Nová čínská značka testuje své auto v Česku. Slibuje švédskou techniku i doživotní záruku

Lynk & Co 01, to je název nového čínského SUV, které se chystá vyjet i na evropské silnice. Do výroby se dostane na konci letošního roku a momentálně probíhá jeho testování. Číňané si k tomu vybrali české silnice. Auto zaměřené na mladé řidiče nabídne stále připojení k internetu, doživotní záruku a techniku Volva díky tomu, že jeho mateřský koncern vlastní i švédskou automobilku.

Má to být vůz pro mladé, kteří chtějí vypadat dobře, být neustále připojeni k internetu a někdy dokonce ani auto jako takové nevlastnit, ale raději si ho jen půjčit. To je hlavní motiv nové automobilové značky, která vznikla teprve loni. Firma nese název Lynk & Co a stojí za ní čínský koncern Geely. Ten už sedm let vlastní švédskou automobilku Volvo a právě ta nové značce dodala potřebné technologie.



Zatím existuje kompaktní SUV nazvané Lynk & Co 01, ale brzy by se měly předvést i další dva modely - hatchback a sedan. Lynk & Co ukázalo na nedávném autosalonu v Šanghaji sériovou podobu vozu a ještě na konci letošního roku ho chce začít prodávat v Číně. Do Evropy, Spojených států a zřejmě i dalších regionů se dostane zhruba o rok později, tedy na přelomu let 2018 a 2019.



Zajímavostí je, že firma testuje model Lynk & Co 01 přímo na českých silnicích. Spolupracovník redakce Aktuálně.cz auto vyfotografoval na dálnici. SUV je klasicky zamaskované, tak jak se na testovací vůz sluší. Z příslušnosti k čínské značce, která má v hierarchii koncernu stát uprostřed mezi luxusním Volvem a dostupným Geely, ho usvědčují brzdová světla. Ta jsou stejná jako na prvních obrázcích chystaného auta.

Prohlédněte si auto, které jezdí po českých silnicích i výslednou podobu modelu v této fotogalerii:

Firma Lynk & Co chce zaujmout hlavně mladé řidiče, proto dostala i "sexy" název. Jeho první slovo má značit propojenost vozů, které komunikují mezi sebou i se světem okolo. Zároveň společnost zřejmě nabídne i program carsharingu, kdy bude možné si auto vypůjčit jen na určitou dobu, aniž by ho bylo nutné vlastnit. Druhé slovo v názvu je pak jen pro okrasu a v čínském jméně značky dokonce chybí. Na tamním trhu se totiž bude prodávat jako Lingke.



Ačkoliv půjde o čínské auto, mělo by svou kvalitou předběhnout většinu jiných čínských vozů. Bude totiž využívat platformu Volva pro kompaktní modely (platforma CMA). Na stejném základu tak budou jezdit i budoucí modely Volvo řady 40, které se loni představily jako koncepty 40.1 a 40.2.

Firma se chlubí, že auto bylo navrženo právě ve Švédsku. Na délku SUV měří lehce přes 4,5 metru a pod jeho kapotou by se mělo objevit několik motorů. Půjde zřejmě o benzinový čtyřválec s přeplňováním o objemu 1,5 litru nebo také dvoulitrový čtyřválec. Navíc se chystá i plug-in hybrid.



Vozy Lynk & Co chce na rozdíl od Volva konkurovat levnějším značkám, jako jsou Hyundai, Ford a Volkswagen. A to nejen cenou, ale i zajímavými nabídkami. Jednou z nich má být třeba i doživotní záruka na auto, internetové služby zdarma nebo asistenční služba.



Rozdíl bude i v prodeji. Zatímco na čínském trhu chystá vlastní showroomy, zákazníkům v USA nebo Evropě by chtěla auta nabízet spíš pomocí internetu.