Stylový automobilový lék na bolavá záda. Test konkurenta Škody Kamiq, Kie Xceed

před 57 minutami

Statistické údaje, které na tiskové konferenci prezentuje produktový manažer Kie Ioannis Roussis, hovoří jasně. Kia uvádí na trh něco, co zákazníci chtějí. Pokud byste totiž vzali vozy nižší střední třídy jako celek, téměř polovina kupujících volí SUV nebo crossover. Nepotřebují přitom pohon všech kol. Jde jim o světlou výšku, vyšší pozici za volantem, stylový design a podle Kie i o moderní technologie. Seznamte se tedy s novou Kiou Xceed, oplastovaným zvýšeným hatchbackem, který není určen do terénu, ale do města.