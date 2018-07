před 1 hodinou

Jedním z nejdéle prodávaných aut na českém trhu je Suzuki Jimny. V pořadí třetí generace malého off-roadu se představila v roce 1998 a od té doby se stále nabízí jen s drobnými změnami. To už však bude platit jen do letošního roku - japonská automobilka totiž v uplynulých dnech odhalila podobu čtvrté generace modelu Jimny. A ta vypadá ještě více retro než generace končící. Tvarem karoserie evokuje zmenšený Mercedes třídy G, jemuž se třídveřový model výrazně přiblíží v terénu. Co všechno nový vůz nabízí, se podívejte do galerie.