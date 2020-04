Škodě se v Číně nedaří. Volkswagen jí chce pomoci a chystá plán obnovy

Od roku 2010, kdy v počtu prodaných škodovek překonala Německo, je Čína pro Škodu největším trhem. Za rok 2018 tam dosáhla vrcholu, podařilo se jí prodat celkem 341 000 aut. Na již tehdy klesajícím čínském trhu to byl úspěch, Škoda ještě rostla o necelých pět procent. Jenže vloni přišel strmý pád o 17 % a česká značka klesla v porovnání s celým trhem (-8,2 %) dvojnásobně. VW tomu chce zamezit.

Za loňský rok totiž byla v rámci koncernových značek působících v Číně Škoda prodejně jediným "průšvihářem". Podle serveru China Daily vykázal VW (společně se svým "subbrandem" pro lacinější auta Jetta) růst o 1,7 procenta, Audi o 4,1 procenta, a Porsche dokonce o osm procent. Skupina VW dokázala na celém trhu růst o 0,6 procenta a dosáhnout rekordních prodejů 4,23 milionu aut. Jen ta Škoda…

V čínském vedení skupiny se tak začíná rýsovat plán, jak značce pomoci. Provozní ředitel koncernu VW pro Čínu Stephan Wöllenstein naznačil pro Automotive News Europe, že by tento plán měl být nastaven podobně jako projekt, který pomohl restartovat čínské prodeje značky VW.

"V roce 2016 jsme navrhli plán na obnovu působení značky VW na čínském trhu, skládal se z celé řady strategických prvků a interně jsme ho nazvali Move Forward. Ukázalo se, že byl velice úspěšný," řekl Wöllenstein. Posledních pár měsíců se na něčem podobném prý pracuje i v případě Škody.

Bližší informace Wöllenstein nedodal, jen řekl, že nedávno skončila jednání s čínskou společností SAIC. Ve spojení s ní se totiž škodovky v Číně vyrábí. Opatření, která z jednání vzešla, mají Škodě pomoci v nejbližší budoucnosti.

Mezi hlavní pilíře podobného plánu u VW podle Automotive News Europe patřila produktová ofenziva SUV, jež vznikla s dalším čínským partnerem koncernu, společností FAW, elektrické modely e-Bora a e-Lavida a také modely vybavené širokými možnostmi konektivity, které jsou pro čínské zákazníky, nadšené uživatele internetu, velice důležité.

Simona Havlíková z tiskového oddělení české automobilky pro Aktuálně.cz uvedla, že Škoda dnes přijala opatření, která jí mají pomoci se na čínském trhu opět rozjet po koronavirové krizi. "Tato opatření zahrnují mimo jiné aktualizovaný systém cenotvorby, snazší přístup zákazníků k servisním službám, zvýhodněné finanční služby nebo optimalizované podmínky pro odkup ojetých vozů. Mají pomoci i prodejům Škody v delším časovém horizontu," napsala v e-mailu.

Situace na čínském trhu ale (ostatně jako nikde na světě) letos nebude dobrá. Prodej osobních aut zde podle Wöllensteina jen stěží překoná metu dvaceti milionů kusů. V roce 2017 to přitom bylo o více než čtyři miliony více. Pak začal trh klesat, a to zejména kvůli ekonomickým třenicím mezi asijskou velmocí a USA. Pandemie koronaviru jen celý proces urychlila. "V únoru se v celé provincii Chu-pej, do níž patří i původní epicentrum epidemie Wu-chan, prodalo jen 89 aut," řekl Wöllenstein.

Obchodní konflikt mezi Čínou a USA podle provozního ředitele VW již dříve vedl k renesanci zavedených značek, jako je VW nebo japonští výrobci, a naopak problémům firem, kterým se nepodařilo si v Číně vybudovat silnou pozici.

"Dostaly se do jakéhosi svěráku, na jedné straně nedokázaly zaujmout zákazníky silných mezinárodních značek a na druhé straně jim zájemce sebraly mladé a úspěšné čínské společnosti, jako je Geely. Typickým příkladem je Renault," poukázal Wöllenstein na nedávné rozhodnutí francouzské značky vystoupit ze svého joint venture s automobilkou Dongfeng.

Wöllenstein je ale přesvědčený o tom, že osud Škody v Číně nebude stejný jako u Renaultu. "V současnosti podle mého dokážeme vrátit Škodu na úspěšnou cestu růstu jako VW a Audi," řekl. Pomoci by mohlo i to, že koncern odložil plány na opětovný vstup španělského Seatu na čínský trh.