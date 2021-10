Stejšn měl být dočasným řešením. Škoda 1202 se ale nakonec vyráběla dvanáct let

Nejvíce nehod kvůli přehnané rychlosti způsobují mladí řidiči do 24 let, jen loni se na těchto nehodách podíleli z více než třetiny. Stoupá u nich i podíl na celkových škodách. Ukazují to data Portálu nehod. Rychlá jízda nebo nepřiměřená rychlost jsou dlouhodobě nejčastější příčinou vážných dopravních nehod, způsobují přes 40 procent smrtelných incidentů na silnicích.

"Právě ti nejmladší a nejméně zkušení jezdí rychleji a poměr nehod zaviněných z důvodu nepřiměřené rychlosti je u nich zdaleka nejvyšší," řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Poměr nehod způsobených přehnanou rychlostí se podle statistik snižuje s tím, jak postupně roste věk řidičů. Zatímco u řidičů do 24 let je podíl na nehodách zapříčiněných rychlou jízdou 33,4 procenta, u řidičů ve věku 25-31 let je to 24,46 procenta a v další věkové skupině řidičů od 32 do 38 let je to pak 19,94 procenta.

Podle dat Portálu nehod mají mladší řidiči výrazný podíl také na celkové výši škod, které v roce 2020 vznikly z důvodu nepřiměřené rychlosti. Řidiči ve věkové skupině 25-31 let takto způsobili celkové škody za více než miliardu korun, nejmladší věková skupina do 24 let k tomu pak přidala 816 milionů Kč. Rizikovost mladších řidičů potvrzují i údaje pojišťoven.