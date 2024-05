Žalobce: Během pyrotechnické prohlídky na letišti ukradla policistka turistce kabelku

Policistka dostala od soudu pravomocný zákaz pracovat ve sboru. Důvod byl, že na pražském Letišti Václava Havla ukradla odloženou kabelku. Sebrat ji měla po skončení pyrotechnické kontroly, na kterou dohlížela. Jenže vyšší stupně justice vrátily kauzu na začátek. Aktuálně.cz popisuje detaily neobvyklého případu.

Nadstrážmistryně Anna Čechová sloužila tehdy na oddělení ochrany letiště Inspektorátu cizinecké police už několik měsíců. V sobotu 3. července 2021 velela zásahu, při němž pyrotechnik a kynolog ohledali látkovou tašku odloženou na lavičce před Terminálem 2. Při kontrole nezjistili nic nebezpečného.

V tašce kromě brýlí či parfému byla červená kabelka značky Guess. Po zásahu Čechová obsah tašky vyhodila. Až na kabelku za necelé čtyři tisíce korun. Tu si nechala a partnerovi se o tom pochlubila v SMS zprávě. Alespoň tak bez pozornosti veřejnosti pravomocně rozhodl Městský soud v Praze.

Čechová dostala kvůli zneužití pravomoci úřední osoby zákaz na čtyři roky sloužit u bezpečnostních sborů včetně obecní policie. Jak ale zjistilo Aktuálně.cz, Nevyšší soud verdikt zrušil. Dospěl k závěru, že nižší instance se nevypořádaly se všemi důkazy, které mohly svědčit ve prospěch policistky.

Vyhodila kabelku, nebo nevyhodila?

"Její argumentace nepostrádala určitý logický základ a naznačovala, že skutkový děj se mohl odehrát jinak, než jak ustálil soud prvního stupně," stojí v obhajobě policistky v rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterou má redakce k dispozici. A kauzu městskému soudu vrátil.

Čechová si podle odsuzujícího rozsudku kabelku odnesla domů, zbylý obsah tašky včetně brýlí dala do igelitky a vyhodila do koše na policejní služebně na letišti. Policistka odmítala, že by kabelku ukradla. Podle svých slov ji vyhodila v igelitce s ostatními věcmi. Protože prý byla umazaná od jídla a připadala jí obnošená, měla kabelku za odpad.

Před Nejvyšším soudem argumentovala, že nižší instance popletly pořadí záběrů bezpečnostní kamery ze služebny. Z nich prý vyplývá, že ve vyhazované igelitce je i kabelka. Díky výrazně červené barvě prosvítala. Jenže podle Čechové soud kvůli záměně záběrů nesprávně vyvodil, že s kabelkou v igelitce odcházela pryč.

"Věc se vrací do stadia řízení před odvolacím soudem (…). V tomto ohledu by se měl zaměřit především na výhrady proti hodnocení pořízených kamerových záznamů," stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého pražská městská instance chybovala, když se tvrzením Čechové o prohození záběrů řádně nevěnovala.

Zpátky na začátek

Městský soud v Praze už na verdikt reagoval. Kauzu poslal na Obvodní soud pro Prahu 6, jenž ji projednával jako první. Právě tam se bude muset znovu rozhodnout, zda Čechová kabelku ukradla. Hlavní líčení tam bude pokračovat ve druhé polovině května.

"Považovala jsem to za odpadky. Byly tam zbytky jídla a obnošená kabelka umazaná od jídla, tak jsem to vyhodila," vypověděla Čechová při vyšetřování vedeném Generální inspekcí bezpečnostních sborů, na které předloni upozornily Seznam Zprávy. Na inspekci se obrátila žena, jíž taška s kabelkou patřila. Zapomněla ji na letišti po návratu z dovolené.

Při objasňování kauzy inspekce zajistila zprávu v Čechové telefonu, kde se partnerovi nálezem chlubí. "Mam krasnou novou cervenou guess kabelku," psala mu. V telefonu dokonce byla fotografie kabelky v jejich bytě. Proč tyto důkazy ze spisu nevedly ke konečnému odsouzení policistky, není jasné.

Nejdražší položkou z tašky byly dioptrické sluneční brýle Hannah za sedm tisíc. Policistka ale výpověď majitelky rozporuje. Kdyby prý byly v tašce brýle a parfém, nedává smysl, aby nebyly v kabelce. Ta ale byla podle Čechové prázdná. Úřední záznam o nálezu sepsala přitom zpětně až v době, kdy se případem začala zabývat inspekce.