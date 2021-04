Jozef Kabaň představil sportovní Volkswagen budoucnosti. Bude to GTI elektrické éry

Začalo to GTI, pokračovalo GTD a GTE a zatím skončilo u GTX. Řeč je o sportovních variantách Volkswagenů, kdy každá značí jiný typ pohonu. Nejnovější GTX bude zkratkou pro nejsportovnější varianty elektrických modelů. První vlaštovkou je SUV ID.4 GTX, které poprvé v roli šéfdesignéra německé automobilky představil i Jozef Kabaň.

"GTX je GTI elektrického světa," popsal novou řadu sportovních Volkswagenů člen představenstva německé automobilky zodpovědný za vývoj Thomas Ulbrich. Za zmínku určitě stojí, že označení GTX se používalo už v minulosti jako výbavový stupeň některých modelů - třeba druhé generace kupé Scirocco nebo čínské specifikace sedanu Jetta.

Teď je však SUV ID.4 GTX vůbec prvním sportovním elektrickým modelem značky, který nabízí dva elektromotory, a tedy pohon všech kol. Nejvyšší výkon poskočil na 220 kW (dosavadním maximem je 150 kW).

Spolu s tím se zlepšily i dynamické parametry, takže z 0 na 60 km/h auto zrychluje za 3,2 vteřiny a z 0 na 100 km/h za 6,2 vteřiny. Maximální rychlost je však elektronicky omezena na 180 km/h. V podlaze uložená baterie má využitelnou kapacitu 77 kWh a stačí na dojezd kolem 480 km. Nabíjet lze podobně jako u standardního modelu výkonem až 125 kW, za půl hodiny tak bude k dispozici zhruba 300 km.

Patřičnými úpravami prošel také podvozek vozu se sportovnějším naladěním odpružení nebo tlumičů. Mezi příplatky pak figurují třeba adaptivní tlumiče nebo o 15 mm snížený podvozek. Zároveň díky použití dvou elektrických motorů stoupla tažná síla SUV, nově tak za něj je možné zapojit přívěs o hmotnosti až 1200 kg.

Jak jsme zmínili již v úvodu, ID.4 GTX se stalo prvním modelem Volkswagenu, jehož vzhled představil na virtuální tiskové konferenci Jozef Kabaň. Ten se k německému výrobci vrátil po předčasném konci v BMW, jakkoliv zásadní vliv na tvary nového modelu, vzhledem k době, v níž se auto navrhuje, neměl.

Sportovní ID.4 každopádně dostalo nový přední nárazník, kde se objevuje i mřížka se strukturou včelí plástve. Více změn se odehrálo v zadní části, kam se kromě nového nárazníku s difuzorem nastěhovala i přepracovaná diodová světla s prostorovou optikou, která při brzdění svítí písmenem X uprostřed. Kola mají standardně 20 a za příplatek 21 palců, lakování s černou střechou a sloupky je pak vždy dvoubarevné.

"První, co uhodí do očí při usednutí do interiéru, je modrá barva," řekl výstižně Kabaň. Skutečně nic nepřekvapí asi více než modrá barva horní části palubní desky a výplní dveří. Tím spíše v doplnění klasické černé a šedé s červeným prošíváním. Podle automobilky však modrá barva odkazuje na udržitelnost, červená je pro změnu typickým znakem sportovnosti. Dále nechybí sportovní sedačky nebo loga GTX všude, kam oko dohlédne.

Výbava obsahuje až 12palcový centrální dotykový displej s hlasovým ovládáním, digitální budíky a volitelně také průhledový displej s rozšířenou realitou. Dále nechybí třeba ani prosklená střecha.

Do prodeje se Volkswagen ID.4 GTX dostane v létě letošního roku za ceny od 50 415 eur (v přepočtu asi 1,3 milionu korun). České ceny by měly být oznámeny během několika týdnů. ID.4 pak v rodině GTX nezůstane dlouho osamoceno. Ještě letos přijede ID.5 GTX, což je prakticky model ID.4 s karoserií kupé. Do roku 2030 pak mají prodeje VW v Evropě z nejméně 70 procent tvořit pouze elektromobily.