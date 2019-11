Naše auta budeme v Evropě prodávat nejprve tam, kde je nechtějí, říká čínská značka

Foto: Lynk & Co

Automobilka Lynk & Co vznikla spoluprací čínského Geely a švédského Volva. Jde o značku zaměřenou na mladší generaci, čemuž jsou přizpůsobeny i prodejní kanály. A mohlo by jít také o značku, která změní vnímání čínských automobilů Evropany. Na vybrané trhy vstoupí příští rok, evropská premiéra Lynk & Co se přitom odehraje tam, kde automobily nemají rádi - v Amsterdamu.

Zástupci čínské automobilky si přitom nizozemskou metropoli nevybrali náhodně. Naopak, jde o jejich záměr. "Amsterdam je známý tím, že nemá rád automobily. Pokud začneme právě tam, můžeme ukázat, že jsou naše auta vhodná pro moderní situace," řekl magazínu Autocar šéf značky Alain Visser. "Když se potom přesuneme do dalších měst, budeme mít marketingovou zkušenost, na které budeme moci stavět," doplňuje Visser. Související Nová čínská značka testuje své auto v Česku. Slibuje švédskou techniku i doživotní záruku Premiéru si v Nizozemsku automobily Lynk & Co odbudou na konci příštího roku. Značka se bude soustředit na prodej středně velkého SUV 01, které sdílí modulární platformu s Volvem XC40 (mateřské Geely vlastní švédského výrobce). Někteří si také jistě vzpomenou, že Číňané před více než dvěma lety testovali SUV 01 i na českých silnicích. Novinka, která se na domácím čínském trhu nabízí s benzinovými jednotkami, přijede do Evropy v hybridní nebo plug-in hybridní formě. Celkově nechce Lynk & Co nabízet vůz ve více než šesti variantách. To kvůli kontrole nákladů, omezení zpoždění dodávek i lepší orientaci zákazníků v nabídce. Související Zvýšené kombi je symbolem Švédska jako Ikea. Testujeme Volvo V60 Cross Country 12 fotografií Jako zajímavý se jeví prodejní model. Automobilka nebude mít běžné showroomy, které jsou již beztak na ústupu. Budou sice existovat místa, kde chce Lynk & Co své vozy ukázat lidem, taková ale nebudou více než dvě na jednu zemi. Vedle toho by vozy měly být prezentovány i formou nákladního vozu s vystaveným automobilem, který se objeví na vybraných místech. Související Jak to vypadá v první české prodejně Tesly? Na jízdy je pořadník jako na Favorit Přehled Kdo bude mít o SUV 01 zájem, bude muset zamířit na internet. Tam bude možné si auto standardně koupit nebo pronajmout. Alain Visser přirovnal systém pronájmu k předplatnému služby Spotify, využívané ke streamování hudby. Vedle dlouhodobého pronájmu tak bude možné si vůz "pořídit" jen na jeden měsíc. To je minimální hodnota, potvrdil Visser magazínu Auto Express. Kdo si vůz pronajme, bude muset platit pouze palivo. Model pronájmu by mezi cílovou skupinou mohl být oblíbený i proto, že automobilka nabídne jen velmi omezenou míru personalizace vozu. Místo ní chce Lynk & Co nabídnout personalizované služby - to znamená třeba přístup na značkou sponzorované koncerty či sportovní akce. Už v základu by měla auta vyjíždět bohatě vybavená, cena má ovšem konkurovat tradičním evropským značkám. Především by se měla pohybovat v teritoriu Volkswagenu, k němuž Visser připodobňuje i kvalitu zpracování. Související Mitsubishi ASX mění tvář. Konkurent Škody Karoq láká na poctivý motor bez turba 16 fotografií Doplňme, že Lynk & Co loni v Číně prodal na 120 tisíc aut a v portfoliu má i další dva modely. Model 02 je SUV o kousek menší než 01 a s karoserií ve stylu kupé, model 03 je potom klasický sedan. Ani jeden z nich však do Evropy nezamíří.