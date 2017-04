Nejlevnější auto s pohonem všech kol je v Česku. Suzuki Ignis předstihlo i lacinou Dacii Duster

před 1 hodinou

Suzuki poslalo na české silnice své malé SUV Suzuki Ignis. Autíčko dodávané s jediným benzinovým motorem startuje na ceně 240 900 korun. Ve verzi 4x4 pak vyjde na 318 900 korun. Tím se stalo levnějším než Dacia Duster 4x4. S japonskou novinkou jsme se krátce svezli po českých cestách. Co nabízí?

Doporučujeme

Suzuki Ignis měří na délku jen 3,7 metru, tím zapadá mezi miniaturní auta do města. Japonská automobilka ale nezapomněla na svou terénní DNA a autíčko posadila na vysoký podvozek. Ignis má tak světlou výšku 18 cm, čímž se nemusí bát jízdy v lehkém terénu. V té mu ostatně pomáhá i pohon všech kol.



Ceník Suzuki Ignis pro český trh je poměrně jednoduchý. V nabídce je pouze jediný motor. Jde o benzinový čtyřválec 1.2 DualJet o výkonu 66 kW, který je povinně spojen s manuální pětistupňovou převodovkou. Na výběr je pouze verze pohonu, tedy na přední kola nebo 4×4 AllGrip. Auto je dostupné ve třech výbavách Comfort, Premium a Elegance, přičemž základní je vyhrazena pouze předokolce, top výbava pouze pro 4×4 a prostřední pro obě verze.

Ignis startuje v základní výbavě na ceně 240 900 korun. V ní je k dispozici dálkové centrální zamykání, manuální klimatizace nebo elektrické ovládání předních oken. Nechybí ani základní rádio s MP3 a sadou čtyř reproduktorů. V nabídce je i palubní počítač. Auto jezdí v základu na ocelových discích velikosti 15 palců.



Ve výbavě Premium už vyjde předokolka na 262 900 korun a vůz s pohonem všech kol na 318 900 korun. Auto v této variantě dostane vyhřívání předních sedadel, lepší audiosystém nebo zadní sedadla dělená v poměru 50:50 místo 60:40 v základu. Ta jsou navíc nejen sklopná, ale i podélně posuvná. Auto už má pak 16" disky z lehké slitiny.



Teprve top výbava Elegenace, ve které Ignis s pohonem všech kol vyjde na 362 900 korun, přidává tempomat, LED pro denní svícení a světlomety s LED projektorem. Součástí výbavy jsou ještě mlhovky. V této verzi je k dispozici navíc větší sada elektronických asistentů, včetně systému nouzového brzdění, varování před vyjetím z jízdního pruhu nebo monitoringu únavy řidiče. Přidává se i elektrické ovládání zadních oken a dvojice výškových reproduktorů. V ceně je pak zábavní systém s navigací. Jediným příplatkem v ceníku Ignis oproti nabízeným výbavám je navíc metalický lak za devět nebo 18 tisíc korun. Kompletní ceník nového Suzuki Ignis najdete zde.

Se sympaticky vyhlížejícím autíčkem jsme se krátce při jeho uvedení na trh svezli. Vybrali jsme top verzi s pohonem všech kol, který navíc přichází ještě s asistentem pro sjíždění svahů (HDC) a rozjezd do kopce (HHC). Je dobré vědět, že verze 4×4 má také trochu jinak konstruovanou zadní nápravu a menší kufr (204 proti 260 litrům) i menší palivovou nádrž (30 proti 32 litrům). Obě verze se ale bohatě vejdou pod tunu. Čtyřkolka váží 945 kg, předokolka pak 885 kg.



Krátké svezení se nám líbilo. Auto díky malým rozměrům a nízké hmotnosti působí mrštně, alespoň v nižších rychlostech. Řízení je tak poměrně zábavné, i když by mohlo být ostřejší a komunikativnější. Motor by měl zvládnout jezdit v průměru okolo 5 litrů benzinu na 100 km, ale to jsme kvůli krátké trase neměřili. Vydali jsme se i na rozbitou polní cestu, kde nebylo potřeba mít s Ignisem žádný strach. Díky 18 cm prostoru jsme se vyhnuli i střetu s většími kameny.

Podrobnou recenzi Suzuki Ignis si můžete přečíst zde.



Malé autíčko se schopnostmi do terénu má jen minimum konkurence. Snad nejvážnější je Fiat Panda 4×4, ten je ale dražší. Podívejte se na žebříček nejlevnějších aut s pohonem všech kol na českém trhu. Najdete ho zde.

Prohlédněte si novinkou ve fotogalerii:

autor: Jan Markovič

Související články