před 57 minutami

V minulém týdnu odhalil Peugeot ceník nástupce osobní verze řady Partner. Ta dostala označení Rifter a prakticky vůbec na ni již nepasuje označení osobní dodávka. Částečně tomu odpovídají i ceny, které díky akci startují na 410 tisících korunách. Tak jako tomu bylo od konce 90. let vždy, i Rifter dostal dvojče s logem Citroënu. To si ponechalo označení Berlingo nejen pro užitkovou, ale i osobní verzi. Od sourozence se lvem ve znaku se ale i tak výrazně odlišuje, což napoví i pohled do ceníku. Na detaily se podívejte do galerie.