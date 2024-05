Operace už nebude podmínkou změny pohlaví, rozhodl Ústavní soud. Politikům dal rok

Současná právní úprava úřední změny pohlaví neobstála před Ústavním soudem. Sporné paragrafy zrušil s platností od poloviny roku 2025. Požadavek chirurgického zákroku a kastrace kvůli změně pohlaví je podle soudu v rozporu s lidskou důstojností.

Současný stav považoval soud za neudržitelný, upozornil na dlouhodobou nečinnost politiků. Nyní musejí projednat a přijmout novou úpravu. Do té doby platí dosavadní podmínky, protože vykonatelnost úterního nálezu je odložená.

Soud uznal, že současná úprava může sledovat legitimní cíl, tedy zajištění právní jistoty a stability. "Podle Ústavního soudu jsou ovšem zákonné požadavky chirurgické přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce v přímém rozporu se základním právem trans lidí na ochranu jejich tělesné integrity a osobní autonomie, především proto, že porušují jejich lidskou důstojnost," stojí v nálezu soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy.

Na Ústavní soud se obrátil člověk, který je úředně evidovaný jako žena, usiluje o změnu pohlaví, avšak nehodlá podstoupit chirurgický zákrok, a proto na matrice ani u správních soudů neuspěl. Jeden ze tříčlenných senátů soudu jeho podnět postoupil plénu, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň. Plénum mu vyhovělo výraznou většinou. Odlišná stanoviska uplatnili dva soudci z 15, konkrétně Josef Fiala a Milan Hulmák.

Pisatel návrhu úterní nález uvítal jako naději i pro ostatní. "Kladné rozhodnutí soudu by snad mohlo být nadějí pro ty, kteří si nejsou jisti, zda kastraci chtějí, nebo si ji nepřejí či ji nemohou podstoupit. Že se situace někam posouvá a mohli by tak snad v dohledné době také změnit doklady bez nutnosti zmíněné diskriminační podmínky," uvedl v tiskové zprávě.

Už přibližně před deseti lety si uvědomil, že si kastraci nepřeje, a doufal, že by se situace mohla změnit. "To se nestalo a mezitím na mapě Evropy postupně přibývaly země, které tuto podmínku odstraňovaly. Jít k soudu se mi nijak zvlášť nechtělo, ale byla to možnost, jak ke změně přispět a dožít se jí. Je mi nepříjemné řešit neustále nějaké situace s doklady a muset se vyoutovat cizímu člověku třeba jen kvůli založení účtu v bance, protože ten člověk si buď všimne, že tam mám uvedeno žena nebo že mám v rodném čísle pětku, kterou tam mají přece ženy," uvedl.

Z občanského zákoníku škrtl Ústavní soud větu, že "změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů". V zákoně o specifických zdravotních službách zrušil větu, podle které "změnou pohlaví transsexuálních pacientů se pro účely tohoto zákona rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce". Ve zbytku návrhu nevyhověl.

"Úlohou Ústavního soudu je mimo jiné 'katalyzovat' demokratickou diskusi v situacích, kdy dosud neproběhla nebo kdy je dlouhodobě dysfunkční. Právě to soud v nyní projednávané věci činí a dává zákonodárci dostatečný prostor více než jednoho roku, aby podmínky změny pohlaví v Česku upravil důstojným a ústavně souladným způsobem," uvedl Jirsa v nálezu. Politici podle Ústavního soudu mají s využitím dostupných poznatků vědy vyřešit v legislativní rovině citlivý společenský problém související se změnou pohlaví trans lidí.

Blažek: Zákon je připraven už dva roky

Ministerstvo spravedlnosti má návrh zákona, který nebude podmiňovat úřední změnu pohlaví operací, již dva roky připravený. Doposud ale nepanovala politická shoda, zda a kdy by ho měl úřad předložit k projednání. Na sociální síti X to v úterý uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Reagoval tak na rozhodnutí Ústavního soudu. Podle ministra je návrh zákona hotový, zatím ale nebyl předložen kabinetu. "Ústavní soud svým rozhodnutím dal jasný pokyn," uvedl.

"Gratuluji všem transgender lidem v naší zemi. Dnešní den je důležitým milníkem na cestě k větší důstojnosti a ochraně vašich práv. Mám obrovskou radost," napsala na X zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčníková. Rozhodnutí Ústavního soudu považuje za skvělou zprávu a obrovskou podporu pro společné úsilí všech, kdo se snažili tuto nedůstojnou praxi v České republice z legislativy odstranit.

K události se vyjádřil, také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). "Ústavní soud rozhodl ve prospěch lidské důstojnosti. Jsem za to velmi rád, zrušení podmínky chirurgického zákroku včetně sterilizace při úřední změně pohlaví je něco, co dlouhodobě podporuji a prosazuji," napsal na X Rakušan. Takováto podmínka podle něj nepatří do Evropy 21. století.