnějinež žárovky. Dálkové světlo je rozptýlené do většího prostoru, což žárovky umí dobře.